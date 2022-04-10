 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Миф об изоляции России. Запад в неудобном положении, - В.Малышев
07:44 10.04.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 10.04.2022

Заявления об "одиночестве", об "изоляции" России, зазвучавшие после введения против РФ санкций коллективного Запада, не то что мало соответствуют действительности – они вообще никак ей не соответствуют.

Британский журнал The Economist в статье "Кто поддерживает Россию?" подсчитал, какие страны взяли сторону России или сохранили нейтралитет по отношению к конфликту на Украине. В группу "пророссийских" попали 28 стран (включая Китай, Пакистан), здесь проживает в совокупности треть населения Земли. В группе "нейтральных" оказались 32 страны (также до трети мирового населения, включая Индию, Бразилию, Бангладеш). В группе "прозападных" – 131 страна, но только 36% населения планеты.

The Economist подчеркивает, что, таким образом, около двух третей мирового населения (и потребительского рынка) живут в "нейтральных" или "пророссийских" странах.

Это же отмечает Bloomberg в статье "Путин не одинок на международной арене". "…Судя по настроениям стран, входящих в группу G20, российский лидер не так уж и изолирован. Согласно анализу Bloomberg, группа из 20 крупнейших экономик мира разделилась на две части из-за разногласий по поводу того, следует ли разрешить Путину присутствовать на ежегодном саммите G20 в этом году в Индонезии".

Россию приветствуют в Сирии

Россию приветствуют в Сирии

Призыв Байдена, пишет далее Bloomberg, исключить Россию из G20 вызвал отрицательную реакцию Пекина. В этом году российский лидер собирается принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Не спешит осуждать Россию крупнейший в мире производитель нефти Саудовская Аравия. Близки к этой позиции многие другие страны Арабского Востока. "Неудобная реальность для Запада заключается в том, что многие страны не видят никакой экономической или политической выгоды в отказе от Путина", – констатирует Bloomberg.

Foreign Policy пишет, что США, пытаясь дать России дипломатический отпор, встретились с широким сопротивлением. "За вычетом ближайших друзей и военных союзников США на Западе и в Восточной Азии остальной мир поддерживать кампанию по изоляции России не желает. Многие страны затаили глубокую обиду на США, чье военное вмешательство от Афганистана до Ирака и Ливии оставило после себя смерть и разруху. Ключевые страны Африки и Азии, в том числе Южная Африка и Индия, осторожничают: они стремятся сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами... Более 30 стран, включая ряд африканских государств, при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН воздержались и осуждать Россию не стали. Ни одна африканская страна не поддержала санкции против России…", – отмечает Foreign Policy.

Владимир Путин в Саудовской Аравии

Владимир Путин в Саудовской Аравии

А немецкий экономист Андреас Бек в эфире телеканала N-TV заявил, что масштабные антироссийские санкции изолировали не Россию, а тех, кто их ввел. В результате для экономики Германии, отмечает Андреас Бек, сформировалась критическая ситуация. "На мировой арене финансовая стабильность страны зависит от того, имеет ли она доступ к ресурсам. Россия – крупный экспортер никеля и алюминия, а Германии и Соединенным Штатам необходимы эти товары".

Мали

Мали

"Запад потерял веру в себя и стал очевидно недееспособным, – пишет The Atlantic. – Слабые лидеры не появились из ниоткуда так же, как и избиратели не стали вдруг глупыми… С начала ХХI века США и их союзники проиграли одну войну, потерпели неудачу как минимум еще в одной и стали свидетелями того, как рухнула финансовая система, ориентированная на Америку. Это привело к огромным потерям для простых избирателей, многие из которых видели, как их предприятия и целые отрасли банкротятся, а их заработная плата съеживается. А внешнеполитический расчет Запада на то, что торговля и взаимодействие с Китаем и Россией сделают их либеральными, позволят им… занять свое место в международном порядке во главе с Соединенными Штатами, рухнул под тяжестью этих абсурдно-утопических допущений".

Мир необратимо меняется, и уже вовсе не Россия, а Запад все больше оказывается в изоляции на мировой арене.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649565840


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