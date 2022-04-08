КазБоксер Головкин нокаутировал Мурату и забрал пояс WBA

20:14 09.04.2022

Геннадий Головкин победил нокаутом и забрал пояс WBA



В японском городе Сайтама состоялся боксерский поединок в среднем весе, в котором встретились чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и обладатель пояса WBA Super Риото Мурата, передает Zakon.kz.



Поединок Головкин – Мурата был рассчитан на 12 раундов, с правом завоевать три титула. В девятом раунде казахстанский боксер победил своего соперника техническим нокаутом.



Головкин поблагодарил организаторов боя и зрителей, которые пришли посмотреть на шоу. Он отметил, что Риото Мурата – прекрасный и стойкий боец.



Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, особенно тех, кто приехал из Казахстана. Рақмет сіздерге, жігіттер. Алға Қазақстан!

Геннадий Головкин



