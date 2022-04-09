Ушли в Валгаллу два медийных укро-фашиста - львовский правосек "Хаммер" и бандер-кулинар Агаев

10:45 09.04.2022

Под Изюмом ликвидирован один из вожаков "Правого сектора"

09.04.2022 Михаил Рябов.



Под Изюмом ликвидирован один из вожаков "Правого сектора" Тарас Бобанич (позывной "Хаммер"), который возглавлял львовское отделение этого экстремистского движения.



Бобанич, 1984 года рождения, с 2000-х годов был известным во Львове скинхедом-неонацистом, являлся неформальным лидером неонацистской группировки "Lviv Skins".



Под Изюмом ликвидирован один из вожаков "Правого сектора" Тарас Бобанич (позывной "Хаммер"),



В 2013 году вступил в ряды "правосеков" и принял активное участие в государственном перевороте 2014 года.



Затем возглавлял "силовой блок "Правого сектора" во Львовской области, а с началом карательной операции против Донбасса отправился на Восток, где принимал участие в боевых действиях в составе штурмовой роты.



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В Мариуполе ликвидирован известный каратель



В Мариуполе ликвидирован воевавший в составе украинской морской пехоты Рафаэль Агаев, сооснователь сети пиццерий Pizza Veterano, главной "фишкой" которой было приготовление еды бывшими участниками карательной операции на Донбассе.



О смерти Агаева сообщил его бизнес-партнер Леонид Остальцев.



В Мариуполе ликвидирован воевавший в составе украинской морской пехоты Рафаэль Агаев, сооснователь сети пиццерий...



"Русня тебя убила. Не просто российские солдаты, а русня. Вся эта недострана со своим недонаселением",- написал Остальцев.



10% от прибыли пиццерии Veterano перечисляли на подарки детям, отцы-каратели которых погибли в ходе АТО.