Казахстан в годы пандемии: и бэби-бум, и избыточная смертность

14:22 09.04.2022 Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2021 году в Казахстане были достигнуты два исторических максимума: один со знаком плюс, другой со знаком минус. В первом случае речь идет о рекордном количестве появившихся на свет младенцев (450,7 тысячи), во втором – о рекорде, а точнее об антирекорде по числу умерших (183,4 тысячи). Эти показатели, характеризующие динамику демографических процессов в нашей стране, заслуживают того, чтобы поговорить о них подробнее.



Стали чаще и рожать, и умирать



…В 1990-х в Казахстане наблюдался спад рождаемости, но затем, в начале "нулевых" годов, по мере восстановления экономики и повышения уровня жизни населения он сменился неуклонным подъемом, который продолжается на протяжении вот уже двух десятилетий. Если в 2001-м на свет появились 221,5 тысячи малышей, то в 2016-м эта цифра впервые перевалила за 400 тысяч. Затем наступил трехлетний период, когда количество новорожденных находилось примерно на одном уровне, после чего произошел если не взрывной, то существенный его рост: в 2020-м – 426,8 тысячи, а в прошлом году – уже 450,7 тысячи.



Это в абсолютном выражении. А есть еще относительный показатель, который является более объективным, – общий коэффициент рождаемости (ОКР), или, проще говоря, количество родившихся в расчете на каждую тысячу населения. В 2001-м он составил 14,91, после чего постепенно увеличивался и в 2014-м достиг 23,10. Затем ОКР несколько снизился (в 2019-м до 21,77), но в последние два года снова вырос – сначала до 22,76, а потом до 23,41, что стало рекордом за весь период независимого существования Казахстана.



Кстати, многие зарубежные эксперты считают, что пандемия должна была негативно сказаться на рождаемости, поскольку в таких ситуациях семьи обычно откладывают зачатие детей до более благоприятных времен, а новых пар создается меньше – вследствие введения карантинных ограничений, снижения мобильности населения, закрытия публичных мест, где случаются знакомства потенциальных будущих родителей. И во многих странах Европы, в соседней России так и произошло. Но казахстанцы опровергли эту теорию и устроили в 2021-м настоящий бэби-бум.



Впрочем, согласно "свежим" данным Бюро национальной статистики, в январе уже нынешнего года количество родившихся по сравнению с первым месяцем прошлого сократилось сразу на 8,7 процента. И если такая тенденция сохранится, то за весь 2022-й год общее число родившихся составит примерно 410 тысяч, или на 40 тысяч меньше, чем в 2021-м, а ОКР снизится до 21,2, то есть будет меньше, чем в допандемийный период. Но надо дождаться данных за февраль, которые должны быть обнародованы на следующей неделе, чтобы понять: это временный "сбой" или же долговременный тренд.



Теперь о смертности. В первой половине "нулевых" годов она продолжала оставаться довольно высокой: в 2007-м количество умерших в целом по стране составило 158,3 тысячи, а общий коэффициент смертности (число ушедших из жизни в расчете на тысячу населения) достиг 10,40. Потом ситуация стала медленно, но неуклонно улучшаться, и за следующее десятилетие эти цифры снизились соответственно до 129 тысяч и 7,14. Довольно впечатляющий прогресс. Затем пару лет показатели держались на одном уровне, но в 2020-м количество умерших подскочило до 161,3 тысячи, а в прошлом году – уже до 183,4 тысячи.



Число "избыточных" смертей в первый пандемийный год составило более 28 тысяч (относительно уровня 2019-го), во второй – свыше 50 тысяч. От ковида, согласно официальным данным Минздрава РК, за эти два года умерли 13,6 тысячи человек. На чей счет следует записать оставшиеся 65 тысяч случаев? На отложенные и давшие о себе знать спустя некоторое время последствия коронавирусной инфекции? На то, что отечественная система здравоохранения не выдержала нагрузок и перестала справляться с другими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, онкологическими и т.д.) так, как она это делала прежде? Или что-то не так с официальной статистикой смертности от ковида? Сколько-нибудь внятных ответов на эти вопросы пока, к сожалению, нет.



Как видим, имевший место в последние два года бэби-бум сопровождался существенным увеличением смертности. И если наложить одно на другое, то выяснится, что естественный прирост населения в Казахстане не только не ускорился, но даже, напротив, замедлился. Если в 2019-м разница между общим коэффициентом рождаемости и общим коэффициентом смертности составила 14,54, то в позапрошлом году – 14,16, а в прошлом – 13,88.



Демография в разрезе географии



Очень любопытная картина вырисовывается и при анализе демографических процессов в региональном разрезе. Поскольку на сайте Бюро национальной статистики данные за прошлый год найти не удалось (они, видимо, еще обрабатываются), обратимся к цифрам за 2020-й – вряд ли в 2021-м они сильно изменились.



Наиболее высокий общий коэффициент рождаемости был зафиксирован в Мангистауской, Туркестанской областях и в городе Шымкенте, где он превысил отметку 30,00. Также в топ-5 входят Атырауская (27,64) и Кызылординская (26,92). А главными "аутсайдерами" являются Северо-Казахстанская (12,59) и Костанайская (13,47). Да и в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях ОРК ненамного выше – от 15,66 до 17,02.



Как видим, в группе лидеров по этому показателю находятся регионы с доминированием казахского и в целом тюркского населения, доля которого превышает 90 процентов, а кое-где (Кызылординская, Туркестанская) доходит до 95-96. Тогда как для группы "аутсайдеров", чей ареал охватывает север, восток и центр Казахстана, характерен высокий удельный вес славян – от 35 процентов и больше. А, например, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, имеющих самый низкий ОКР, доля славянского населения наиболее значительная – 54,2 и 47,1 процента соответственно.



Прослеживается и другая взаимосвязь: чем выше рождаемость, тем ниже общий коэффициент смертности (ОКС). Если не брать в учет столичные города, то самый низкий по стране ОКС – от 5,93 до 6,38 – зафиксирован в Мангистау, Туркестанской области и в Шымкенте. В Атырауской области он составил 7,26, в Кызылординской – 7,40. Тогда как на севере, востоке и в центре республики этот показатель существенно выше – от 11,25 до 13,75. А наиболее высокий коэффициент смертности отмечен в Северо-Казахстанской (13,75) и Костанайской (12,23), то есть в областях с самой низкой рождаемостью.



Дело тут вовсе не в том, что на юге и западе лучше организовано здравоохранение, не в "долгожительстве" тамошнего населения. Опять же, согласно данным Бюро национальной статистики, ожидаемая продолжительность жизни во всех названных регионах примерно одинаковая, в пределах 70-71 года (здесь лидерами являются две столицы с показателями 73,49 и 74,02). Причина в другом: на севере, востоке и в центре страны в составе населения гораздо выше доля пожилых долей, что стало как раз таки следствием низкого уровня рождаемости на протяжении всех предыдущих десятилетий. Кроме того, сказывается отъезд немалой части молодежи за пределы Казахстана, преимущественно в РФ – они поступают в российские вузы, многие остаются там жить и работать (именно на эти области приходится основной поток образовательной эмиграции из страны). А чем больше удельный вес стариков, тем, разумеется, выше коэффициент смертности.



О том, каков этот самый удельный вес в тех или иных регионах, можно судить по доле получателей пенсионных выплат в общем составе населения. В прошлом году в Северо-Казахстанской области она составила 19,1 процента (почти каждый пятый житель СКО находится на заслуженном отдыхе), в Восточно-Казахстанской – 17,2, в Костанайской и Павлодарской – по 15,7, в Акмолинской – 15,2, в Карагандинской – 15,0. Тогда как на юге и западе страны в регионах с наиболее высоким коэффициентом рождаемости этот показатель намного ниже: город Шымкент – 7,7 процента, Туркестанская – 8,5, Мангистауская – 8,8, Кызылординская – 9,3. Зато доля несовершеннолетних детей и подростков там значительно выше, чем на севере и востоке, – 35-40 процентов против 20-25.



А теперь, зная ОКР и ОКС в региональном разрезе, выведем коэффициент естественного прироста населения (КЕПН). Самое высокое значение он имеет в Мангистау – 24,72 на каждую тысячу населения. Чуть ниже этот показатель в Туркестанской области и в городе Шымкенте – 23,83 и 23,64 соответственно. Следом идут Атырауская (20,38) и Кызылординская (19,52). На другом полюсе находятся Карагандинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская – от 5,77 до 4,08. В Костанайской области КЕПН составляет всего-то 1,24, а в Северо-Казахстанской он и вовсе минусовой (– 1,16), то есть применительно к СКО можно говорить о естественной убыли населения. Повторюсь, это данные за 2020-й, но вряд ли в прошлом году произошли какие-то серьезные изменения...



Автор статьи: Жандос Асылбеков Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649503320





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