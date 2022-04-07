Цэ свастика. Пискунам и прочим пособникам фашистов, - Александр Проханов

09:13 09.04.2022

Цэ свастика

паркетные миротворцы направляют огнетушитель на русский огонь

Александр Проханов



Войска дрались упорно и бесстрашно.



Разбитых городов дымились груды.



Но за спиной, в тени кремлевской башни



Свой поцелуй выращивал Иуда.



Помню, как отправлялась Советская армия в афганский поход. Солдат называли героями, лучшими людьми Земли. А потом в Кремле сменился хозяин, и воюющих, кровоточащих солдат стали называть преступниками и палачами. Им в спину статьями и телепередачами стреляли перестройщики.



Помню, как страшно, надрывно воевала в первую чеченскую войну измотанная русская армия. Гробы за гробами, перерезанные горла, мученик Евгений Родионов. Армия с кровью пробивалась к Победе. Ее остановили, отозвали обратно, передали разгромленный Грозный террористам Басаева.



Помню, в каком порыве, в каком восхищении пребывал русский народ, когда захлопнулся Дебальцевский капкан, была разгромлена украинская группировка, и на плечах убегавших украинцев ополченцы Донбасса готовы были ворваться в Мариуполь. Идея Новороссии могла превратиться в освобожденные Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу. Но наступление злой волей было остановлено, и восемь лет Донецк и Луганск поливались расплавленной сталью.



Теперь, когда русские армии от Ростова и Брянска врезались в фашиствующую Украину, и русский народ, измученный историческими поражениями, обманами, чудовищным насилием, вспыхнул, воскрес, в нем стал разгораться сокровенный русский огонь, вновь за спиной у окровавленной армии зашевелилась измена: заговорили об остановке боевых операций, о Мариупольском мире. Паркетные миротворцы направляют огнетушитель на русский огонь.



Как только русские войска будут остановлены на линии Донбасса, и по Красной площади пройдет Бессмертный полк с портретами убитых под Волновахой, Мариуполем, Харьковом, а кремлевская пропаганда возгласит о величайшей русской победе, тогда от Донецка до Львова произойдет мгновенная фашизация Украины, для которой Мариупольский мир станет ее великой победой. Начнет взрастать фашистская Украина, перед которой немецкий нацизм будет казаться жалкой предтечей. Миллиарды долларов, отобранные у российских воровских олигархов, пойдут на восстановление украинских городов, заводов и гарнизонов. Лучшие архитекторы мира построят на Украине мегаполисы, перед которыми померкнут Сингапур и Дубай.



Украинский фашизм, облеченный в современную эстетику, основанный на новой, сфабрикованной мифологии, оснащенный искусственным интеллектом, станет огненным технотронным фашизмом XXI века. Он сдетонирует европейский фашизм. Германия с ее пришедшими к власти потомками эсэсовцев, Франция с Марин Ле Пен, Британия, уставшая от выходцев из Африки и Полинезии, Польша с ее шляхетским реваншем - все это немедленно воспламенится в фашизме. И в этом европейском фашизме Украина будет сверкать, как жуткий стоцветный бриллиант.



Но этот стремительно возрожденный немецкий фашизм не останется в границах Европы. Начнется фашизация России. Русский народ, стократно обманутый, бесконечно униженный, изнуренный русофобией, не нашедший утешения в православии, разуверившись в имперской идее, устремится в фашизм. И тогда риторический вопрос экс-министра Швыдкого "страшнее ли русский фашизм немецкого", обретет свое чудовищное наполнение. Возникнет якутский фашизм, чувашский, мордовский. Фашизм из России перекинется в республики Средней Азии, и мы увидим фашистских казахов, таджиков, туркмен. Сложится небывалая фашистская цивилизация Евразии, в которой диковинно переплетутся нибелунги и шаманские культы, катакомбное христианство и мусульманская мистика, Гитлер и Чингисхан, Бандера и барон Унгерн.



А что по другую сторону океана? Американский неолиберальный фашизм почти построен. Этот фашизм не носит белые балахоны Ку-клукс-клана. Он обтянут черной кожей Обамы. Национальная революция Трампа была залита новой магмой черного американского расизма, который обеспечивает Америке ее трансконтинентальное фашистское господство.



Мариупольский мир, отступление русских полков из-под Харькова, уход русских кораблей с рейда Одессы повлекут за собой создание нового фашистского человечества. Предательство, если оно не будет остановлено Путиным, если оно выйдет за пределы военно-исторического общества Мединского, будет предательством всей русской истории, всей истории человечества. Глубинная Русская Мечта, глубинная Русская Победность, глубинное Русское Мессианство находятся под страшной угрозой.



Царь-колокол, ухни, наконец, своим громоподобным звоном. Царь-пушка, полыхни, наконец, своим испепеляющим пламенем.



Имеющий уши, да слышит.