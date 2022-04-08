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В Мариуполе пропал американский генерал Роджер Л. Клотье?
10:56 09.04.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 08.04.2022 |
Генерал Клотье и подземелья "Азовстали"
Американские комбатанты в Мариуполе?

Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Роджер Л. Клотье-младший, обретают под собой основания. Сообщения об этом шли со ссылкой на хорошо информированный портал американских ветеранов Veterans Today и подхватывались многими интернет-ресурсами. Однако на все запросы журналистов по поводу пленения на Украине американского генерала Пентагон до сих пор отвечает молчанием, что не вписывается в типичную для него картину поведения.

Напрашивается единственный вывод: Пентагон молчит, потому что правда может превратиться в нежелательную для администрации США сенсацию и неминуемо вызовет вопросы.

Вопрос первый. Когда генерал Клотье появился на Украине, и в частности в Мариуполе? Если его приезд состоялся задолго до начала специальной военной операции (СВО), то это прямо указывает на то, что подготовка наступления ВСУ велась под руководством военных США/НАТО и осуществлялась из подземелий "Азовстали". Правда, военная реальность повернулась к натовцам неожиданной стороной.

Вопрос второй. Сколько советников – офицеров НАТО числилось в команде генерала? Хорошо бы, чтобы в ответе на этот вопрос была перечислена специализация "больших заокеанских братьев": наземные операции, действия ВВС, проведение диверсий, информационные операции и т. п. После этого претензии советников на получение коридора из Мариуполя должны быть отвергнуты. Эти военные участвовали в войне как представители НАТО и должны быть задержаны и допрошены. Они комбатанты, а это скандал.

Положение должно быть рассмотрено и с международно-правовой точки зрения. Конечно, не для того, чтобы "вывести НАТО на чистую воду" и ожидать, что генеральный секретарь альянса Столтенберг покраснеет.

Должен быть зафиксирован факт одностороннего перевода альянсом отношений с Российской Федерацией в стадию войны, что до сих про тщательно скрывалось Брюсселем. И если этот факт станет неопровержимым, у России появляются основания для ответа. Например, для разрушительного ракетного удара по перегрузочному узлу в польском городе Жешув, через который массированно поступает западное оружие. Такой удар все расставит по своим местам. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Будет весьма любопытна и реакция на удар официальной Варшавы. Потребует ли она от Североатлантического блока вступить в войну на Украине или всегдашний польский гонор скукожится до состояния на 17 сентября 1939 года?

Конечно, в России есть силы, уклончиво именуемые "партией мира", и, скорее всего, они попытаются замылить этот неудобный для НАТО эпизод. В таком же исходе заинтересован и Пентагон. С американской стороны пошла информация о том, что "генерал Клотье умер 28 марта 2022 года". Однако русская поговорка "Умер Максим, да и хрен с ним" здесь не подойдет. История требует продолжения, поэтому есть надежда, что покойник оживет и даст показания.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649490960


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