Кадровая политика КырПреза Жапарова - это провал, - Н.Никитенко

07:21 10.04.2022

06 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Реформа провалилась. Кадровую политику властей раскритиковала Наталья Никитенко



Экс-депутат Наталья Никитенко на своей странице в Facebook высказалась по поводу политики кабинета министров.



Она напомнила, что члены нынешнего состава камина неоднократно говорили, что будет сильное сокращение госаппарата. Обещали, что сократят на 20, потом на 30 процентов чиновников. Но сегодня количество различных ведомств только растет.



"Количество чиновников растет. И очень значительно растет их зарплата", - отметила экс-депутат.



Ранее в каждом министерстве был статс-секретарь и два заместителя, теперь в большинстве министерств 4-5 заместителей, а в одном даже шесть!



Наталья Никитенко

"У главы кабинета министров четыре заместителя, 22 министерства и ведомства, плюс к ним создаются еще многочисленные концерны и агентства. "Наследие кочевников", "Фонд поддержки развития туризма", "Кыргызиндустрия", "Центр трудоустройства граждан за рубежом", "Институт нормотворчества и верховенства права". Есть Министерство цифрового развития и есть Госагентство по защите персональных данных. В налоговой создали еще одну службу, которая также уже ходит по предприятиям. И в каждом куча чиновников. На мой взгляд, количество чиновников за последний год выросло значительно, но при этом качество жизни народа снизилось. Разве это похоже на сокращение и оптимизацию?" - недоумевает Наталья Никитенко.



Она также критикует кабмин за кадровую политику и считает, что обещанная структурная реформа, очевидно, провалилась.