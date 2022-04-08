Кайракты - заброшенный город в казахской степи (видео)

00:07 10.04.2022

"Хороший город был бы". Поселок-призрак в казахской степи



АВТОРЫ

Ренат Ташкинбаев

Журналист

Турар Казангапов

Фотокорреспондент



Неподалеку от поселка Агадырь в Шетском районе Карагандинской области посреди заснеженных сопок есть затерянный городок. Он состоит из нескольких типовых пятиэтажек и здания школы. Но в этом городке сейчас пусто. Панельные дома представляют собой коробки без окон и дверей. Называется это место Верхние Кайракты (Жоғарғы Қайрақты). Правда, безжизненным селение это назвать нельзя. Поодаль от пустующих многоэтажек есть несколько частных домов, в которых живут люди. Подробнее - в репортаже корреспондентов Tengrinews.kz.



"Да-да, вот она, наша школа. А вот здесь был магазин. Эх, такой городок отстроили, а теперь все выглядит как Припять", - рассматривают фотографии поселка Верхние Кайракты его бывшие жители.



Своими воспоминаниями они делятся в "Одноклассниках". Судя по комментариям, строили городок в степи основательно и с большими надеждами, которые, по всей видимости, не оправдались.







"Мы тут жили и работали в этих балках. Вот вернуть бы это время хоть на миг", - пишут люди.



"Тут столовая была, работали мы там с девчонками, вот время было!" - ностальгируют бывшие жители.



"Мы там пять лет отработали, квартиры получили, а когда заморозили стройку, бросили все и разъехались кто куда. Как бы хотелось многих увидеть. Там начинались 90-е годы", - вспоминает кто-то.



"Как бы ни было сейчас, а тогда было здорово. Мы все гордились тем, что мы делаем, и видели классные результаты своего труда. Очень жаль, что они не сохранились", - рассуждают "одноклассники".



Многие из них пишут, что хотели бы увидеть живьем родную школу и походить по до боли знакомым местам, но знающие люди им отвечают: "Там сейчас мертвый город, пустые пятиэтажки стоят. Остались одни воспоминания".



"Очень печально, столько труда, в таких условиях строили - и коту под хвост", - грустит бывший житель.



А другой добавляет: "Хороший город был бы".



Неподалеку от поселка находится крупное месторождение вольфрамовых руд, разведанное еще в советское время.



В СМИ была информация, что туда планирует зайти инвестор из КНР, но позже стало известно, что сделка не состоялась.



Эти кадры мы снимали в последних числах марта, и когда в соседних селах уже все начинало таять, здесь, в сопках, где расположен Верхние Кайракты, все еще была снежная зима. К этажному микрорайону мы так и не смогли подобраться поближе из-за сугробов, дороги туда не было, зато была захудалая дорога к частному сектору.



При въезде в село мы встретили местного жителя Изтолеу Кенесова. Он рассказал, что занимается скотоводством, а вообще в селении живут пять семей.



"А у вас здесь есть магазин?" - поинтересовались мы.



Житель отрицательно помотал головой и улыбнулся.



Позже мы увидели, как к нему подъехал автомобиль и передал мешок, то ли с продовольствием, то ли еще с чем-то очень нужным. Мы предположили, что, видать, так и осуществляется доставка в это глухое село: сначала на авто, потом на снегоходе.



В поселке стоит удивительная пустынная тишина и мобильная связь совсем не ловит. Кажется, лучшего места отдыха для человека, уставшего от городской суеты и Интернета, не найти.



Несмотря на ослепляющие снега кругом, все же здесь в воздухе чувствуется приближение весны. Удивительно, но на фоне яркого солнца заброшенные пятиэтажки не выглядят совсем уж апокалиптично. А глядя на играющего с собаками ребенка, понимаешь, что жизнь продолжается.



"Когда сойдут снега и все вокруг зацветет, вы увидите, какая в этих местах красота", - говорят нам местные жители и советуют приезжать ближе к лету.



С высоты птичьего полета дома-коробки как будто бы образуют слово, похожее на "сон".



Хочется надеяться, что городок Верхние Кайракты однажды пробудится от этой спячки. Места здесь богаты на полезные ископаемые. Говорят, упомянутое месторождение вольфрама по запасам занимает второе место в мире.