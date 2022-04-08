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Биолаборатории США в Казахстане – гнойник в мягком подбрюшье России, - А.Курманов
08:04 09.04.2022

Информация о военно-биологической деятельности американцев на Украине вновь обращает внимание на существование подобных лабораторий Пентагона, построенных на территории других бывших советских республик, в том числе в Казахстане.
АЙНУР КУРМАНОВ, 8 апреля 2022, 21:58 - REGNUM Размах военно-биологической деятельности американцев на Украине теперь жестко поставил вопрос и о будущем лабораторий Пентагона, построенных также на территории других бывших советских республик. Особенно это касается объектов, расположенных в Казахстане и Узбекистане и угрожающих одновременно как Москве, так и Пекину.

И это вовсе не преувеличение, так как данные объекты в среднеазиатских республиках являются настоящими военными базами США, а в ситуации обострения конфликта между сложившимися геополитическими центрами мира они вполне могут быть использованы для атаки одновременно на Россию и Китай. При этом сам Туркестан станет ареной постоянной нестабильности и массовой гибели местного населения и животных.

По сути, территория Казахстана стала одновременно полигоном для испытаний и разработок новых видов вооружений и плацдармом для агрессии в отношении соседей, являющихся потенциальными противниками Вашингтона. И это по-настоящему стратегическая проблема, или гнойник в самом мягком подбрюшье России.

И данная ситуация не нова, так как американские военные биологи окопались в республике, да и в ближайшем Узбекистане еще с 90-х годов - сперва якобы для изучения и обезвреживания результатов советской военно-биологической программы, а затем уже под видом помощи в борьбе с местными заболеваниями стали окучивать правительство и местные бывшие советские НИИ. Американские военные усиленно собирали возбудителей разных болезней, в частности, клещей, переносящих конго-крымскую лихорадку, а также диких животных, например, тех же летучих мышей, а потом стали собирать и данные ДНК местного населения. Новый, более серьезный этап деятельности начался тогда, когда в Алматы в 2016 году посольством США вместе с казахскими правительственными чиновниками, в частности с участием главного санитарного врача Жандарбека Бекшина, была открыта Центральная Референс-Лаборатория (ЦРЛ), построенная на деньги Пентагона.

В этот же период казахстанские власти передали американским военным биологам отечественную коллекцию особо опасных патогенов, собранных еще советскими учеными. Когда же в 2020 году дипломатические ведомства России и Китая обратились к властям Казахстана с просьбой допустить их специалистов для проведения исследований деятельности шести объектов, приписанных к министерствам образования и науки и сельского хозяйства, но работающих по программам Пентагона, то МИД Казахстана, а потом и сам Касым-Жомарт Токаев заявили, что это чисто "гражданские" НИИ, в которых нет ни одного американца.

Когда же в обществе и прессе уже в этом году пошли разговоры в связи с раскрытием деятельности лабораторий на Украине, то руководство республики попыталось повторить свою риторику двухлетней давности, согласно которой это сугубо "мирные" объекты и исследования в них осуществляются только отечественными учеными. Но вышло как-то совсем коряво и кособоко, так как глава МИДа Казахстана Мухтар Тлеуберди лишь снова зачитал прежнюю мантру без каких-либо изменений.

"Как известно, в Алма-Ате у нас находится Центральная референс-лаборатория. Эта лаборатория была построена на американские средства, и оборудование было предоставлено США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана. Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, никаких разработок американские ученые или ученые из других стран там не ведут. Благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac", - поведал корреспондентам министр в кулуарах после совещания кабинета.

Но как уже известно, казахстанская вакцина так и не прошла всех стадий испытаний, ее не признала даже Турция и она не была зарегистрирована ВОЗ, а "отечественные" ПЦР-тесты оказались сделанными по китайским методичкам. То есть все разговоры о "мирных" исследованиях, финансируемых министерством обороны США, являются лишь дымовой завесой с целью скрыть истинные работы по созданию новых видов биологического оружия, а также способов его доставки через местных животных на территорию России и Китая.

То есть, несмотря на очевидные факты и доказательства сбора американскими военными биоматериалов для производства новых боеприпасов и переправки по дипломатической почте особо опасных патогенов в подобные лаборатории в Грузии и Узбекистане, казахстанские власти продолжают лгать и отказываются раскрывать направления работы данных объектов на территории Казахстана.

В действительности военно-биологическими лабораториями и НИИ управляют сотрудники американского посольства, а именно командор ВВС США Дэниэль Сингер, являющийся одновременно и руководителем ЦКЗ США в Туркестане. Финансируются данные объекты также не из бюджета Казахстана, а военным агентством DTRA (Defense Threat Reduction Agency - ИА REGNUM). На деньги Пентагона в Казахстане проведено не менее 28 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в республику.

Примечательно, что во время известных январских кровавых событий в Казахстане, к которым приложили руку британские спецслужбы и высокопоставленные офицеры Комитета Национальной Безопасности, когда президент попросил ОДКБ вмешаться и помочь подавить мятеж силовиков, власти наотрез отказали российским военным в обеспечении охраны здания той же ЦРЛ в Алма-Ате.

А именно там хранится эта советская коллекция возбудителей особо опасных заболеваний, уже частично отправленная в лаборатории США и других стран, а также наработки, которые могли быть использованы в качестве оружия сотрудниками КНБ и подготовленными ими религиозными экстремистами и террористами. Я ранее предлагал в своих интервью и публикациях брать эти объекты без каких-либо согласований и даже вопреки желаниям казахстанских властей под охрану миротворцев. Как, впрочем, и здания "учебных" центров НАТО и Пентагона в Алма-Атинской и Карагандинской областях.

К сожалению, время упущено, а правительство и администрация президента отказываются от заключения меморандума и допуска российских и китайских специалистов, как и от прекращения работ по программам DTRA. А опасность от этих проектов чрезвычайная, так как всегда существует риск утечек в связи с тем, что оборудование и здания еще советского НИИ Института проблем биологической безопасности в Жамбылской области изношено донельзя, а квалификация казахстанских специалистов ЦРЛ в Алма-Ате вызывает большие сомнения.

Тем временем именно на просторах Казахстана происходят исследования и испытания новых видов биологического оружия. Я уже писал о том, как в Казахстане Пентагон реализовывает проект "Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface", что в переводе означает "Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку". В него вовлечены Научно-исследовательский Институт проблем биологической безопасности из Казахстана, Институт проблем биобезопасности Таджикистана, Калифорнийский университет в городе Дейвисе из США, Военно-морской медицинский исследовательский центр из США и Медицинская школа Дюка-Нуса из Сингапура.

При этом для реализации проекта в качестве главной технической базы по проведению экспериментов в области производства новых биологических боеприпасов мобилизована как раз та самая Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Ате. В рамках проекта рассматривались способы использования сельскохозяйственных животных в качестве контейнеров для биологического оружия. В рамках программ DTRA там же велись исследования ближневосточного респираторного коронавируса у летучих мышей и верблюдов.

В этом году в Жамбылской области началось строительство новой, седьмой по счету американской военно-биологической лаборатории BSL-4 и подземного хранилища коллекции опасных и особо опасных штаммов. Заметьте, это программа не минздрава, а министерства индустрии, и реализуется она якобы в целях более глубокого изучения контагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения. В данной лаборатории будут размещены различные штаммы наиболее опасных африканских заболеваний, таких, как вирус Эбола, а также марбургский вирус, оспа и многие другие.

На этом фоне представители разных общественных объединений стали также настойчиво требовать закрытия данных объектов. Так, Социалистическое движение Казахстана выпустило в марте срочное воззвание, в котором потребовало немедленной ликвидации всех американских лабораторий в республике, опасаясь того, что в противном случае они могут сыграть роль биологических бомб.

Мы уверены, что данная проблема - политическая, и только политическими методами можно ее разрешить. Для этого нужно, чтобы Россия и Китай, против которых и направлена деятельность этих военных объектов США, продемонстрировали определенную политическую волю. Также нужно мобилизовать общественность в самом Казахстане. Надо также понимать, что организованное Назарбаевым размещение в стране подобных объектов, в том числе центра низкообогащенного урана, который сейчас охраняют американские военные советники, "учебных" центров НАТО и Пентагона и других военных и полувоенных организаций, было результатом так называемой "многовекторной политики".

Этот курс, выродившийся в постепенную геополитическую переориентацию на Запад через Турцию, продолжается и сейчас. И риск того, что данные бомбы замедленного действия могут в скором времени взорваться, велик как никогда. Считаю, что вскрывшийся на Украине нарыв требует немедленного очищения гнойника на всем постсоветском пространстве в виде сети таких американских объектов, несущих смерть и болезни всем народам некогда единой державы.

8 апреля 2022
Айнур Курманов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649480640


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