Епрстово днище. Заметки о российском телевидении, - Валерий Панов

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Заметки о российском телевидении

Валерий Панов

08.04.2022

На войне как на войне…

Сегодня Россия ведет войну не только на Украине практически со всем корпоративным Западом, где каждый день гибнут наши солдаты, участники специальной военной операции, но и войну цивилизационную. А потому вдвойне кощунственно выглядят сейчас иные развлекательные программы на нашем телевидении.



Мы им Достоевского, Толстого, балет Большого театра и т.п. нравственные ценности нашей цивилизации, кстати, запрещенные недавно Западом на своей территории, они нам - низкопробные телешоу, причем исключительно за наши деньги...



Вот далеко не полный список иностранных заимствований. "Слабое звено" (США), "Сто к одному" ("Семейное противостояние", США), "Угадай мелодию" (США), "Фактор страха" (США), "Вечерний Ургант" (скопирован с американского телешоу Джимми Киммела), "Кто хочет стать миллионером" (США), "Своя игра" (США), "Поле чудес" ("Колесо фортуны", США), "Адская кухня" (США), "Ледниковый период" (Британия), "Битва экстрасенсов" (Британия), "Минута славы" (Британия), "Голос" (Нидерланды) - на российском телевидении расширилось до проектов "Голос. Дети" и "Голос. 60+", "Форт Боярд" (Франция), кулинарная телепередача "Мастер Шеф" (Украина!) и т.д. Пожалуй, только КВН не вызывает вопросов о своем российском происхождении. Наверное, есть еще другие отечественные развлекательные программы, однако их что-то не видно. По крайней мере, никто не говорит, что они из России, впрочем по понятным причинам о родине других шоу тоже умалчивается.



Конечно, скажет кто-то, даже во время Великой Отечественной снимались кинокомедии, ставились спектакли, люди встречали праздники. Но культура, как и вся жизнь великой страны, была нацелена на реализацию главного лозунга "Все для фронта, все для победы". На том воспитано большинство советских/русских людей. И очень огорчает происходящее сегодня, когда идет такая же война, против нас вводятся бесконечные санкции. Но та же "Маска", которую иные телеэксперты считают чуть ли не лучшим шоу на российском телевидении, дескать, рейтинги тому доказательство, тоже из разряда санкций - духовных, своего рода расплата за идолопоклонство перед Западом. Но народ - он не дурак. В Сети о "Маске" отзываются так: "Жюри орут, болтают, рекламируют дешевый отвратительный чай. Ведущий сам на себя не налюбуется. В этом году смотреть не буду" (Антонина Сергеева). "Маска-какой-то фарс! Один глаза таращит, другая скочит будто-то ее шокером долбят!" (Наталья Булавина). "Глупее некуда. Плюс ааафигенные ведущие ржущие во все 42 зуба...феее" (Елена Савосина).



"Российские телезрители не выдержали и дружно попросили убрать шоу "Маска", которое, по мнению подавляющего большинства, является "несусветной глупостью", "фарсом" и "днищем". Люди уже не скрывают эмоций". В Сети перечислили телепередачи, которые нужно как можно скорее закрыть и убрать из эфира.



Зрители не могут понять, "кто вообще финансирует эту ерунду". Автор блога "Звездограм" на платформе "Яндекс.Дзен" с удивлением узнала, что шоу "Маска" было признано лучшим подобным проектом на российском телевидении за последние три года. Она призналась, что лично для нее "Маска" - символ нелепицы.



Подписчики поддержали блогеров, особенно в том, что больше всего в шоу раздражает жюри. А оно не может не раздражать: открытые рты, выпученные глаза, деланные эмоции от восторгов до рыданий - такое зрелище даже для других шоу необычно. Певица Валерия как-то призналась прессе, что за членство в жюри получают до 13 млн руб. Не сказала только, это за сезон или одну передачу. Но даже если за передачу, то, думается, сумма составит приблизительно миллион. За такие деньги, выходит, можно и покривляться часа три-четыре в неделю. Не слабо, согласитесь, особенно если сравнить с нашими зарплатами… Откуда "дровишки", то есть рублики, спрашивается? От рекламы доходы, откуда же еще? (Кому война, а кому, как говорится…)



Заметим, шоу "Маска" появилось в Южной Корее, но пришло к нам, как и многие другие программы, из США. Почти все маски на участниках тоже скопированы из американской версии. Хотя, скорее, это и не маски в привычном нашем понимании, а некое подобие скафандров, в которые облачаются артисты. Уже одни названия говорят о многом, например, Лев, Волк, Панда, Банан, Носорог, Ананас, Пингвин, Заяц, Паук, Олень, Хамелеон, Динозавр, Белый орел (похож на белого орлана с Большой печати США), Единорог, Змея, Крокодил и т.д. - в общем почти сплошь хищники. Настолько страшные (даже Банан), что если в темноте хоть одну из этих "масок" увидишь, ужаснешься. Даже при ярком освещении сцены они производят жуткое впечатление. И телезрители нередко задаются вопросом: как подобная мерзость появилась на нашем ТВ?



А теперь давайте посмотрим на схему собственности "большой тройки" федеральных телеканалов, на которых подобные шоу появляются. НТВ входит в структуру "Газпрома", контрольный пакет которого принадлежит государству. ВГТРК ("Россия 1", "Культура" и другие) - это вообще унитарное госпредприятие. "Первый канал" - 51% принадлежит государству...



Да, цензура в России запрещена, но собственник имеет полное право не только определять редакционную политику, но и контролировать ее реализацию. Это не частные каналы, на которые государство не имеет право влиять. Какова же вещательная политика наших государственных каналов? По факту получается, что она заключается в поддержке антиобщественных программ, таких актеров и теледеятелей, которые открыто пропагандируют антироссийские настроения, проявляет симпатии к тому же киевскому режиму.



Гендиректор телеканала "Санкт-Петербург", член Общественной палаты России Александр Малькевич поделился с Царьградом своим видением проблемы. По его словам, особенно много вопросов к каналам второго мультиплекса. Потому что туда попали каналы, необходимость в которых, мягко говоря, не очевидна.



Это, скажем, "Муз-ТВ", каналы мистики, развлекательные каналы, которые дают часто низкопробный контент, потакают низменным человеческим желаниям. Там полностью отсутствует просветительская, воспитательная функция. И именно там угнездился "голливуд" со всей его низкопробной продукцией, с массовыми смертями и всем его сатанизмом. Так во что превратилось наше телевидение? По-моему, оно стало чем-то дурно пахнущим и неприятным. Даже канал "Культура" неоднократно навязывал зрителям спектакли Богомолова и прочих "новаторов", творчество которых призывает принимать за высокое искусство. "Мы должны не стесняться термина "госзаказ на хорошее", потому что если мы не будем заниматься формированием сознания, идеологии наших сограждан, то за нас это сделают другие. У нас сегодня есть окно возможностей в этом смысле – и связанных с вытеснением расчехлившейся пятой колонны, и с назревшим импортозамещением. Грех, если мы этим не воспользуемся", – подчеркнул Малькевич.



О необходимости трансформации телевидения неоднократно говорили многие известные, уважаемые люди. Сами артисты высказывались о вреде скандальных на западный манер ток-шоу и передач, которые заполонили эфир и вытеснили почти все наши. Многие из них обращались к чиновникам, выступали в Госдуме, увы, телевизионный "воз" на прежнем там же. Далеко не случайно еще Сергей Капица назвал когда-то российское телевидение "преступной организацией".



Не пришло ли время, наконец, менять "форматы", которые определили когда-то официальные и неформальные кураторы нашей культуры как некие стандарты. Форматы, сочетающие нарратив и форму подачи. Чистка по принципу отдельных нелояльных фигур мало что даст: способность "переобувания на ходу" и мимикрии у нашей культурной "элиты" в крови. Как и ее взаимозаменяемость из "кадрового резерва". Здесь, как говорил водопроводчик в небезызвестном анекдоте, "всю систему менять нужно".



По оценкам экспертов, доля развлекательного контента в первом мультиплексе составляет более трети при этом на "Первом канале" - более половины, а на "России 1" - более 70% вещания. И "развлечение" это по большей части самого низкопробного характера, формирующее мещан, а то, извините, и просто дебилов с низменными инстинктами.



В то же время многие уже заметили, что в последние недели телевидение при всей тяжести текущей военной тематики стало чище, вроде как здоровее. Думаю, оттого, что исчезли ток-шоу с полосканием грязного белья, бесконечные юморящие, голосящие и пляшущие ведущие, скандальные гости программ, сшитые на одну колодку "мыльные оперы", занимавшие, по подсчетам экспертов, более 50% вещания первых двух телеканалов.



Самой громкой стала "пропажа" с Первого канала "Вечернего Урганта" одновременно с исчезновением его банковской рекламы. Можно предположить, это связано с тем, что сам ведущий и, как говорят, "локомотив" его передачи Александр Гудков вывесили у себя в "Инстаграме черные квадратики, что значит "Нет войне" (спецоперации России на Украине). Вернутся ли они снова в эфир? Хотелось бы надеяться, что нет. Как и на то, что на нашем телевидении "спета песенка" продюсера Comedy Club Production Армена Оганяна, снятого с должности руководством ТНТ, и другого камедиклабского "славаукраинца" Гарика Харламова. Остановлены съемки новых выпусков шоу "Импровизация" Comedy Club Production. Разумеется, вполне логична остановка проектов украинского производства "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, трэвел-шоу "Орел и решка" на газпромовском телеканале "Пятница!". И "Пятница!", состоящая чуть не на две трети из украинского контента с украинскими же ведущими, теперь подвисает в воздухе. Значит, кое-что можем менять, если припечет?



Но по-прежнему остается абсурдной ситуация с демонстрацией на отечественных экранах украинских сериалов с участием комика Зеленского, ныне президента враждебной России страны, других украинских сериалов, заполонивших наши каналы в прайм-тайм.



Тем не менее на "паузу" были поставлены и те, кто никаких "квадратиков" не ставил, в политфронду не ударялся и к Украине никакого отношения не имеет. Например, трэш-программа "Здоровье" Елены Малышевой, пошлейшее ток-шоу "На самом деле" с Тимуром Еремеевым, где гостей прогоняют через полиграф. В сетке вещания в это сложное время не оказалось и других "фирменных" программ "Первого": "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Давай поженимся", "Модный приговор" и т.п. Честь и хвала Первому, что их место заняли такие актуальные сегодня военно-политические программы, как аналитическая "Большая игра", "Информационный канал" с ведущими, свободно ориентирующимися в быстро меняющейся геополитической обстановке.



Телеканал "Россия 1" порадовал тем, что убрал шоу "Танцы со звездами", а также "Прямой эфир" Андрея Малахова. Хотя последний заранее подготовил себе "запасной аэродром" в виде передачи "Привет, Андрей", куда охотно слетаются преимущественно маловостребованные артисты. Уровень передачи тоже соответственный. Андрею с его приветом всей России от этого, скорее, жарко, чем холодно: он по-прежнему на коне. К тому же по воскресеньям Малахов стал вести новую передачу "Песни от всей души" - эдакий псевдорусский лубок, а по сути, продолжение все той же печально известной "малаховщины", только в другой обертке.



И волей неволей задаешься вопросом: говорят ли нынешние изменения о коренном оздоровлении нашего ТВ или это просто ситуативная реакция на военную операцию, несовместимую с ерничанием и пошлостью? Или заявление Вячеслава Володина о том, что деятели культуры, не поддерживающие спецоперацию на Украине, "всегда могут покинуть свои посты", вызвало замешательство в рядах "культуртрегеров" и некоторые начали уходить сами, хлопнув дверью, других "подвинули", третьи затаились в ожидании.



Между тем эксперты отмечают, что именно сейчас наступил долгожданный момент для чистки "авгиевых конюшен" в различных отраслях культуры - пришло время катарсиса.



И не только в отношении "пятой колонны". В сфере культуры и медиа в нашей стране выстроена глубоко эшелонированная антисистема. Это именно она взвыла от проекта Основ госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей, заставив Минкультуры снять его с обсуждения. Это она заголосила в соцсетях об "агрессии России", наставила на аватарках черных квадратов, а то и "жовто-блакитных" флажков, а потом судорожно начала их убирать, осознав, что дело ныне серьезнее, чем даже в 2014-м, и добром это для них не кончится, как бывало.



К подобной "элите" присоединились "спящие", и не только из СМИ и блогеров. Но "Дивный новый мир" Клауса Шваба столкнулся с Русским миром, нам отступать некуда - позади вся Россия. "Элита" мечется в поисках теплых местечек, желательно, рядом с госкормушками. На Западе ее уже не привечают. Там она - отработанный материал.



Но именно сегодня, когда Россия уверенно входит в русло своей истории, перестает либеральничать, самое время перешерстить нашу культуру и телевидение, в первую очередь, вычистив оттуда разрушителей нравственности. Телевидение явно больнО, и его необходимо лечить, иначе оно окончательно разложится и отравит все наше ментальное пространство. Источник - .stoletie.ru

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