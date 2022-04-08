Конфликт исчерпан? Минздрав Киргизии садит елки дружбы

13:53 09.04.2022

09 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Конфликт исчерпан? Алымкадыр Бейшеналиев и Эрнст Акрамов посадили ель



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и хирург Эрнст Акрамов посадили ель. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.



По его данным, в честь Всемирного дня здоровья, который проходит под лозунгом "Наша планета - наше здоровье", организации здравоохранения республики проводят озеленение своих территорий.



"Сегодня, 9 апреля, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев участвовал в посадке саженцев в Чуйской областной объединенной больнице. В субботнике участвовали все структурные подразделения больницы", - отметили в ведомстве.



Несмотря на преклонный возраст, в мероприятии по очистке, благоустройству и озеленению прилегающих территорий принял участие и профессор Эрнст Акрамов. С министром они высадили ель и побеседовали о работе и развитии системы здравоохранения Кыргызстана.



Фото пресс-центра Минздрава. Алымкадыр Бейшеналиев и Эрнст Акрамов посадили ель

Фото пресс-центра Минздрава. Алымкадыр Бейшеналиев и Эрнст Акрамов посадили ель

Фото пресс-центра Минздрава. Алымкадыр Бейшеналиев и Эрнст Акрамов посадили ель

Фото пресс-центра Минздрава. Алымкадыр Бейшеналиев и Эрнст Акрамов посадили ель

Ранее министр здравоохранения сообщил, что закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице.



Он отметил, что назначил нового главного врача. "Куда он денет Акрамова, я не знаю. Он же не работает там, а живет. Я сказал: не надо выгонять, пусть живет. У него дома нет, родственников нет. Пусть живет", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.



Кыргызстанцы создали петицию с просьбой присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице и выделить ему квартиру. Позднее министр заявил, что хирург Эрнст Акрамов не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение и назвал его "лопухом". В ответ в республике создали Штаб по защите чести и достоинства Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова. Его представители потребовали увольнения министра Алымкадыра Бейшеналиева.



Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов написал в своем Twitter, что "оснований беспокоиться за Эрнста Акрамова нет и быть не должно".



Лидер фракции социал-демократов в Бишкекском горкенеше Кадырбек Атамбаев обратился к мэру города Эмилбеку Абдыкадырову с просьбой предоставить квартиру заслуженному доктору Эрнсту Акрамову. Вопрос выделения квартиры поднял и депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Нардеп попросил торага рассмотреть его.



Однако ученики и коллеги Эрнста Акрамова утверждают, что жилье ему не нужно, так как у него есть квартира, но он сам решил жить в больнице, чтобы быть ближе к пациентам.