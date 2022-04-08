РосРакеты достали в укр-Чугуеве переданный Словаками комплекс С-300

11:43 10.04.2022

Минобороны: ВС РФ уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области

ВС РФ высокоточными ракетами морского базирования уничтожили штаб и место базирования националистического батальона "Днепр"



В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ высокоточными ракетами морского базирования уничтожили штаб и место базирования националистического батальона "Днепр".



Как передает РИА Новости, об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



По его данным, в течение минувшей ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.



Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка (Николаевская область) и на военном аэродроме Чугуев (Харьковская область) уничтожены пусковые установки украинских ЗРК С-300.



Всего с вечера субботы, 9 апреля поражены 86 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.



Помимо этого, российскими средствами ПВО в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотников.



Ранее Минобороны сообщало, что двумя российскими ударными вертолетам Ка-52 "Аллигатор" уничтожена колонна боевой бронированной техники вооруженных сил Украины (ВСУ)