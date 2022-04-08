 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.04.2022
20:22  Спецоперацию на Украине нужно завершить возрождением Советского Союза - С.Удальцов
20:14  КазБоксер Головкин нокаутировал Мурату и забрал пояс WBA
19:41  Замглавы горздрава Алматы Лауру Мырзагали уволили за глупость и вымогательство себе премии
18:56  Россию покинули Собчак и Кудрин?
14:43  Василий Верещагин. Летописец войны и мира (видео)
14:26  Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад, - К.Мельникова
14:22  Казахстан в годы пандемии: и бэби-бум, и избыточная смертность

14:15  Мих.Турецкий (создатель хора): Как я отношусь к фашистам... Всю семью моей жены закопали живьем в землю немцы..
14:11  Рубль страшен в своем безумстве, но предел где-то рядом
13:53  Конфликт исчерпан? Минздрав Киргизии садит елки дружбы
11:00  Америка открывает антироссийский фронт в Пакистане. К власти рвется про-западный генерал Баджва
10:56  В Мариуполе пропал американский генерал Роджер Л. Клотье?
10:45  Ушли в Валгаллу два медийных укро-фашиста - львовский правосек "Хаммер" и бандер-кулинар Агаев
10:31  Рынок нефти: устоит ли цена $100 за баррель, - В.Карпунин
10:15  (После) либерализма? Переосмысление возвращения государства, - Ишан Курана, Джон Нараян
10:11  Почему у либерализма мало поклонников в Азии, - Джон Кин
09:13  Цэ свастика. Пискунам и прочим пособникам фашистов, - Александр Проханов
09:09  От реставрации до модернизации. Можно ли изменить сознание казахстанцев? - С.Ауелбеков
08:04  Биолаборатории США в Казахстане – гнойник в мягком подбрюшье России, - А.Курманов
07:05  Полковник Ибатулин стал начальником Военного института и другие назначения в КазАрмии
00:51  Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций, - В.Прохватилов
00:48  Зачем миру ООН: организация оказалась в глубоком кризисе
00:45  Злая Орчья правда, - Иван Охлобыстин
00:42  В Туркмении упразднен пост вице-премьера по силовому блоку (Аманов) и сменен глава МВД
00:39  Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"
00:03  Рос-либер-олигархня грязно и мелко собачится - Дерипаски, шлюхи и соратницы
Пятница, 08.04.2022
22:51  Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
20:52  Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана
14:25  Погибли уже 21, не считая сирийских туркоманов. Генерал СВР Л.Решетников о судьбе иностранцев в Мариуполе
14:23  "Страшная и большая проблема": обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
14:15  На месте Таласской мега-битвы арабов с китайцами КырВласти соорудят мемориал "Атлах". Есть 8 проектов...
14:14  Собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
13:55  Кадровые подвижки в КазМИДе: сменились послы в Китае и Монголии, новый 1-й зам. министра...
13:29  Скончалась Шамша Беркимбаева - министр образования Казахстана в 2002-2003 гг.
13:01  "Самрук-Казыну" КазВласти распилят и распродадут по частям
11:45  Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском, - Владимир Малышев
10:53  Очередной киндер-иноагент ( Суйениш Абдильдин) возглавил фейковую Казгоскорпорацию "Правительство для граждан"
10:42  Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров
10:14  Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова, - Д.Подольская
10:04  Дунганская мафия. За крышевание афер и контрабанду задержан зампред Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии - Гайназаров
09:52  Когда царит безвластие… Ирак сегодня, или Путь в никуда, - А.Веселов
09:36  Демонтаж Алматинской резиденции Елбасы оценен в 6 лярдов. Взорвать и чек - Кулибаеву?
09:34  Проворовался и задержан замнач УВД Павлодарской области Сиразидимов
09:17  Как кроили Украину. Два подарка Сталина киевским аппаратчикам, - Александр Широкорад
08:33  В Казахстане токаевским указом акимов и министров заставят встречаться и слушать народ
08:14  Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?
07:26  Переболванить талибов. США запускают спутниковый телеканал в Афганистане
00:43  Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?
00:33  Сражаться за США оказалось некому, - Wall Street Journal
00:32  Как не стать винтиком либерального агитпропа, - Юрий Поляков
00:29  Турция как фактор украинского кризиса, - А.Арешев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Спецоперацию на Украине нужно завершить возрождением Советского Союза - С.Удальцов
20:22 09.04.2022

Спецоперацию на Украине нужно завершить возрождением Советского Союза
Сергей Удальцов: Новый Союзный договор логично подписать 30 декабря 2022 года, в день 100-летия СССР

Сергей Удальцов

Сейчас в обществе активно идет обсуждение того, какой должна быть Украина после окончания военной спецоперации. Представляется, что и у российских властей пока нет окончательного ответа на этот вопрос, как говорится - идет "игра на несколько результатов".

Хочу сразу сказать, что не питаю никаких иллюзий по поводу классовой природы нашей власти. Это власть крупного бизнеса, базирующаяся на либеральных рыночных принципах с различными модификациями. Однако сегодня, когда мир глобального капитала отторгает Россию во главе с Путиным и начал против нас масштабную холодную войну, целью которой является демонтаж существующего политического режима, у обитателей Кремля, по большому счету, есть только два базовых сценария дальнейших действий.

Первый - делать громкие патриотические заявления, но продолжать движение по наезженной колее, по-прежнему обслуживая алчные интересы олигархии и надеясь на то, что потом все "как-нибудь само наладится". Но этот сценарий ни разу не привлекателен для российских граждан и не позволит провести так необходимую сегодня мобилизацию и сплочение общества на долгосрочной основе.

Убежден, что ради дальнейшего процветания олигархов наши люди не будут терпеть лишения и затягивать пояса. Поэтому, в итоге, противостояние с Западом при таком сценарии будет проиграно со всеми вытекающими, трагическими для России последствиями.

И второй сценарий - это кардинальная смена курса развития страны, левый поворот в экономике и социальной сфере (с учетом опыта советского, китайского, скандинавского и других социалистических проектов), национализация стратегических отраслей народного хозяйства, усиление плановой составляющей и строительство государства социальной справедливости в интересах большинства населения.

Надо зафиксировать, что среди сторонников этого сценария - большинство населения страны (кто-то осознанно, а кто-то интуитивно). Кстати, имеются идейные симпатизанты нового "красного" проекта в силовых структурах и органах госуправления (их там немного, но все же они есть). Поэтому при наличии политической воли у действующего руководства России (даже вопреки своим убеждениям и привычкам, но хотя бы ради выживания и самосохранения) реализация "левого поворота" не вызовет какого-либо серьезного противодействия внутри страны (прозападная "пятая колонна" сейчас сильно ослаблена), а вот поддержка среди простых граждан будет огромная.

Таким образом, исходя из пока маловероятной, но все же теоретически возможной мирной социалистической трансформации нынешнего политического режима, сразу вырисовывается оптимальный вариант будущего денацифицированной Украины.

Напомню, что 30 декабря 2022 года исполняется ровно 100 лет со дня создания Союза Советских Социалистических Республик. И это весьма символический момент для того, чтобы поднять вопрос о возрождении СССР. Того самого братского союза народов, в котором большинство из нас родились. И для нас предательский развал Союза в 1991 году стал той болью, которая до сих пор сидит в глубине сознания. Поэтому, без сомнений, большинство россиян будет рукоплескать восстановлению обновленного СССР, как будут рукоплескать и многие жители союзных республик.

Ну а еще больше людей будут рукоплескать во всем остальном мире, который устал от удушливой гегемонии западного общества наживы и потребительства. Будут рукоплескать в Китае, Вьетнаме, Лаосе и на Кубе, а также во многих других странах Азии, Африки, Южной и Латинской Америки. Да и на Западе немало людей будут приветствовать возрождение мировой "красной" альтернативы всевластию США и их сателлитов.

Но самое главное - возрождение СССР создает прекрасную возможность для постепенного прекращения межнациональных конфликтов на постсоветской территории, в первую очередь - украинского. Создание советской надстройки может достаточно быстро погасить многие междоусобицы. Я русский - и я же советский. Я украинец - и я же советский. Я белорус - и я же советский. А вместе мы - многонациональный, единый и могучий Союз, который исповедует прогрессивные ценности гуманизма, социальной справедливости и братской дружбы народов. Разве не прекрасная платформа для объединения и примирения?

По юридической линии в этом вопросе вообще проблем не просматривается. Позорные беловежские соглашения, подписанные Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, были преступны и антиконституционны, что российская Государственная Дума признала еще в 1996 году. Поэтому наш план очень прост - 30 декабря 2022 года в Беловежской пуще собираются руководители России, Белоруссии, денацифицированной Украины (или ее части). Это как минимум. Возможно, еще кто-то пожелает присоединиться, главное - на добровольных принципах. И подписывают новый Союзный договор, параллельно денонсировав соглашения от 1991 года.

Дальше утвердить этот договор можно на референдумах, которые будут проведены в начале 2023 года в республиках-участницах обновленного СССР. Вот это будет лучший ответ на все санкции и ухищрения капиталистического Запада!

Вот тогда Путин действительно войдет в историю как выдающийся государственный деятель. Понятно, что дальше придется немало поработать над приведением в соответствие формы и содержания нового Союза. Но это все нам по плечу, например - те же Советы (хоть и с другим наполнением) даже сегодня действуют на местном уровне в России и Белоруссии.

Закончу тем, с чего и начал. Иллюзий я не питаю, но озвучить такой вариант развития событий по итогам спецоперации на Украине мы, сторонники социализма, просто обязаны. Если Кремль не реализует такой сценарий - значит, мы будем дальше с удвоенной энергией бороться за возрождение СССР. Потому что считаем это необходимостью, которая остановит войны, принесет мир и процветание жителям России, Украины, да и, без преувеличения, всей Земли…

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649524920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях
- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы
- "Самрук-Казына" распродается по частям
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)
- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona
- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством
- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  