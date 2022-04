Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад, - К.Мельникова

14:26 09.04.2022 Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад

Кто выступает против разрыва контактов с Россией



Ксения Мельникова



Североатлантический альянс раскололся на два лагеря. С одной стороны - сторонники полного разрыва с Москвой, среди них Польша и балтийские страны, с другой - те, кто выступает за сохранение контактов, - Анкара, Берлин и Париж. Насколько серьезные размолвки между партнерами и что в таком случае стоит делать Москве, разбирались "Известия".



За переговоры и против полного разрыва



"Польша и балтийские страны хотят полного разрыва с Москвой и пытаются поставить Россию на колени. Они боятся, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. Другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и исход войны, скорее всего, будет неприятным - прекращение огня будет более изнурительным, чем громкая победа. Такие государства, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом Путиным", - сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников.



До этого польский премьер Матеуш Моравецкий обрушился с критикой на французского лидера. "Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?" - обратился он к коллеге, потребовав "четких и решительных санкций" против Москвы.



Макрон назвал такую критику необоснованной и возмутительной. "В отличие от других я никогда не потворствовал ему [Путину]. Я думаю, это мой долг […] Но эти заявления меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию", - отреагировал президент.



В Москве тут же заявили, что "ценят регулярный диалог с Парижем". "Франция играет важную роль, усилия президента Макрона высоко оцениваются", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.



Помимо этого официальный представитель Кремля также в начале апреля заявил, что в Москве "высоко ценят" способность Турции "самостоятельно проводить внешнюю политику", не присоединяясь к антироссийским ограничительным мерам. "Это страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО, что мы не присоединимся к санкциям и не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно", - отметил Песков.



Турция не может позволить себе встать на сторону Запада и начать противостояние с Россией, хотя бы частично присоединившись к санкциям против нее, пишет турецкая газета Cumhuriyet. "От энергетики до сельскохозяйственной продукции, от атомной электростанции до добрососедских отношений - мы должны хорошо ладить с Москвой. С момента основания Турецкой Республики, если не считать искусственных условий холодной войны, отношения Анкары и Москвы развивались хорошо. В стратегическом отношении вероятности конфронтации сегодня уже не существует", - отмечает издание.



Франция и Германия также выступают за диалог с Москвой. На недавнем саммите НАТО в Брюсселе страны вновь подтвердили нежелание создавать угрозы открытого столкновения с Россией на территории Украины и в других регионах. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с российским лидером. "Франция с самого начала не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к президенту Путину", - заявил он. До этого в Париже поясняли, что намерены поддерживать контакт с Москвой "столько, сколько это необходимо".



Канцлер Германии Олаф Шольц, угрожая России жесткими санкциями, также заявляет, что не собирается отказываться от переговоров с Москвой. "Нельзя быть наивными - это остается актуальным. Но для диалога нужны две стороны, однако со стороны Путина был недостаток в этом", - говорил он.



"Скорее мертв, чем жив"



Активнее всего действия России критикуют Польша, балтийские страны, США и Великобритания. Несмотря на определенные размолвки, в большинстве случаев страны НАТО выступают единым фронтом. Одна из общих позиций в том, что Москва больше не стратегический партнер альянса и Североатлантический блок не связан ограничениями по численности войск, которые предполагает Основополагающий акт. Поэтому НАТО считает возможным резко усиливать военную мощь для сдерживания России.



Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила о необходимости нового подхода к безопасности в Европе, "основанного на устойчивости, обороне и сдерживании". "Основополагающий акт Россия–НАТО мертв, и пришло время отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией […] Эпоха взаимодействия с Россией закончилась", - заявила дипломат на встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО.



Помимо этого она сделала акцент на необходимости переосмысления поддержки государств, "попавших в паутину российского влияния", назвав в их числе Грузию, Молдавию, Швецию и Финляндию.



В отношениях Москвы и Североатлантического блока давно наступило охлаждение, однако на фоне эскалации украинского кризиса они еще больше ухудшились. Страны альянса ввели антироссийские санкции, высылают российских дипломатов, а также существенно усилили контингент в странах, находящихся вблизи российских границ. Страны поставляют оружие Киеву, однако централизованно вооружать Украину отказываются.



В логике американской пиар-кампании



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков полагает, что "очевидно расхождение во взглядах внутри альянса". "Здесь есть более жесткие игроки, настроенные решительно против Москвы, в частности Польша и балтийские государства. Есть государства, настроенные на диалог с Москвой, это Турция. Анкара считает, что ей необходимо быть балансиром и использовать ситуацию для нахождения собственного положения в международных отношениях", - уверен политолог.



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина, в свою очередь, отмечает, что некоторые государства - члены альянса готовы нести военные риски, которые "США перекладывают на европейских партнеров". В частности, по словам политолога, речь идет о странах Балтии и Польше. "У Варшавы свои территориальные амбиции. Польша как минимум хочет подтвердить статус регионального игрока. Это делают в союзе с Лондоном и ориентируясь на Вашингтон", - пояснила эксперт.



По словам Ереминой, сейчас Россия и так не взаимодействует с НАТО как с единой структурой. "Этого диалога нет. И мы как раз контактируем с разными странами по-разному, в разном формате. Поскольку антироссийские санкции серьезно влияют на экономику ЕС, то они неизбежно будут вызывать разные реакции. К тому же не все страны горят желанием непосредственно втягиваться в конфликт на Украине. Так что не исключаю, что противоречия внутри альянса будут нарастать", - сообщила специалист в беседе с "Известиями".



Старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский уверен, что New York Times, опубликовавшая статью, "действует в логике американской пиар-работы". "Если говорится о противоречиях в НАТО, то обычно это означает необходимость их сглаживать и что альянс должен заняться выработкой общей позиции. Американские СМИ не столько констатируют реальность, сколько пытаются ее изменить. В июне в Мадриде пройдет саммит НАТО, на котором планируется многое сделать для еще большей консолидации, а сейчас идет работа над новой стратегической концепцией. К тому же сейчас обсуждается возможность вступления Финляндии в альянс и не исключен отказ Швеции от нейтрального статуса. Так что пропагандистский аппарат заточен сейчас под консолидацию и расширение", - пояснил эксперт в разговоре с "Известиями".



Противоречия в Североатлантическом альянсе были и есть, но их всегда удавалось сгладить, отмечает политолог. "Более того, наличие различий в позициях и интересах принципиально не влияло на функциональность организации. Сейчас европейцы понимают, что политика США для них очень убыточна. Но так или иначе они в одной лодке с американцами и готовы больше, чем раньше, действовать в русле интересов Вашингтона. Проблема Европы заключается в выученной беспомощности - в том, что она не может выработать сильную самостоятельную позицию и не может повлиять не только ни на одну сторону в нынешнем конфликте, но даже на своего союзника США. В будущем противоречия обязательно будут возникать, даже без участия России, но их также будут пытаться сгладить", - считает Офицеров-Бельский.



Разногласия между странами НАТО в отношении России существовали со времен расширения альянса в 2004 году, отмечает в разговоре с "Известиями" замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Была группа западноевропейских стран, выступающая за диалог с Россией, и группа, которую представляли Польша, страны Балтии и Великобритания, поддерживающая конфронтацию с Москвой. Они говорили о бессмысленности диалога с ней. Эти разногласия сохраняются и сейчас. Они касаются того, как урегулировать украинский конфликт и как в принципе выстраивать отношения с Россией", - отметил политолог.



Эксперт отмечает, что состав этих двух групп стран фактически не изменился. Франция, Германия, Италия, Испания, некоторые другие государства выступают за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта без победы России. Они за то, чтобы поставлять Киеву вооружение, но в определенных пределах, за то, чтобы конфликт был завершен на основе компромисса. И чем раньше, тем лучше. "Они выступают за необходимость поддержания постоянного диалога с Россией как и в период украинского конфликта, так и после него. Польша, страны Балтии, США и Британия выступают не за окончание войны на основе компромисса, а за то, чтобы нанести России унизительное геополитическое и военное поражение, чтобы она существенно ослабила свои позиции в мире и в области европейской безопасности. Но в их позиции тоже есть различия", - подчеркнул эксперт.



По мнению Суслова, самая ответственная позиция у США. "Польша и Британия выступают за еще большие поставки вооружения Киеву, за максимальное затягивание конфликта для того, чтобы нанести России наибольший ущерб. Некоторые из них говорят о направлении миротворцев и введении бесполетной зоны над Украиной. Варшава выступает в этом наибольшим ястребом. Но Вашингтон также поддерживает качественное и количественное наращивание вооружения Украине. России следует поддерживать переговорный процесс с Киевом и доносить до Франции и Германии, что, с одной стороны, Москва готова договориться с Украиной, но с другой - давать понять и Украине, и коллективному Западу, что их позиция крайне опасна", - уверен специалист. Источник - Известия

