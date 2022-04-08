Европа, де-факто, объявила войну России. Старик Боррель оказался отважнее Байдена

10:34 10.04.2022

"Боррель официально объявил войну России от имени ЕС. Последняя из масок сброшена"

Алексей Иванов



Глава евродипломатии впервые в истории ЕС публично пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.



"Эта война должна быть выиграна на поле боя", - заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, подводя итоги визита в Киев.



"Дополнительные €500 млн из EPF (Европейского фонда мира - Прим.) находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины", - добавил он. Кроме того, Боррель пообещал новые санкции против России: "Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе и нефтяном".



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Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, ни в ходе вторжения американской коалиции в Ирак, отмечает ТАСС.



"Глава дипломатии ЕС Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Да, я действительно ранее никогда не слышал из уст кого бы то ни было из не только чиновников, но и политических деятелей призывов к военному решению конфликтов. Все это наводит меня на грустные мысли, что ЕС вырождается из политико-экономического объединения, реализующего процесс мирной евроинтеграции, который мы с полным основанием называли региональным измерением глобализации, в банальный военный блок на вторых ролях у НАТО. Ранее, когда такие заявления делались людьми из стран за пределами ЕС, то всегда Евросоюз стремился от таких заявлений отмежеваться, подчеркивая свою приверженность политико-дипломатическим методам. Тем более странно услышать это от Жозепа Борреля, человека богатой политической биографии, выходца из соцпартии, который в ЕС и раньше занимал высокие должности, он был председателем Европарламента, правда, давно. Возможно, это заявление сделано под впечатлением совместной хорошей поездки на Украину с госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Она, кстати, тоже отличилась, заявив, что Путин должен потерпеть поражение, а Украина должна победить", - сказал ТАСС постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.



Депутат Государственной Думы II, IV, V, VI и VII созывов, директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина: "Евросоюз, который с самого начала своего создания позиционировал себя в качестве "миролюбивого" объединения европейских стран, не желавших повторения в Европе ужасов Второй мировой войны, сбросил овечью шкуру. И перед нами предстала старая "объединенная Европа", которая неоднократно вторгалась в Россию, что в 1812 году под знаменами наполеоновской Франции, что в 1941 году под знаменами гитлеровской Германии. А сам Боррель выступил фактически в амплуа министра иностранных дел Третьего Рейха Иоахима фон Риббентропа, в бытность руководства которого внешнеполитическое немецкое ведомство обеспечивало дипломатическое прикрытие агрессивным планам Берлина. Нынешний глава европейской дипломатии наглядно показал, для чего ЕС стремится приобрести "стратегическую автономию" в военной сфере. Эта автономия нужна Евросоюзу для проведения самостоятельной силовой политики, включая участие в прокси-войнах по примеру США. НАТО отказалось отправлять свои войска на Украину. А что ЕС? Ему уже мало того, что он передает на сотни миллионов евро вооружений киевскому режиму? Он хочет сам оказаться "на поле боя"? И, конечно, интересно, как слова Борреля воспримут в Вашингтоне. Американцы, судя по всему, могут быть довольны. Они смогли раскачать ЕС до той степени, что высокопоставленные европейские дипломаты превратились в "ястребов", которых снова хотят подтолкнуть "объединенную Европу" к военным авантюрам".



Военкор Евгений Поддубный: "Это более, чем четкий ответ на вопрос - кому выгодна война на Украине. Европа идет единым фронтом". ТГ-канал "Радио Стыдоба": "Вот такие в Европе дипломаты. Не хочет ли Боррель перемещения поля боя в его родную Испанию? Фактически Боррель официально объявил войну России от имени ЕС. Последняя из масок сброшена". Журналист Сергей Мардан: "Ну, вот наконец-то Евросоюз объявил России войну. Настоящую. Такого особого отношения не удостоился ни Ирак, ни Ливия, ни Югославия. Разговоры о мирных переговорах выглядят теперь по-особенному". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: "Сегодня Запад открыто заявил о своей цели - то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО".



ТГ-канал "Русский Демиург": ""Эта война должна быть выиграна на поле боя". Кто заявляет подобное? Глава евродипломатии Жозеп Боррель. Дипломатии, так, на секундочку... В таких случаях говорят: все маски сброшены. Но тут маски сброшены были давно - тут почти кожа содрана. И за ней - древние кости русофобии. Они хотят уничтожить Россию. И этого не скрывают. Они - это Запад. Что еще нужно, дабы мы, наконец, четко и в голос заявили: это не просто спецоперация - это война, на кону которой Россия? И чем раньше это поймут на всех уровнях, тем быстрее мы приблизим нашу победу". Шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик: "После заявления главы Евродипломатии Бореля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя боя", понято, что ни о какой спецоперации речи уже идти не может. Нам объявлена тотальная война на уничтожение. И либо мы победим, либо нас уничтожат". Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков: "Это Третья мировая, как я и говорил".



"Жозеп Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Обязательно, господин Боррель. Но результат вам не понравится", - заметил Голос Мордора.



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Что касается воинственного 74-летнего каталонца Жозепа. Он считается интеллектуалом, защитил докторскую диссертацию по экономике, автор научных работ о математических методах экономики, распределении доходов, европейской конституции и глобальном изменении климата (при этом часто демонстрирует явные пробелы в области истории и географии). В армии не служил, зато жил в израильском кибуце. Сделал блестящую карьеру в рядах Испанской социалистической рабочей партии, получил известность в качестве видного деятеля евролевого движа, занимал должности министра финансов и министра иностранных дел Испании, председателя Европарламента. Один из признанных лидеров Партии европейских социалистов. Еще в мае 2019-го в интервью изданию El Periodico объявил: "Наш старый враг, Россия, снова говорит: "Я здесь". И снова представляет угрозу".