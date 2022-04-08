Рубль страшен в своем безумстве, но предел где-то рядом

14:11 09.04.2022

Рубль продолжает безумствовать. Есть основания полагать, что рубль не дойдет до 70



Есть основания полагать, что рубль не дойдет до 70 Рубль прибавил еще полтора рубля с открытием торгов на Мосбирже (сейчас уже вернулся, но не суть). Добавить к сказанному тут нечего. Никакие новости, кроме касающихся валютных ограничений, влияния на курс теперь не оказывают: ни санкции, ни военные сводки, ни переговоры. Влияние на курс оказывают только потоки спроса и предложения. То ли экспортеры так напуганы, опасаясь, что не смогут продать ту валюту, которую теперь обязаны продать (80%), и льют в бид, то ли импортер, покупающий евро и доллары, уже занесен в Красную книгу. Но то, что рынок достиг более менее разумных уровней, где, казалось бы, падение доллара должно остановиться, уже можно констатировать и попыткам сформировать поддержку - что вчера, что сегодня по нервным отскокам.



Действительно, если сравнить уровни на начало февраля, которых сейчас достиг доллар/рубль (даже абстрагируясь от роста доллара на Forex до 100 по индексу), и ситуацию в экономике, которую должен отражать валютный курс, то можно ужаснуться от диспропорций. И, что интересно, все понимают, почему это произошло. И даже регулятор это понимает, но смотрит на ситуацию с каким-то упоением. Рубль растет из-за сильного перекоса импорта и экспорта. Обычно курс определяется капитальными и текущими операциями. Но первых сейчас попросту нет. Касаемо вторых, у России всегда был профицит торгового баланса, в отличие, например, от той же Турции (постоянный дефицит), где девальвацию пришлось тормозить нерыночными, ручными механизмами. Потоки экспорта всегда превышали потоки импорта. то есть объем продажи иностранной валюты всегда был выше ее покупки, если условно убрать капитальные операции (которые сейчас в действительности отсутствуют). Вот в таких условиях наш рынок теперь и живет. Добавьте еще к этому тот факт, что экспортер не может отложить валюту на потом, он обязан продать 80% валютной выручки именно сейчас. Про импортеров мы уже и не говорим. Их ряды сильно порядели, по всей видимости.



Итак мы подошли к тому, что очевидно для всех: Банк России должен выбрать тот уровень, выше которого не пустит рубль. Надо полагать, что раз 75 рублей за доллар для него - не красная линия, может быть 70? Возможно, но не точно. Я бы мог сказать, что ЦБ загнал сюда доллар, чтобы пополнить запасы валюты, но зачем, если безналичные деньги все равно могут храниться только как запись в пассивной части баланса ФРС. Представить ввоз в страну нескольких миллиардов бумажных денег нереально. Купить валюту на уполномоченные банки, сделать некое подобие ЗВР на частных счетах, но где гарантия, что и эти деньги завтра не арестуют. Нет, скорее, это просто временные перекосы рынка, которые произошли случайно. Есть в этом случае надежда что ЦБ начнет отменой ограничений формировать некий канал, скажем 75-95, который будет благотворно сказываться на инфляционных и девальвационных ожиданиях и самой инфляции (на данный момент +16.5 г/г). Импортируемая инфляция всегда .в России была сильным фактором конечного CPI. Да и паника населения подогревалась курсом, судя по недолгому опыту строительства капитализма в стране.



Купить валюту сейчас выгодно, с точки зрения распределения своих инвестиций. Выгоднее может быть только в случае отмены комиссии в 12%. Но соблазн сделать это невелик из-за этой комиссии и 18-23%, которую приносят рублевые вклады. То есть упущенная выгода составляет под 30%.



Дмитрий Полин



Примечание.

ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты с понедельника 11 апреля