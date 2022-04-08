 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 08.04.2022
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    Казахстан   | 
КазБоксер Головкин нокаутировал Мурату и забрал пояс WBA
20:14 09.04.2022

Геннадий Головкин победил нокаутом и забрал пояс WBA

В японском городе Сайтама состоялся боксерский поединок в среднем весе, в котором встретились чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и обладатель пояса WBA Super Риото Мурата, передает Zakon.kz.

Поединок Головкин – Мурата был рассчитан на 12 раундов, с правом завоевать три титула. В девятом раунде казахстанский боксер победил своего соперника техническим нокаутом.

Головкин поблагодарил организаторов боя и зрителей, которые пришли посмотреть на шоу. Он отметил, что Риото Мурата – прекрасный и стойкий боец.

Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, особенно тех, кто приехал из Казахстана. Рақмет сіздерге, жігіттер. Алға Қазақстан!
Геннадий Головкин



Поединок судил пуэрториканский рефери Луис Пабон. На протяжении большей части противостояния казахстанский боксер Геннадий Головкин выглядел предпочтительнее.



Накануне боя Геннадию исполнилось 40 лет. С юбилеем спортсмена поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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