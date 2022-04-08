Мих.Турецкий (создатель хора): Как я отношусь к фашистам... Всю семью моей жены закопали живьем в землю немцы..

14:15 09.04.2022 "Если артист популярен, то каждое слово должен взвешивать"

Создатель знаменитого хора Михаил Турецкий - о концертах вопреки санкциям, поклонниках с Донбасса и о полете на Марс



Зоя Игумнова



Юбилей - это катастрофа с оттенком праздника, говорит Михаил Турецкий. В планах у народного артиста России объехать с "Песнями Победы" 52 страны, но бежать из России он никуда не собирается. Создатель "Хора Турецкого" приглашает поклонников 17 апреля в Кремлевский дворец, где выступит с юбилейной программой. А накануне своего 60-летия Михаил Турецкий встретился с "Известиями", рассказал о песнях Победы на центральной берлинской площади, работе на украинском телевидении и объяснил, почему Запад пытается "отменить" русскую культуру.







"Мы часто приезжали на Донбасс"



- 12 апреля у вас юбилей. Как планируете отмечать?



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- Концертом в Кремле 17 апреля. А вообще, юбилей - это катастрофа с оттенком праздника (смеется). Есть разные шутки по этому поводу. Кто-то говорит, что юбилей - это много цветов, но ты еще жив. Я на самом деле в полном восторге от этой даты! Единственное, праздник сегодня должен быть в духе времени.



Меня переполняют чувства. Концерт - благодарность родителям, своим учителям, своим корням, своей семье и главное - своему народу, который сформировал меня как артиста, поверил в меня и без спонсора позволил мне заниматься творчеством все эти годы.



- Вы со своей супругой уже 20 лет вместе.



- "Какое у вас семейное положение?" - "Безвыходное, друзья, безвыходное!" (смеется). Люди и по 50 живут. Это еще не самая большая цифра. Например, мои родители были вместе 66 лет.



Если бы не отец, вряд ли она бы осталась жива. В 1940 году папа случайно приехал в Белоруссию. Увидел красивую девушку и влюбился. Маме было 17 лет. Папа не представлял жизни без нее и вывез ее в Москву. А потом началась война, в Белоруссию пришли немцы. Всю мамину семью закопали. Живьем.



Раньше мы говорил "фашисты", теперь - "немцы". Толерантность, политкорректность. Нынешнему канцлеру Шольцу генерал вермахта Фриц фон Шольц дед родной. Он принимал участие в подобных карательных операциях. А его внук теперь нас не хочет, палки в колеса вставляет России.



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- Ваш отец прошел всю войну. Как он относился к немцам?



- Как-то я предложил ему: "Батя, поехали в Германию". Но он сказал: "Не поеду. Не могу слышать немецкий язык". Такая боль. При этом он не раз выезжал с хором на гастроли за рубеж, даже в Америку и Канаду, а вот слово "Германия" даже слышать не мог.



На фронте у него было много разных ситуаций, но один раз он прям чудом уцелел. Уклонился от ветра, чтобы прикурить, и немецкая пуля, что летела в него, попала в друга. Когда я отцу сообщил, что хочу спеть "Песни Победы" в Берлине, папа покрутил пальцем у виска: "Тебе никто не даст". Но идея его позабавила. Спеть на центральной площади немецкой столицы "Бухенвальдский набат", "Катюшу" или "Темную ночь". Тогда и правда не дали. Но прошло девять лет, и мы сделали это. Только, к сожалению, папа уже не смог поприсутствовать на этом празднике.



- Каждый год вы проводите акцию "Песни Победы", выступаете с концертами по Европе и завершаете тур в Берлине. Что будете в этом году?



- Давайте дадим Берлину паузу. Пусть они там сами с собой разберутся: покопаются в истории, в жизни, в воспоминаниях. За Германию немного обидно, честно говоря.



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Мой отец закончил войну в Берлине. Русский солдат не уничтожил Германию как страну, позволил родиться тем, кто сегодня душит нас санкциями. Мы будем концентрироваться на созидании, налаживать мосты с дружественно настроенными странами.



Поедем в Латинскую Америку, Китай, Белград, Венгрию и во все 52 страны, с которыми есть сообщения.



- Недавно вы давали концерт в Воронеже для беженцев из ЛНР и ДНР. Какая атмосфера была в зале?



- Все прошло на невероятном подъеме, радости, патриотизме и уверенности в завтрашнем дне. Радость обоснованная: люди уже очень много лет не видели ничего подобного, концерты для них были большой редкостью.



Воронеж стал не единственным городом, где присутствовали жители ЛНР и ДНР. Мы дали 12 концертов в рамках турне. Выступали в том числе в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. На концертах были не только беженцы, но и врачи, волонтеры, работавшие в "красной" зоне.



Некоторые люди говорили, что восемь лет мечтали попасть к нам на концерт.



"Хор Турецкого" выступает в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на концерте, приуроченном ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, 2021 год



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- А вы бывали в Донбассе?



- Мы часто приезжали на Донбасс. Там у нас всегда было очень много поклонников, как и в других городах Украины, которые остаются до сих пор. В Луганске есть цирк, в котором мы раз шесть выступали. В Донецке нашей площадкой был оперный театр. Это очень культурные города, мощные, интересующиеся.



"Власти используют артистов как разменную монету"



- На Украине из-за вашей политической позиции вас внесли в списки "Миротворца". Переживали?



- Все эти годы я самоотверженно, от чистого сердца нес любовь, свет, братскую дружбу в города Украины и имел такой отзыв оттуда (четыре аншлага подряд в самом большом зале "Палас Украина"). И когда, по мнению новой власти, я стал представлять угрозу безопасности, то я никак не мог понять: ну как такое может быть? Мы никогда не теряли связи с нашими украинскими поклонниками. В 2013 году я даже был председателем жюри "Битвы хоров".



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- Это шоу на украинском телевидении?



- Да. То есть уровень популярности "Хора Турецкого" зашкаливал. Мы пели в том числе на украинской мове. Мы ничего не придумывали, мы так чувствовали. Я вышел из Советского Союза, для меня Киев или Одесса - это то же самое, что Питер, Ростов или Екатеринбург. Это единое пространство, это наша земля. Как в фильме "Брат-2" - "это все мое родное".



Нас там любят и ждут, а то, что думает на эту тему правительство, с мнением народа вовсе не бьется. Никто не думает про настроение народа, только про возню политическую и как бы побольнее наказать.



Власти используют артистов как разменную монету. Им можно побольнее врезать. Думают, наверно: "Ах, популярный Турецкий, давай наотмашь по щеке долбанем". Так и резонанс, и скандал.



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- А вы человек скандальный?



- Могу поскандалить. Но считаю, что худой мир лучше доброй ссоры. Самая лучшая драка - та, которой удалось избежать. Если бы Александр Сергеевич Пушкин избежал дуэли… Я недавно был в Пятигорске, стоял на могиле Лермонтова и лил горючие слезы. Что за ужас произошел в результате какой-то идиотской стычки, что такого светоча и гения мировой русской поэзии в 27 лет забрала дурацкая ссора?



- На Западе, "отменяя" Россию, делают ставку и на артистов: запрещают Нетребко, Гергиева, Мацуева, даже Шостакович с Чайковским им не угодили. Как вам кажется, почему выбрана такая стратегия?



- У артиста есть аудитория. Если ты фанат, то ты слышишь, что говорит твой кумир, и подражаешь на подсознательном уровне.



Вы знаете, под финал концерта я чувствую такую власть над залом - что бы я ни сказал, это могут воспринять как руководство к действию. Такой уровень открытия сердца и души и уровень доверия, что ты можешь вложить им в этот момент что угодно. Поэтому если артист популярен, то каждое слово должен взвешивать.



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- Некоторые ваши коллеги жили на Украине и ездили зарабатывать в Россию, а теперь поливают грязью нашу страну. Что вы думаете об этом?



- Любое одиозное поведение, крайне ортодоксальное, всегда неправильное. Надо все равно искать золотую середину, причинно-следственную связь выводить. Нельзя сначала пользоваться, а потом хаять.



- Кто-то из них уехал за границу и теперь оттуда "учит жизни"...



- А я бежать никуда не собираюсь. Это моя страна. Другой родины у меня нет, и я буду здесь отстаивать ее интересы. Потому что Россия и Советский Союз мне дали все! А еще, вся сила в правде, брат (улыбается).



Понимаете, это же мировой заговор. Я уверен, что хватит сегодня разума прогрессивных людей эту историю нивелировать и свести на нет. Конечно, все занимаются, но на все воля Божья. Там, наверху, представители моего Бога помогают, чтобы все было хорошо. Помяните мои слова, все нормализуется.



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- Может, артистам не стоит вообще лезть в политику?



- Разжигать страсти артист не должен, а мнение свое, если оно у него есть, может и высказать. Умные люди, там, где не могут до конца разобраться, ляпать ничего не будут, потому что часто это превращается в какой-то фейк и негатив в адрес говорящего.



Взвешенность должна быть во всем, и говорить надо, особенно в наше время, только то, в чем ты действительно уверен. Имеешь, конечно, право и на ошибку. А тем, кто в России зарабатывал, а сейчас плюется, надо помнить хорошее.



"Мне хотелось на Марс"



- Как вы относитесь к возрасту?



- Мой папа на девятом десятке, когда видел интересную женщину, ощущал некое движение души. И не только в мыслях. Думаю, он мог и удивить (улыбается).



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- Вы в папу?



- Я считаю, что он мне дал жизненную силу. Я уже не юн, но еще и не стар. Как тот конь, который борозды не портит, но насчет новой - пока не знаю. Сейчас многое давит на психику. Прошлым летом, когда "Хор Турецкого" поехал в турне за рубеж, у нас были автобусные переезды, по 16 часов из одной страны в другую. И артисты мои замертво падали после этого. А я шел на интервью, на телевидение, смотреть достопримечательности. А ведь они все намного моложе меня.



Надо уметь себя собирать в кучку. Папаша мой в 89 лет брал лыжи, садился в трамвай, ехал несколько остановок до Покровского леса, переходил железнодорожное полотно в запрещенном месте, - а куда деваться, перехода нет, а ему надо. Дальше полтора часа катался и так же возвращался на трамвае. Как-то рассказывал: "У меня один молодчик сегодня спросил в трамвае: "Папаша, вы с лыжами. Сколько же вам лет?" - Говорю: "Мне до 100 остается 11". Оригинальный был человек.



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- Ваш день рождения выпадает на День космонавтики. Спустя 60 лет после полета Юрия Гагарина на орбиту, в космос добрались и артисты. А вам не хочется?



- Мне хотелось на Марс. Я даже попросил записать меня в добровольцы.



- Вы серьезно?



- Абсолютно. У меня были такие мысли. Если вдруг что-то пойдет не так, тогда надо либо на Тибет, либо куда подальше. Тем более я 12 апреля родился, мне сам Бог велел в космос слетать.



- Простых путей не ищете.



- Да мало ли что. Вдруг через несколько лет я буду на таком уровне психопатии, что полет на Марс будет единственным решением (смеется). Понимаете, даже великие заканчивали свою жизнь в разных излишествах - кто как, в жизни может всякое быть.



- Ваше спасение - Марс?



- Думаю, может, там я вылечусь от... Это я прогнозы строю. Пока я стабилен, но если вдруг чего-то будет не то, мне кажется, лучше сесть в космический корабль и полететь на Марс. Там точно суицид исключен - не сможешь в условиях невесомости. И таблетки тебе не дадут. Поэтому, на всякий случай, записался.



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Потом, правда, мне сообщили, что туда лететь восемь-девять месяцев. И вернуться смогу не раньше чем через два года. Но если крыша моя начнет тихо съезжать, вот тогда у меня есть запасной вариант. И не смейтесь.



- Значит, копите деньги.



- В рамках санкционного давления вряд ли у меня хватит денег заплатить за поездку. Но возможен какой-то спонсор, в качестве подопытного кролика захочет использовать Михаила Турецкого. Пока я до точки кипения не дошел, время есть.



- С такой мечтой и земных не надо.



- А она есть. У меня большой коллектив. Всех этих людей я люблю, за них отвечаю. И хочу, чтобы я мог эту творческую лабораторию сохранить, чтобы у меня на это хватило сил и средств. Это же моя жизнь. Вот такая у меня есть простая сегодня мечта.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Михаил Турецкий в 1985 году с отличием окончил дирижерско-хоровой факультет Института имени Гнесиных.



В 1989-м набрал певцов в мужской хор Московской хоральной синагоги. В 1994-м получил знак отличия "Золотая корона канторов мира". В 2003 году появился коллектив "Арт-группа "Хор Турецкого". В 2010-м удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Награжден орденом Почета и орденом Дружбы. Источник - Известия

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