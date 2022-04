ЦентрАзия | История королевской ракушки. Как сувенирная лавка в Лондоне стала нефтяным гигантом Shell

13:57 10.04.2022 В январе энергетическая компания Royal Dutch Shell избавилась от всего нидерландского и "королевского". С одной стороны, компания отвернулась от исторического прошлого, ведь под этим именем она существовала более 130 лет. А с другой - смена названия и реструктуризация стали возвращением к истокам: поначалу компания, как и сегодня, называлась просто Shell, и торговала она не нефтью, а антиквариатом и украшениями с морскими ракушками.



Ракушечная у Собачьего Рва



На северо-востоке исторического центра Лондона стоят две церкви. Одна из них называется церковь Св. Ботольфа, что за Бишопсгейтом, другая - церковь Св. Ботольфа, что за Олдгейтом. А соединяет их улочка с запоминающимся названием Собачий Ров. Когда-то на этом месте действительно был ров шириной более 20 метров, вырытый еще в начале XIII века вокруг Лондонской стены, защищавшей город. Вот только помимо оборонительной функции ров использовался еще и как свалка для мусора, и как собачье кладбище - отсюда и название улицы.



Со временем ров засыпали, стену снесли, а на их месте появилась оживленная улочка, куда потянулись торговцы. Именно здесь в начале XIX века заработал небольшой антикварный магазин, открытый Маркусом Самюэлем - выходцем из семьи иракских евреев, в свое время иммигрировавших в Англию. Именно Маркус стал основателем компании, которая впоследствии превратится в международную энергетическую корпорацию Shell.



Британская империя в начале XIX века присутствовала на пяти континентах и простиралась от Новой Зеландии до западного побережья Америки. Британская Ост-Индская компания, основанная еще в 1600 году Елизаветой I, была невероятно успешной. Настолько, что к середине XIX века Индия почти полностью оказалась под контролем британской короны. Оттуда и из других стран Южной и Юго-Восточной Азии в Великобританию тянулись бесконечные караваны торговых судов, заполненные пряностями, текстилем и различными заморскими диковинами.



Последние активно использовались богатыми британцами для украшения интерьера домов - так буржуазия демонстрировала свою состоятельность. В домах выставлялись любые безделушки, привезенные из Индии, Китая и других азиатских стран. Большим спросом пользовались и морские ракушки. Все это стало отличительной чертой викторианского стиля.



Маркус Самюэль быстро уловил новомодную тягу лондонцев к ракушкам и в 1833 году решил расширить свой бизнес. Он основал торговую компанию M. Samuel & Co. и теперь продавал не только старинные вещи, но и аксессуары, украшенные ракушками, которые он приобретал у возвращавшихся из дальних странствий моряков.



Новый бизнес шел настолько хорошо, что Самюэль со временем смог нанимать небольшие суда для поездок в Индию и другие страны региона и импорта оттуда морских ракушек. К управлению бизнесом он привлек сыновей - Маркуса Самюэля-мл. и Самюэля Самюэля, которые сами начали ездить в дальние страны. Так у семьи завязались все необходимые связи для успешного торгового бизнеса.



Суэцкая революция



Маркус Самюэль-старший умер в 1870 году, и бизнесом стали управлять сыновья. Братья хотели создать полноценную международную торговую компанию и стали ввозить в страну рис, шелк, фарфор и изделия из меди, а в азиатские страны принялись экспортировать британское оборудование, текстиль и инструменты, которые пользовались большим спросом в Азии.



Тем временем мир начал открывать для себя новый способ путешествий - при помощи автомобилей. Первые коммерчески успешные двигатели внутреннего сгорания появились еще в 1850–1860-е годы, а в 1886-м был запатентован первый серийный автомобиль - Benz Patent-Motorwagen, оснащенный бензиновым двигателем. Теперь нужно было обеспечить новый вид транспорта стабильными поставками топлива. С этим оказалась связана следующая глава в развитии компании Самюэлей.



Идеей заняться транспортировкой нефти Самюэль Самюэль заразился в 1890 году во время поездки на Кавказ. Там он познакомился с семьей Ротшильдов, которые еще в 1883-м основали "Батумское нефтепромышленное и торговое общество" (БНИТО), занятое транспортировкой нефти из Бакинского нефтегазового месторождения в Россию и Европу.



Хотя Бакинское месторождение было очень богатым на нефть и газ, построить коммерчески успешный бизнес там оказалось затруднительно из-за проблем с логистикой. Нефть оттуда можно было вывозить только в Батум по железной дороге, а уже откуда ее отправляли по России и в Европу. Поставлять нефть с Бакинского месторождения в Азию было практически нереально.



Как Россия получила и утратила главенство в мировой нефтедобыче



Железнодорожного сообщения между двумя регионами не было, а доставка по морю представлялась возможной либо по очень длинному маршруту вокруг Африки, что было коммерчески невыгодно, либо через Суэцкий канал, но для этого просто не существовало подходящих судов. Suez Canal Company, построившая канал и остававшаяся его оператором до середины XX века, отклоняла все заявки от нефтяных компаний на проход судов, так как те не соответствовали нормам безопасности.



Ротшильды были вынуждены инвестировать в железнодорожную инфраструктуру России, чтобы доставлять нефть в Европу по суше. Самюэли, желавшие стать частью нового многообещающего рынка, связались с лондонским агентом семьи Ротшильдов, Фредом Лэйном, и пообещали тому решить проблему с транспортировкой нефти в Азию.



Вместо того чтобы отправлять в Suez Canal Company бесконечные заявки на проход существующих танкеров, братья Самюэль обратились к оператору, чтобы тот предоставил список требований к судну, которое могло бы пройти через Суэцкий канал. Получив список технических требований, Самюэли заказали три нефтяных танкера для компании Ротшильдов - каждый был способен перевозить по 5 тыс. тонн нефти.



Первое судно, названное в лучших традициях торговцев ракушками Murex (род хищных морских моллюсков), отправилось из Западного Хартлпула (теперь просто Хартлпул, Англия) в Батум 22 июля 1892 года. После загрузки в порту Батума судно отправилось в порты Сингапура и Бангкока, где у компании Самюэлей были складские помещения.



24 августа 1892-го Murex стал первым нефтяным танкером в истории, прошедшим через Суэцкий канал.



Радости Ротшильдов не было предела - их главная логистическая проблема наконец была решена. А Самюэли в итоге стали частью крупного нефтяного проекта. В 1893 году братья вместе с Фредом Лэйном и некоторыми азиатскими торговыми компаниями учредили "Танкерный синдикат", который занимался транспортировкой нефти из Батума.



Уже к 1896 году транспортировка нефти перекрыла доходы торговой компании M. Samuel & Co. А в 1897-м Маркус и Самюэль переименовали танкерный синдикат в Shell, отдав дань делу отца и морским ракушкам ("shell" в переводе с английского - "ракушка"), без которых их бизнеса просто не было бы.



Братство недовольных



Самюэли не желали останавливаться на достигнутом. В том же 1897 году они занялись новой для себя деятельностью. Shell запустила свой первый нефтеперерабатывающий завод - на острове Калимантан, где тогда были обнаружены запасы нефти. Кроме того, братья решили наладить поставки в США. Тогда весь американский рынок нефтедобычи и транспортировки нефти, по сути, принадлежал одной компании - Standard Oil, основанной Джоном Рокфеллером в 1870 году. Уже к 1880-му компания перерабатывала 95% нефти, добываемой в США. А в 1882-м Рокфеллер создал трест, куда вошли четыре десятка нефтедобывающих компаний страны,- все они теперь подчинялись Standard Oil.



На чем сделал состояние Натан Ротшильд



Братья Самюэль обратили внимание на американский рынок в 1901 году, когда нефть была обнаружена в Техасе. Standard Oil к тому моменту доминировала не только в США, но и во всем мире. И выиграть тендер на разработку месторождений в Техасе в борьбе с корпорацией Рокфеллера братья Самюэль вряд ли смогли бы, если бы не одно "но". В 1901 году в американской прессе появляются первые статьи о том, что вся нефтяная империя Рокфеллера построена на шантаже, сговорах и обмане конкурентов. Статьи вызывают серьезный общественный резонанс, а деятельность компании оказывается на рассмотрении антимонопольных органов США. В новых обстоятельствах эксклюзивные права на добычу и поставку нефти в Техасе получила Shell. Но уже через год из-за перепроизводства добыча нефти там упала почти до нуля, что стало тяжелым ударом для бизнеса братьев Самюэль.



По другую сторону океана дела у Shell тоже шли не слишком удачно. Компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны нидерландской Royal Dutch Petroleum Company, созданной при поддержке короля Вильгельма III в 1890 году для экспорта нефти с острова Суматра, который тогда был частью голландской Ост-Индии. Нидерландская компания быстро развивалась, в то время как Shell несла серьезные финансовые потери из-за прогоревшего бизнеса в Техасе. К тому же правительство Нидерландов запретило судам Shell заходить в порты Ост-Индии.



Shell была не в том состоянии, чтобы вступать в прямое противоборство с Royal Dutch. Но тут в дело вмешались случай и фактор личности. Компанией Royal Dutch в то время руководил Генри Детердинг - человек с большими амбициями, видевший своей задачей положить конец мировому господству Standard Oil, которая уже присматривалась к Royal Dutch и даже изучала возможность враждебного поглощения голландского предприятия. По мнению Детердинга, европейским компаниям, чтобы противостоять Standard Oil, стоило не бороться друг с другом, а объединить свои усилия, что должно было принести всем участникам союза максимальную прибыль.



Фред Лэйн убедил Ротшильдов организовать встречу братьев Самюэль с Детердингом. По ее итогам в 1902 году была создана маркетинговая компания Asiatic Petroleum Company - совместное предприятие Royal Dutch, Shell и БНИТО Ротшильдов.



Несмотря на изначальные общие стремления и благие намерения, стороны быстро перешли ко взаимным обвинениям. Самюэли обвиняли Ротшильдов в плохих результатах Shell из-за постоянных скачков в объемах добываемой нефти на Бакинском месторождении. Ротшильды, в свою очередь, подозревали братьев в махинациях и желании интерпретировать условия создания совместного предприятия в свою пользу. А Лэйну настолько не нравилась манера управления бизнесом братьев Самюэль, что он покинул совет директоров Shell, в котором был с момента основания компании.



Так Shell оказалась на грани банкротства. Это вынудило братьев Самюэль искать способы слияния с Royal Dutch. Голландская сторона тоже выступала за эту сделку. Проблемой оставалась только Asiatic Petroleum, которая, согласно подписанному сторонами договору, создавалась на срок в 21 год. Ни Shell, ни Royal Dutch не хотели видеть в новой объединенной компании бакинский бизнес Ротшильдов, так как транспортировка нефти была намного выгоднее ее добычи. К тому же стороны были недовольны постоянными перебоями поставок с месторождения.



Выкупить долю Ротшильдов в Asiatic Petroleum или поглотить БНИТО Royal Dutch и Shell просто не могли - у них не было на это денег.



В итоге в 1907 году между сторонами была заключена историческая сделка, в результате которой появилась Royal Dutch Shell Group - многослойная сложная структура.



Теперь два холдинга (британский и нидерландский) управляли тремя компаниями: Royal Dutch Petroleum Company отвечала за разработку, добычу и производство нефти; Asiatic Petroleum - за маркетинг, а учрежденная в Лондоне Anglo-Saxon Petroleum Company - за транспортировку и хранение нефти. Братья Самюэль получили 40% акционерного капитала в новой компании, а оставшиеся 60% контролировала Royal Dutch. В 1912 году в состав Royal Dutch Shell Group вошло и "Батумское нефтепромышленное и торговое общество" Ротшильдов. Royal Dutch Shell впоследствии расширила свой бизнес, начав работать и с другими источниками энергии, а плюс к тому занялась химическим производством, став в итоге мировым гигантом в энергетической отрасли.



10 декабря 2021 года правление компании приняло решение избавиться от двойной структуры акционерного капитала, переехать из Нидерландов в Великобританию, сменить налоговое резидентство и, наконец, сменить название.



В январе 2022-го нефтяная компания стала называться просто Shell, как и задумывали братья Самюэль.



Кирилл Сарханянц Источник - Коммерсант

