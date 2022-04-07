 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.04.2022
11:00  Америка открывает антироссийский фронт в Пакистане. К власти рвется про-западный генерал Баджва
10:56  В Мариуполе пропал американский генерал Роджер Л. Клотье?
10:45  Ушли в Валгаллу два медийных укро-фашиста - львовский правосек "Хаммер" и бандер-кулинар Агаев
10:31  Рынок нефти: устоит ли цена $100 за баррель, - В.Карпунин
10:15  (После) либерализма? Переосмысление возвращения государства, - Ишан Курана, Джон Нараян
10:11  Почему у либерализма мало поклонников в Азии, - Джон Кин
09:13  Цэ свастика. Пискунам и прочим пособникам фашистов, - Александр Проханов

09:09  От реставрации до модернизации. Можно ли изменить сознание казахстанцев? - С.Ауелбеков
08:04  Биолаборатории США в Казахстане – гнойник в мягком подбрюшье России, - А.Курманов
07:05  Полковник Ибатулин стал начальником Военного института и другие назначения в КазАрмии
00:51  Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций, - В.Прохватилов
00:48  Зачем миру ООН: организация оказалась в глубоком кризисе
00:45  Злая Орчья правда, - Иван Охлобыстин
00:42  В Туркмении упразднен пост вице-премьера по силовому блоку (Аманов) и сменен глава МВД
00:39  Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"
00:03  Рос-либер-олигархня грязно и мелко собачится - Дерипаски, шлюхи и соратницы
Пятница, 08.04.2022
22:51  Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
20:52  Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана
14:25  Погибли уже 21, не считая сирийских туркоманов. Генерал СВР Л.Решетников о судьбе иностранцев в Мариуполе
14:23  "Страшная и большая проблема": обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
14:15  На месте Таласской мега-битвы арабов с китайцами КырВласти соорудят мемориал "Атлах". Есть 8 проектов...
14:14  Собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
13:55  Кадровые подвижки в КазМИДе: сменились послы в Китае и Монголии, новый 1-й зам. министра...
13:29  Скончалась Шамша Беркимбаева - министр образования Казахстана в 2002-2003 гг.
13:01  "Самрук-Казыну" КазВласти распилят и распродадут по частям
11:45  Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском, - Владимир Малышев
10:53  Очередной киндер-иноагент ( Суйениш Абдильдин) возглавил фейковую Казгоскорпорацию "Правительство для граждан"
10:42  Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров
10:14  Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова, - Д.Подольская
10:04  Дунганская мафия. За крышевание афер и контрабанду задержан зампред Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии - Гайназаров
09:52  Когда царит безвластие… Ирак сегодня, или Путь в никуда, - А.Веселов
09:36  Демонтаж Алматинской резиденции Елбасы оценен в 6 лярдов. Взорвать и чек - Кулибаеву?
09:34  Проворовался и задержан замнач УВД Павлодарской области Сиразидимов
09:17  Как кроили Украину. Два подарка Сталина киевским аппаратчикам, - Александр Широкорад
08:33  В Казахстане токаевским указом акимов и министров заставят встречаться и слушать народ
08:14  Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?
07:26  Переболванить талибов. США запускают спутниковый телеканал в Афганистане
00:43  Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?
00:33  Сражаться за США оказалось некому, - Wall Street Journal
00:32  Как не стать винтиком либерального агитпропа, - Юрий Поляков
00:29  Турция как фактор украинского кризиса, - А.Арешев
00:28  Конец европейского процветания: в ЕС готовятся к холоду и голоду
00:21  Что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?
00:19  КНБ "жжет", а народ подождет. Тайны казахского агитпропа, - А.Алибаев
00:17  Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота
00:16  "Косвенные выборы" глав регионов в Казахстане: как это может и должно выглядеть?
00:12  Ш.Мирзиееву представили проект мега-современной улицы "Новый Узбекистан"
00:03  Болат Назарбаев - бандитский брат
Четверг, 07.04.2022
20:20  КазАрмия. Региональное командование "Восток" возглавил генерал Уштаев
19:17  "Спящие" проснулись. Новая фаза противостояния, - В.Павленко
18:55  Украинская заваруха - классическая война олигархов, - А.Степанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цэ свастика. Пискунам и прочим пособникам фашистов, - Александр Проханов
09:13 09.04.2022

Цэ свастика
паркетные миротворцы направляют огнетушитель на русский огонь
Александр Проханов

Войска дрались упорно и бесстрашно.

Разбитых городов дымились груды.

Но за спиной, в тени кремлевской башни

Свой поцелуй выращивал Иуда.

Помню, как отправлялась Советская армия в афганский поход. Солдат называли героями, лучшими людьми Земли. А потом в Кремле сменился хозяин, и воюющих, кровоточащих солдат стали называть преступниками и палачами. Им в спину статьями и телепередачами стреляли перестройщики.

Помню, как страшно, надрывно воевала в первую чеченскую войну измотанная русская армия. Гробы за гробами, перерезанные горла, мученик Евгений Родионов. Армия с кровью пробивалась к Победе. Ее остановили, отозвали обратно, передали разгромленный Грозный террористам Басаева.

Помню, в каком порыве, в каком восхищении пребывал русский народ, когда захлопнулся Дебальцевский капкан, была разгромлена украинская группировка, и на плечах убегавших украинцев ополченцы Донбасса готовы были ворваться в Мариуполь. Идея Новороссии могла превратиться в освобожденные Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу. Но наступление злой волей было остановлено, и восемь лет Донецк и Луганск поливались расплавленной сталью.

Теперь, когда русские армии от Ростова и Брянска врезались в фашиствующую Украину, и русский народ, измученный историческими поражениями, обманами, чудовищным насилием, вспыхнул, воскрес, в нем стал разгораться сокровенный русский огонь, вновь за спиной у окровавленной армии зашевелилась измена: заговорили об остановке боевых операций, о Мариупольском мире. Паркетные миротворцы направляют огнетушитель на русский огонь.

Как только русские войска будут остановлены на линии Донбасса, и по Красной площади пройдет Бессмертный полк с портретами убитых под Волновахой, Мариуполем, Харьковом, а кремлевская пропаганда возгласит о величайшей русской победе, тогда от Донецка до Львова произойдет мгновенная фашизация Украины, для которой Мариупольский мир станет ее великой победой. Начнет взрастать фашистская Украина, перед которой немецкий нацизм будет казаться жалкой предтечей. Миллиарды долларов, отобранные у российских воровских олигархов, пойдут на восстановление украинских городов, заводов и гарнизонов. Лучшие архитекторы мира построят на Украине мегаполисы, перед которыми померкнут Сингапур и Дубай.

Украинский фашизм, облеченный в современную эстетику, основанный на новой, сфабрикованной мифологии, оснащенный искусственным интеллектом, станет огненным технотронным фашизмом XXI века. Он сдетонирует европейский фашизм. Германия с ее пришедшими к власти потомками эсэсовцев, Франция с Марин Ле Пен, Британия, уставшая от выходцев из Африки и Полинезии, Польша с ее шляхетским реваншем - все это немедленно воспламенится в фашизме. И в этом европейском фашизме Украина будет сверкать, как жуткий стоцветный бриллиант.

Но этот стремительно возрожденный немецкий фашизм не останется в границах Европы. Начнется фашизация России. Русский народ, стократно обманутый, бесконечно униженный, изнуренный русофобией, не нашедший утешения в православии, разуверившись в имперской идее, устремится в фашизм. И тогда риторический вопрос экс-министра Швыдкого "страшнее ли русский фашизм немецкого", обретет свое чудовищное наполнение. Возникнет якутский фашизм, чувашский, мордовский. Фашизм из России перекинется в республики Средней Азии, и мы увидим фашистских казахов, таджиков, туркмен. Сложится небывалая фашистская цивилизация Евразии, в которой диковинно переплетутся нибелунги и шаманские культы, катакомбное христианство и мусульманская мистика, Гитлер и Чингисхан, Бандера и барон Унгерн.

А что по другую сторону океана? Американский неолиберальный фашизм почти построен. Этот фашизм не носит белые балахоны Ку-клукс-клана. Он обтянут черной кожей Обамы. Национальная революция Трампа была залита новой магмой черного американского расизма, который обеспечивает Америке ее трансконтинентальное фашистское господство.

Мариупольский мир, отступление русских полков из-под Харькова, уход русских кораблей с рейда Одессы повлекут за собой создание нового фашистского человечества. Предательство, если оно не будет остановлено Путиным, если оно выйдет за пределы военно-исторического общества Мединского, будет предательством всей русской истории, всей истории человечества. Глубинная Русская Мечта, глубинная Русская Победность, глубинное Русское Мессианство находятся под страшной угрозой.

Царь-колокол, ухни, наконец, своим громоподобным звоном. Царь-пушка, полыхни, наконец, своим испепеляющим пламенем.

Имеющий уши, да слышит.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649484780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях
- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы
- "Самрук-Казына" распродается по частям
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)
- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona
- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством
- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  