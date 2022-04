Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

00:51 09.04.2022 Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики



Когда Россия начала операцию Z, а коллективный Запад во главе с "сияющим градом на холме" обрушил на нее "сокрушительные" санкции, в США и Евросоюзе пребывали в полной уверенности, что Россия со дня на день рухнет под их тяжестью. А получилось с точностью до наоборот. Да, санкции бьют по российской экономике – но еще больше по тем, кто их ввел, по принципу бумеранга.



Так, 8 марта 2022 года Джо Байден объявил о полном запрете на импорт в США российского нефтегаза. После этого стоимость бензина на американских заправках стала расти. По данным Минтруда США, 10 марта она превысила 4,31 доллара за один галлон марки Regular (соответствует нашему Аи-92). Инфляция побила 40-летний рекорд. Попытки США раскрутить страны ОПЕК на расширение добычи нефти не удались. Пришлось раскупоривать государственный стратегический резерв нефти.



31 марта Джо Байден принял решение направлять на биржи из стратегического резерва в среднем по одному миллиону баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. За шесть месяцев стратегический нефтяной резерв США сократится более чем на 180 млн баррелей. Это "крупнейшее в истории высвобождение нефти из национального резерва", признался 46-й президент США.



Крупнейшее, но абсолютно бесполезное. Выброс на рынок одного миллиона баррелей – это всего 5% от общего потребления. И ничего не даст. Хуже того: "политическое вмешательство правительства в панику на энергетическом рынке, направленное, очевидно, на то, чтобы избежать поражения демократов [на промежуточных выборах], будет препятствовать любым рациональным инвестициям в поставки нефти со стороны крупных американских компаний", считают аналитики Goldman Sachs Group.



Санкции против России бьют прежде всего и в основном по их инициаторам – США и примкнувшему к ним Евросоюзу. Это настолько азбучная экономическая истина, что достойно удивления ее незнание американскими стратегами. Уоррен Баффет, которого не заподозришь в симпатии к России, учит, что только в мирное время совокупная мощь государства определяется по рыночной капитализации и ВВП. А вот в условиях кризиса и тем более санкционной войны решающей становится "цена замены" (replacement value).



Так вот, цена замены того, что поставляет на мировой рынок Россия, намного выше, чем ее скромные три процента в мировом торговом обороте. Одномоментно, по команде из Вашингтона заменить российские энергоносители, металлы, особо чистые материалы, зерно и минеральные удобрения, которые торгуются на мировых биржах commodities, невозможно (в чем уже убедились Америка и Европа), а в перспективе цена замены будет столь высока, что коллективный Запад, скорее всего, замерзнет, оголодает и обнищает. Процесс, как говорится, пошел. Уже замерзают, голодают и нищают.



Британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. На прошлой неделе цены на энергию в Великобритании подскочили на 54% из-за сильного подорожания цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему Соединенному Королевству. Расходы жителей страны на электроэнергию вырастут на 700 фунтов в год.



"Британские домохозяйства пострадали от роста стоимости широкого спектра товаров, от продуктов питания до игрушек, а также от резкого роста цен на энергию и топливо", – сообщает The Guardian. Многие британцы с трудом сводят концы с концами. Некоторые домохозяйства включают отопление только на два часа в день и пользуются фонариками. Компания E.ON, один из основных поставщиков электроэнергии в Германии, предупредила 14 миллионов своих клиентов о резком повышении цен на электричество и газ. По словам ведущего менеджера E.ON Филипа Тона, оптовые цены на природный газ будут в 20 раз выше по сравнению с весной 2020 года. Наценки на электричество увеличатся в восемь раз.



А произошло это потому, что E.ON прекратила закупку новых партий российского газа "в связи с конфликтом на Украине". Предвидя худшее, каждый десятый немец сокращает потребление энергии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательским институтом YouGov. Они хотят подготовиться к тому, что Германия, возможно, вообще не сможет получать газ и нефть из России. В марте этого года уровень цен в Германии вырос на 7,3% по сравнению с февралем, пишет Handelsblatt. Инфляция в ФРГ достигла рекордного с 1981 года уровня, когда война между Ираном и Ираком спровоцировала нефтяной шок. Основная причина роста инфляции в Германии в марте – угроза остановки поставок нефти и газа из России. По словам немецкого экономиста Михаэля Хайзе, столь значительные показатели инфляции приведут к масштабному сокращению доходов в немецкой экономике, падению потребительского и инвестиционного спроса, а также отрицательной корректировке прогнозов роста.



Более 40% от общего объема поставок природного газа в Европу приходится на Россию, как и 50% поставок угля. После перевода Россией недружественных стран на оплату газа в рублях цена на природный газ в Европе выросла на 34%. А рубль укрепился и подрос. Ожидается повышение стоимости продуктов питания в Германии на 50%, что вызвало настоящую панику у населения. По данным бельгийской профессиональной ассоциации Fevia, три из десяти продовольственных компаний Бельгии рассматривают возможность сокращения или даже остановки производства. В условиях резких скачков цен и проблем с поставками это единственный способ избежать производства себе в убыток. Санкции против России взвинтили цены на растительное масло и зерно и поставили на грань банкротства бельгийских производителей продуктов питания.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания. Макрон уверен, что страну накроет продовольственный кризис. За месяц по Франции на 40% выросли цены на пшеницу, на 50% – на мясо, подсолнечное масло, молоко и мед. Антироссийские санкции взвинтили цены на удобрения в Америке, которые подскочили в 2,3 раза, а с начала операции Z – на 43%, достигнув исторического максимума. Выросли цены на дизтопливо, корма для домашнего скота, гербициды и семена. Американские фермеры начинают жаловаться на дефицит удобрений. Они мощно надавили на Белый дом, который быстренько вывел импорт российских удобрений из-под санкций. На поставки из России приходится 6% углекислого калия, 13% карбамида и 20% диаммонийфосфата только лишь в США.



При этом 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров. По опросам, 70% американцев не одобряют его экономическую политику. Несмотря на попытки Байдена винить во всем Россию, население возлагает ответственность за экономический кризис на вашингтонский истеблишмент. Авторитетные экономисты советуют американцам экономить на еде.



Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин. И получается, что без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов, защищенных военной мощью российских Вооруженных сил, – гораздо сложнее. Зря не послушали старика Баффета. Все, что перечислено выше, – это и есть "цена замены" России. И эта цена для планеты неподъемна. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649454660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях

- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы

- "Самрук-Казына" распродается по частям

- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)

- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД

- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona

- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством

- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией