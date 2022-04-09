 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россию покинули Собчак и Кудрин?
18:56 09.04.2022

Кудрин покинул Россию, а Собчак получила гражданство Израиля – СМИ
09.04.2022 Никита Еременко.

Российская блогерша и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство. Об этом сообщает израильское издание Haaretz. Отмечалось, что нынешний муж Ксении режиссер Константин Богомолов получил гражданство Израиля еще несколько лет назад.

"Еще недавно бывший кандидат в президенты России опровергала слухи об эмиграции из страны. И уверяла, что ее отъезд связан с "давно запланированным путешествием на время отпуска". Ждем очередной реакции", – комментирует это сообщение российский военкор Аббас Джума, освещавший участие российских военных в сирийском конфликте.

Сама же Собчак опровергает получение гражданства Израиля и уверяет, что якобы находится сейчас где-то в Подмосковье.

Тем временем появилась информация о том, что Россию покинул один из столпов либерального крыла в российской власти, член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого в прошлые годы западные СМИ неоднократно прочили в премьеры РФ.

"Алексей Кудрин якобы уехал из России в Израиль. Надо проверять, но информация слишком важна, чтобы ее пропустить. Источник: ВЧК ОГПУ", – пишет российский политтехнолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.

Ранее на упомянутом телеграм-канале появилось следующее сообщение:

"Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что Алексей Кудрин покинул Россию. В пятницу вечером он был замечен в отеле Ritz в израильской Герцлии. Пока неизвестно, будет ли он уже по проторенной дорожке других видных россиян просить израильское гражданство. Или просто решил отсидеться среди своих".

Медиа-менеджер Арам Габрелянов заявил, что рад очищению России от Собчак и ей подобных.

"Слушайте, не нужно рефлексировать. Собчак уезжает на ПМЖ в Израиль, Моргенштерн и вся их шобла , во главе с Шендеровичем. Это прекрасно, считаю. Зачем нам беспонтовые люди? Чище только станет", – написал Габрелянов в своем телеграм-канале.

Журналист Андрей Перла считает, что израильское гражданство Собчак, Прохорова, Моргенштерна и прочихпредставителей компрадорской элиты, чревато опасностью роста в России антисемитизма и предостерегает от их ваозможного возвращения в Россию.

"Потому что это ведь бегство на сторону врага тех, кто здесь пользовался всеми благами звездного положения. Но гораздо худшее деморализуюшее воздействие окажет возвращение этих "звезд" в Россию – когда станет ясно, что Россия не пропала, а, напротив, выходит из войны с Западом победителем. Ладно, что они предатели, много хуже, что им за это ничего не будет. И вот против возвращения этих персонажей надо бы уже сейчас предпринять какие-то меры. Просто потому, что эти меры будут выражением уважения к русскому народу и его государству", – написал Андрей Перла в своем телеграм-канале.

Аналогичного мнения придерживается и автор анонимного телеграм-канала ПриZрак Новороссии.

"В эти нелегкие дни многие думают, кто же покроет этот ужасный демографический и интеллектуальный урон, который сейчас имеет место быть. Ведь уезжают лучшие. Властители дум и мыслей.

Как же справиться с таким ударом???!!! Для нас же ответ прост и очевиден. Взамен Россией станут миллионы настоящих русских и нерусских патриотов России с территории ЛДНР и Новороссии. Людей, которые словом, делом, кровью, здоровьем и жизнями доказывали свое право быть Россией. В том время как организм России изнывал от паразитических гельминтов. От которых сейчас происходит самоочищение.

Как к этому относится? Радоваться. )

Но есть одна вещь, которая вызывает у меня серьезные опасения – что эта паразитическая слизь, после нашей Победы, захочет вернуться, и ее впустят обратно", – пишет автор телеграм-канала.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649519760


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