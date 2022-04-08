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Рынок нефти: устоит ли цена $100 за баррель, - В.Карпунин
10:31 09.04.2022

8 апреля 2022 |
Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" рассказал о ситуации на рынке нефти.
ВАСИЛИЙ КАРПУНИН, 8 апреля 2022,

На этой неделе (4 -10 апреля) цены на нефть демонстрировали снижение на протяжении четырех торговых сессий. Котировки срочных контрактов на Brent опускались ниже $100 за баррель и, несмотря на попытку отскока от психологически важного рубежа, пока все еще торгуются ниже этого уровня.

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С технической точки зрения, это довольно тревожный сигнал, который может отражать смену среднесрочного растущего тренда, что открывает возможности для дальнейшей коррекции к уровням $95 за баррель Brent. К тому же поводы для снижения есть, даже несмотря на то, что в целом перелом среднесрочного растущего тренда идет вразрез с ситуацией на рынке, когда ЕС предпринимает попытки отказаться от поставок российской нефти, хотя бы в виде словесных интервенций. В то же время, если нефтяным ценам удастся закрепиться выше $95 за баррель, рынок вполне может увидеть ценовые уровни в диапазоне $95−110 за баррель вместо того, чтобы наблюдать продолжение нисходящего тренда.

В среду, 6 апреля, на рынок поступили новости от Международного энергетического агентства (МЭА), страны-участницы которого заявили о готовности выпустить на рынок 120 млн баррелей резервных запасов. Правда, в начале МЭА не озвучили - какие страны и в каких объемах предоставят свои резервы. Но это стало известно вчера, 7 апреля: США выпустят 60 млн, Япония - 15 млн, Южная Корея - 7,2 млн, Германия - 6,4 млн, Франция - 6 млн.

Помимо этого, США дополнительно выпустят еще 120 млн баррелей нефти, уже за пределами участия страны в МЭА. Таким образом, в ближайшие полгода на рынок нефти в совокупности поступят 240 млн баррелей резервной нефти.

Дополнительное давление на товарные рынки оказывают опасения ужесточения монетарной политики ФРС США. Еще в первой половине этой недели индекс доллара обновил максимумы с мая 2020 года и сейчас приближается к отметке 100 пунктов. Опасения участников рынка связаны с планами ФРС по началу активного изъятия ликвидности после майского заседания, что следует из опубликованных протоколов Федрезерва. Речь идет о сокращении баланса на $95 млрд в месяц, а также о возможном повышении ставки на майском заседании сразу на 0,5%. Данные планы способствуют укреплению доллара, что в целом негативно для товарных активов.

Не получается реализовать свои планы и у представителей альянса ОПЕК+. Так, как сообщило S& P Global Commodity Insights, несмотря на принятые решения по увеличению квот на добычу в размере 0,4 млн баррелей в месяц, в марте добыча представителей картеля снизилась, по сравнению с февралем, что произошло впервые более чем за год. В частности, согласно оценкам издания, 13 стран - экспортеров ОПЕК+ увеличили добычу на 60 тыс. баррелей в сутки, до 28,73 млн баррелей в сутки. Однако это было с лихвой компенсировано снижением добычи на 160 тыс. баррелей в сутки со стороны других девяти стран - членов ОПЕК+.

Что касается добычи в России, то согласно заявлению вице-премьера РФ Александра Новака, в апреле нефтедобыча российской нефти сократится на 4−5% по сравнению с мартом. По словам вице-премьера, это будет связано с логистическими проблемами, с которыми сейчас сталкивается российский экспорт нефти.

Сдерживающее влияние на котировки нефти и других товарных активов в последнее время также стала оказывать и борьба с очередным всплеском заболеваемости коронавирусом в КНР. В пятницу Китай сообщил о 1576 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19, по сравнению с 1323 днем ранее. Выросло число и бессимптомных случаев заболевания, которые в КНР учитываются отдельно, а эпицентром распространения COVID-19 стал Шанхай, являющийся одним из самых густонаселенных городов страны.

8 апреля 2022
Василий Карпунин

Источник - regnum.ru
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