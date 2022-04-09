Америка открывает антироссийский фронт в Пакистане. К власти рвется про-западный генерал Баджва

11:00 09.04.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 09.04.2022



Кризис еще далек от разрешения



В Пакистане разразился политический кризис после попытки военной верхушки совершить государственный переворот. Непосредственным поводом для заговора, во главе которого стоял начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, стал визит премьер-министра страны Имран Хана в Москву 24 февраля – в день, когда началась специальная военная операция (СВО) ВС РФ на Украине.



"Мы закупим у России 2 млн метрических тонн пшеницы и природный газ, который необходим для удовлетворения внутренних и промышленных потребностей Пакистана. Поставки из России будут осуществляться, несмотря на антироссийские санкции", – заявил Имран Хан по возвращении из Москвы.



Премьер-министр Пакистана подчеркнул также важность строительства газопровода "Пакистанский поток", который, по его словам, является флагманом российско-пакистанского экономического сотрудничества. Пресс-служба Министерства информации и телерадиовещания Пакистана сообщила по итогам встречи Имран Хана в Москве с Владимиром Путиным: "Пакистанский лидер отметил, что доверие и сердечность, характеризующие отношения между двумя странами, способствуют дальнейшему углублению и расширению взаимодействия в различных отраслях".



Все это и стало толчком к попытке свержения главы правительства.



Накануне визита Имран Хана в Россию помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу вызвал посла Пакистана в Вашингтоне и предложил отменить визит в Москву. С пакистанской стороны последовал отказ.



По словам Имран Хана, американские официальные лица заявили, что "Пакистану придется пострадать, если он останется премьер-министром". Сообщалось, что к заговору против премьер-министра Пакистана были причастны и британские спецслужбы.



8 марта парламентская оппозиция возбудила процедуру импичмента в отношении Имран Хана. Противникам правительства – в первую очередь Пакистанской мусульманской лиге Наваза Шарифа (Pakistan Muslim League (N), PML-N) и Пакистанской народной партии (Pakistan Peoples Party, PPP) – удалось после длительных переговоров собрать 177 голосов. Решающую роль сыграл переход семи депутатов партии "Объединенное национальное движение Пакистана" (Muttahida Quami Movement – Pakistan, MQM-P) на сторону инициаторов импичмента. По слухам, перебежчики были перекуплены.



21 марта начштаба сухопутных войск генерал Баджва и глава Межведомственной разведки (ISI) генерал Надим Анджум, встретившись с Имраном Ханом, потребовали, чтобы он ушел в отставку. Ранее индийский телеканал New Delhi Television сообщал о встрече в Исламабаде с генералом Баджвой директора ЦРУ Вильяма Бернса. Выступая на заседании Исламабадского диалога по безопасности, генерал заявил о важности стратегических отношений с Соединенными Штатами и выразил недоумение по поводу того, что правительство не осуждает действия России на Украине. Он заявил: "Несмотря на законные опасения России в отношении безопасности, ее агрессия против небольшой страны не может быть оправдана".



Заседание парламента по вопросу об импичменте состоялось 3 апреля. Председательствовал заместитель спикера Касым Сури. Вскоре после начала заседания министр информации и телерадиовещания Пакистана Чаудри Фавад Хусейн сообщил парламентариям о встрече ряда пакистанских политиков 7 марта с "иностранными представителями", которые посоветовали "ускорить процедуру отстранения премьера". Касым Сури в свою очередь заявил, что "ни одной иностранной державе не должно быть позволено свергать избранное правительство путем заговора", и отклонил вотум недоверия премьеру, назвав его противоречащим Конституции. После провала импичмента Имран Хан выступил с обращением к нации, в котором призвал президента Арифа Алви распустить парламент, что и было сделано. Новые выборы должны состояться через 90 дней.



Провал голосования по импичменту, роспуск парламента и объявление о проведении досрочных выборов шокировали оппозицию, назвавшую эти события "черным днем ​​в конституционной истории Пакистана", как выразился лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф. О том же заявил глава оппозиционной Пакистанской народной партии Билавал Бхутто-Зардари, сообщивший об обращении в Верховный суд с целью признать противоречащим Конституции решение о роспуске парламента и отклонении вотума недоверия премьер-министру.



Спецоперация России на Украине обострила раскол пакистанских верхов. Если командующий пакистанской армией генерал Баджва раскритиковал действия Москвы, то Имран Хан отказался выдвигать против России какие-либо обвинения. Он обвинил Запад в двуличии в отношениях с другими державами, подчеркнув, что послы европейских государств не раз обращались к Исламабаду с просьбой осудить российскую спецоперацию на Украине.



Анализируя потери, которые Исламабад понес в свое время из-за поддержки НАТО в Афганистане (80 000 жизней и $150 млрд), Имран Хан сказал: "Признала ли НАТО наши жертвы? Направили ли послы Евросоюза хоть одно письмо, в котором бы оценили наши усилия в Афганистане?"



Пакистанский политический кризис пока далек от разрешения. 1 апреля министр информации Фавад Чаудри заявил, что органы безопасности сообщили о заговоре с целью убийства Имрана Хана. В Исламабаде прошли многотысячные митинги в поддержку премьер-министра, но Верховный суд Пакистана постановил, что Имран Хан является неконституционной фигурой, роспуск парламента тоже неконституционен, и назначил новое голосование по вотуму недоверия Имран Хану на 9 апреля.