Спецоперацию на Украине нужно завершить возрождением Советского Союза - С.Удальцов

20:22 09.04.2022

Спецоперацию на Украине нужно завершить возрождением Советского Союза

Сергей Удальцов: Новый Союзный договор логично подписать 30 декабря 2022 года, в день 100-летия СССР



Сергей Удальцов



Сейчас в обществе активно идет обсуждение того, какой должна быть Украина после окончания военной спецоперации. Представляется, что и у российских властей пока нет окончательного ответа на этот вопрос, как говорится - идет "игра на несколько результатов".



Хочу сразу сказать, что не питаю никаких иллюзий по поводу классовой природы нашей власти. Это власть крупного бизнеса, базирующаяся на либеральных рыночных принципах с различными модификациями. Однако сегодня, когда мир глобального капитала отторгает Россию во главе с Путиным и начал против нас масштабную холодную войну, целью которой является демонтаж существующего политического режима, у обитателей Кремля, по большому счету, есть только два базовых сценария дальнейших действий.



Первый - делать громкие патриотические заявления, но продолжать движение по наезженной колее, по-прежнему обслуживая алчные интересы олигархии и надеясь на то, что потом все "как-нибудь само наладится". Но этот сценарий ни разу не привлекателен для российских граждан и не позволит провести так необходимую сегодня мобилизацию и сплочение общества на долгосрочной основе.



Убежден, что ради дальнейшего процветания олигархов наши люди не будут терпеть лишения и затягивать пояса. Поэтому, в итоге, противостояние с Западом при таком сценарии будет проиграно со всеми вытекающими, трагическими для России последствиями.



И второй сценарий - это кардинальная смена курса развития страны, левый поворот в экономике и социальной сфере (с учетом опыта советского, китайского, скандинавского и других социалистических проектов), национализация стратегических отраслей народного хозяйства, усиление плановой составляющей и строительство государства социальной справедливости в интересах большинства населения.



Надо зафиксировать, что среди сторонников этого сценария - большинство населения страны (кто-то осознанно, а кто-то интуитивно). Кстати, имеются идейные симпатизанты нового "красного" проекта в силовых структурах и органах госуправления (их там немного, но все же они есть). Поэтому при наличии политической воли у действующего руководства России (даже вопреки своим убеждениям и привычкам, но хотя бы ради выживания и самосохранения) реализация "левого поворота" не вызовет какого-либо серьезного противодействия внутри страны (прозападная "пятая колонна" сейчас сильно ослаблена), а вот поддержка среди простых граждан будет огромная.



Таким образом, исходя из пока маловероятной, но все же теоретически возможной мирной социалистической трансформации нынешнего политического режима, сразу вырисовывается оптимальный вариант будущего денацифицированной Украины.



Напомню, что 30 декабря 2022 года исполняется ровно 100 лет со дня создания Союза Советских Социалистических Республик. И это весьма символический момент для того, чтобы поднять вопрос о возрождении СССР. Того самого братского союза народов, в котором большинство из нас родились. И для нас предательский развал Союза в 1991 году стал той болью, которая до сих пор сидит в глубине сознания. Поэтому, без сомнений, большинство россиян будет рукоплескать восстановлению обновленного СССР, как будут рукоплескать и многие жители союзных республик.



Ну а еще больше людей будут рукоплескать во всем остальном мире, который устал от удушливой гегемонии западного общества наживы и потребительства. Будут рукоплескать в Китае, Вьетнаме, Лаосе и на Кубе, а также во многих других странах Азии, Африки, Южной и Латинской Америки. Да и на Западе немало людей будут приветствовать возрождение мировой "красной" альтернативы всевластию США и их сателлитов.



Но самое главное - возрождение СССР создает прекрасную возможность для постепенного прекращения межнациональных конфликтов на постсоветской территории, в первую очередь - украинского. Создание советской надстройки может достаточно быстро погасить многие междоусобицы. Я русский - и я же советский. Я украинец - и я же советский. Я белорус - и я же советский. А вместе мы - многонациональный, единый и могучий Союз, который исповедует прогрессивные ценности гуманизма, социальной справедливости и братской дружбы народов. Разве не прекрасная платформа для объединения и примирения?



По юридической линии в этом вопросе вообще проблем не просматривается. Позорные беловежские соглашения, подписанные Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, были преступны и антиконституционны, что российская Государственная Дума признала еще в 1996 году. Поэтому наш план очень прост - 30 декабря 2022 года в Беловежской пуще собираются руководители России, Белоруссии, денацифицированной Украины (или ее части). Это как минимум. Возможно, еще кто-то пожелает присоединиться, главное - на добровольных принципах. И подписывают новый Союзный договор, параллельно денонсировав соглашения от 1991 года.



Дальше утвердить этот договор можно на референдумах, которые будут проведены в начале 2023 года в республиках-участницах обновленного СССР. Вот это будет лучший ответ на все санкции и ухищрения капиталистического Запада!



Вот тогда Путин действительно войдет в историю как выдающийся государственный деятель. Понятно, что дальше придется немало поработать над приведением в соответствие формы и содержания нового Союза. Но это все нам по плечу, например - те же Советы (хоть и с другим наполнением) даже сегодня действуют на местном уровне в России и Белоруссии.



Закончу тем, с чего и начал. Иллюзий я не питаю, но озвучить такой вариант развития событий по итогам спецоперации на Украине мы, сторонники социализма, просто обязаны. Если Кремль не реализует такой сценарий - значит, мы будем дальше с удвоенной энергией бороться за возрождение СССР. Потому что считаем это необходимостью, которая остановит войны, принесет мир и процветание жителям России, Украины, да и, без преувеличения, всей Земли…