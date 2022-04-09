 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.04.2022
11:00  Америка открывает антироссийский фронт в Пакистане. К власти рвется про-западный генерал Баджва
10:56  В Мариуполе пропал американский генерал Роджер Л. Клотье?
10:45  Ушли в Валгаллу два медийных укро-фашиста - львовский правосек "Хаммер" и бандер-кулинар Агаев
10:31  Рынок нефти: устоит ли цена $100 за баррель, - В.Карпунин
10:15  (После) либерализма? Переосмысление возвращения государства, - Ишан Курана, Джон Нараян
10:11  Почему у либерализма мало поклонников в Азии, - Джон Кин
09:13  Цэ свастика. Пискунам и прочим пособникам фашистов, - Александр Проханов

09:09  От реставрации до модернизации. Можно ли изменить сознание казахстанцев? - С.Ауелбеков
08:04  Биолаборатории США в Казахстане – гнойник в мягком подбрюшье России, - А.Курманов
07:05  Полковник Ибатулин стал начальником Военного института и другие назначения в КазАрмии
00:51  Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций, - В.Прохватилов
00:48  Зачем миру ООН: организация оказалась в глубоком кризисе
00:45  Злая Орчья правда, - Иван Охлобыстин
00:42  В Туркмении упразднен пост вице-премьера по силовому блоку (Аманов) и сменен глава МВД
00:39  Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"
00:03  Рос-либер-олигархня грязно и мелко собачится - Дерипаски, шлюхи и соратницы
Пятница, 08.04.2022
22:51  Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
20:52  Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана
14:25  Погибли уже 21, не считая сирийских туркоманов. Генерал СВР Л.Решетников о судьбе иностранцев в Мариуполе
14:23  "Страшная и большая проблема": обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
14:15  На месте Таласской мега-битвы арабов с китайцами КырВласти соорудят мемориал "Атлах". Есть 8 проектов...
14:14  Собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
13:55  Кадровые подвижки в КазМИДе: сменились послы в Китае и Монголии, новый 1-й зам. министра...
13:29  Скончалась Шамша Беркимбаева - министр образования Казахстана в 2002-2003 гг.
13:01  "Самрук-Казыну" КазВласти распилят и распродадут по частям
11:45  Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском, - Владимир Малышев
10:53  Очередной киндер-иноагент ( Суйениш Абдильдин) возглавил фейковую Казгоскорпорацию "Правительство для граждан"
10:42  Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров
10:14  Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова, - Д.Подольская
10:04  Дунганская мафия. За крышевание афер и контрабанду задержан зампред Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии - Гайназаров
09:52  Когда царит безвластие… Ирак сегодня, или Путь в никуда, - А.Веселов
09:36  Демонтаж Алматинской резиденции Елбасы оценен в 6 лярдов. Взорвать и чек - Кулибаеву?
09:34  Проворовался и задержан замнач УВД Павлодарской области Сиразидимов
09:17  Как кроили Украину. Два подарка Сталина киевским аппаратчикам, - Александр Широкорад
08:33  В Казахстане токаевским указом акимов и министров заставят встречаться и слушать народ
08:14  Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?
07:26  Переболванить талибов. США запускают спутниковый телеканал в Афганистане
00:43  Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?
00:33  Сражаться за США оказалось некому, - Wall Street Journal
00:32  Как не стать винтиком либерального агитпропа, - Юрий Поляков
00:29  Турция как фактор украинского кризиса, - А.Арешев
00:28  Конец европейского процветания: в ЕС готовятся к холоду и голоду
00:21  Что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?
00:19  КНБ "жжет", а народ подождет. Тайны казахского агитпропа, - А.Алибаев
00:17  Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота
00:16  "Косвенные выборы" глав регионов в Казахстане: как это может и должно выглядеть?
00:12  Ш.Мирзиееву представили проект мега-современной улицы "Новый Узбекистан"
00:03  Болат Назарбаев - бандитский брат
Четверг, 07.04.2022
20:20  КазАрмия. Региональное командование "Восток" возглавил генерал Уштаев
19:17  "Спящие" проснулись. Новая фаза противостояния, - В.Павленко
18:55  Украинская заваруха - классическая война олигархов, - А.Степанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Америка открывает антироссийский фронт в Пакистане. К власти рвется про-западный генерал Баджва
11:00 09.04.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 09.04.2022

Кризис еще далек от разрешения

В Пакистане разразился политический кризис после попытки военной верхушки совершить государственный переворот. Непосредственным поводом для заговора, во главе которого стоял начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, стал визит премьер-министра страны Имран Хана в Москву 24 февраля – в день, когда началась специальная военная операция (СВО) ВС РФ на Украине.

"Мы закупим у России 2 млн метрических тонн пшеницы и природный газ, который необходим для удовлетворения внутренних и промышленных потребностей Пакистана. Поставки из России будут осуществляться, несмотря на антироссийские санкции", – заявил Имран Хан по возвращении из Москвы.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул также важность строительства газопровода "Пакистанский поток", который, по его словам, является флагманом российско-пакистанского экономического сотрудничества. Пресс-служба Министерства информации и телерадиовещания Пакистана сообщила по итогам встречи Имран Хана в Москве с Владимиром Путиным: "Пакистанский лидер отметил, что доверие и сердечность, характеризующие отношения между двумя странами, способствуют дальнейшему углублению и расширению взаимодействия в различных отраслях".

Все это и стало толчком к попытке свержения главы правительства.

Накануне визита Имран Хана в Россию помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу вызвал посла Пакистана в Вашингтоне и предложил отменить визит в Москву. С пакистанской стороны последовал отказ.

По словам Имран Хана, американские официальные лица заявили, что "Пакистану придется пострадать, если он останется премьер-министром". Сообщалось, что к заговору против премьер-министра Пакистана были причастны и британские спецслужбы.

8 марта парламентская оппозиция возбудила процедуру импичмента в отношении Имран Хана. Противникам правительства – в первую очередь Пакистанской мусульманской лиге Наваза Шарифа (Pakistan Muslim League (N), PML-N) и Пакистанской народной партии (Pakistan Peoples Party, PPP) – удалось после длительных переговоров собрать 177 голосов. Решающую роль сыграл переход семи депутатов партии "Объединенное национальное движение Пакистана" (Muttahida Quami Movement – Pakistan, MQM-P) на сторону инициаторов импичмента. По слухам, перебежчики были перекуплены.

21 марта начштаба сухопутных войск генерал Баджва и глава Межведомственной разведки (ISI) генерал Надим Анджум, встретившись с Имраном Ханом, потребовали, чтобы он ушел в отставку. Ранее индийский телеканал New Delhi Television сообщал о встрече в Исламабаде с генералом Баджвой директора ЦРУ Вильяма Бернса. Выступая на заседании Исламабадского диалога по безопасности, генерал заявил о важности стратегических отношений с Соединенными Штатами и выразил недоумение по поводу того, что правительство не осуждает действия России на Украине. Он заявил: "Несмотря на законные опасения России в отношении безопасности, ее агрессия против небольшой страны не может быть оправдана".

Заседание парламента по вопросу об импичменте состоялось 3 апреля. Председательствовал заместитель спикера Касым Сури. Вскоре после начала заседания министр информации и телерадиовещания Пакистана Чаудри Фавад Хусейн сообщил парламентариям о встрече ряда пакистанских политиков 7 марта с "иностранными представителями", которые посоветовали "ускорить процедуру отстранения премьера". Касым Сури в свою очередь заявил, что "ни одной иностранной державе не должно быть позволено свергать избранное правительство путем заговора", и отклонил вотум недоверия премьеру, назвав его противоречащим Конституции. После провала импичмента Имран Хан выступил с обращением к нации, в котором призвал президента Арифа Алви распустить парламент, что и было сделано. Новые выборы должны состояться через 90 дней.

Провал голосования по импичменту, роспуск парламента и объявление о проведении досрочных выборов шокировали оппозицию, назвавшую эти события "черным днем ​​в конституционной истории Пакистана", как выразился лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф. О том же заявил глава оппозиционной Пакистанской народной партии Билавал Бхутто-Зардари, сообщивший об обращении в Верховный суд с целью признать противоречащим Конституции решение о роспуске парламента и отклонении вотума недоверия премьер-министру.

Спецоперация России на Украине обострила раскол пакистанских верхов. Если командующий пакистанской армией генерал Баджва раскритиковал действия Москвы, то Имран Хан отказался выдвигать против России какие-либо обвинения. Он обвинил Запад в двуличии в отношениях с другими державами, подчеркнув, что послы европейских государств не раз обращались к Исламабаду с просьбой осудить российскую спецоперацию на Украине.

Анализируя потери, которые Исламабад понес в свое время из-за поддержки НАТО в Афганистане (80 000 жизней и $150 млрд), Имран Хан сказал: "Признала ли НАТО наши жертвы? Направили ли послы Евросоюза хоть одно письмо, в котором бы оценили наши усилия в Афганистане?"

Пакистанский политический кризис пока далек от разрешения. 1 апреля министр информации Фавад Чаудри заявил, что органы безопасности сообщили о заговоре с целью убийства Имрана Хана. В Исламабаде прошли многотысячные митинги в поддержку премьер-министра, но Верховный суд Пакистана постановил, что Имран Хан является неконституционной фигурой, роспуск парламента тоже неконституционен, и назначил новое голосование по вотуму недоверия Имран Хану на 9 апреля.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649491200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях
- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы
- "Самрук-Казына" распродается по частям
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)
- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona
- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством
- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  