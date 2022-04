Как Веймарская республика последний раз выбирала президента

14:10 10.04.2022 Фельдмаршал, два фашиста, жулик-адвокат и рабочий



На фото - Избирательный бюллетень первого тура выборов



90 лет назад, 10 апреля 1932 года, в Германии состоялся второй тур президентских выборов. За ходом напряженной предвыборной борьбы следил весь мир. Действующий президент Пауль фон Гинденбург считался фаворитом. Его главными соперниками были национал-социалист Адольф Гитлер и коммунист Эрнст Тельман.



На пути к новой семилетке



Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенкендорф унд фон Гинденбург был избран рейхспрезидентом (президентом Германии) в 1925 году на семилетний срок. В 1932 году ему исполнялось 85 лет. Тем не менее Гинденбург был намерен баллотироваться на второй срок.



И в 1925, и в 1932 году для победы на выборах необходимо было набрать в первом туре абсолютное большинство голосов, во втором - относительное. На выборах 1925-го Гинденбург победил во втором туре, получив 48,3% голосов. Его главный конкурент Вильгельм Маркс - 45,3% голосов. За Маркса голосовали левые и центристы, но часть голосов (6,4%) оттянул на себя лидер Коммунистической партии Германии (КПГ) Эрнст Тельман. Коммунисты на союз с социал-демократами не пошли. В 1932-м такой союз левых сил был тем более невозможен.



Главный коммунист планеты, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин приравнивал социал-демократию к фашизму. Еще в 1924 году в статье "К международному положению" он писал: "Фашизм есть боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-демократии. Социал-демократия есть объективно умеренное крыло фашизма". В резолюции X пленума Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ) в 1929-м "социал-фашизм" был объявлен "особой формой фашизма в странах с сильными социал-демократическими партиями". КПГ входила в Коммунистический интернационал и подчинялась его директивам. Один из предвыборных лозунгов КПГ звучал так: "Кто голосует за Гинденбурга, тот голосует за Гитлера, кто голосует за Гитлера, тот голосует за войну".



Социал-демократы Германии, в свою очередь, заявляли о близости политических позиций коммунистов и фашистов.



Реальная тактика предвыборной борьбы не совпадала с политическими декларациями. Ни социал-демократы, ни коммунисты не вступили в альянс с фашистами. Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) выдвинула своего кандидата - Адольфа Гитлера. Компартия - своего, Эрнста Тельмана. Социал-демократы, либералы, центристы не стали выдвигать своего кандидата, решив поддержать Гинденбурга ради того, чтобы не допустить к власти Гитлера. Председатель Социал-демократической партии Германии Отто Вельс заявлял, что социал-демократы будут голосовать за Гинденбурга "во имя единения германского народа", а выставление кандидатуры товарища Тельмана "ведет к дальнейшему распылению народных сил". Немецкая национальная народная партия (НННП) выдвинула кандидатом заместителя руководителя консервативно-монархической организации "Стальной шлем, союз фронтовиков" Теодора Дюстерберга.



В опубликованной в газете "Правда" статье А. Берга "От Эмериха, Круппа, Вестарпа - до социал-демократов" германский предвыборный политический расклад описывался так: "В 1925 году Гинденбург был кандидатом правых, а социал-демократы, партии центра и демократы образовали так называемый народный блок, поддерживая во втором туре кандидатуру члена партии центра Вильгельма Маркса. Теперь фронты перемешались. Националисты, национал-социалисты, "Стальной шлем" - против Гинденбурга, партии центра, демократы, социал-демократы - за Гинденбурга".



Дипломат и промышленник Рихард фон Кюльман (в марте 1918 года он возглавлял германскую делегацию на переговорах о Брестском мире с Советской Россией) в интервью агентству Associated Press 25 февраля 1932 года предсказал, что на выборах победит действующий президент Гинденбург:



"Есть только два кандидата, которых стоит принимать в расчет,- президент Гинденбург и Адольф Гитлер… Полковник Дюстерберг, вице-президент "Стального шлема" - кандидат, у которого мало силы.



Тельман, коммунистический кандидат, автоматом получит голоса коммунистов. Но настоящая битва будет между президентом Гинденбургом и Гитлером. Я верю, что Гинденбург победит, но это будут интересные выборы".



Ходили слухи, что еще одним кандидатом в рейхспрезиденты может стать бывший Германский и Прусский кронпринц Фридрих Вильгельм. Они не подтвердились.



3 марта были утверждены пять кандидатур участников выборов. К Гинденбургу, Гитлеру, Тельману и Дюстербергу добавился Адольф Густав Винтер. Политический клоун - популярная фигура на свободных выборах. Адвокат Винтер, выдвинутый организацией "Жертвы инфляции", отбывал тюремный срок за мошенничество. Через газеты он обратился ко всем обладателям выведенных из обращения в связи с гиперинфляцией довоенных банкнот. Винтер заявил, что в случае его избрания обесценившиеся бумажки снова станут полноценными деньгами - в соответствии с указанным на купюрах номиналом.



4 марта Гинденбург принял военный парад. Это было первое публичное выступление действующего президента в рамках его избирательной кампании. По всей Германии агитаторы, представлявшие разные политические силы, призывали голосовать за переизбрание Гинденбурга.



5 марта газета The New York Times опубликовала полученное по почте из Турции интервью Льва Троцкого. Троцкий предлагал германским коммунистам выступать единым фронтом с социал-демократами и профсоюзами, чтобы не допустить фашистов к власти. Однако германские коммунисты слушали не его, а Сталина.



Наш, советский кандидат



Имя Эрнста Тельмана было хорошо известно в Советском Союзе. Он много раз приезжал в СССР, был лично знаком с Лениным. Если судить по официальным почестям, которые ему воздавались, он был фактически приравнен к члену политбюро ЦК ВКП(б). Его именем еще при жизни были названы вагоноремонтный завод в Воронеже (товарищ Тельман побывал на заводе в 1931 году), колхозы, улицы, рыболовецкое судно.



В предвыборном 1931 году Эрнст Тельман был избран в почетные президиумы III Всесоюзного съезда Международной организации помощи борцам революции (МОПР) , Замоскворецкой районной партийной конференции Москвы, Киевской партконференции, Второго Нижегородского съезда советов, стал почетным депутатом Моссовета, Ленсовета и Харьковского горсовета, членом заводского комитета 1-го Государственного автомобильного завода (и это неполный список). В феврале 1931 года в ходе визита в СССР Тельман заседает в президиуме Восьмого областного съезда Советов Урала в Свердловске. В марте он в Гамбурге, пишет письмо в Объединенный союз государственных коммунальных предприятий и транспорта в связи со своим исключением из членов этого профсоюза (у профсоюзных боссов было два обвинения в его адрес - участие в создании свободного профсоюза и то, что он "известен как председатель Коммунистической партии").



В начале апреля он снова в СССР, выступает в Москве на XI пленуме Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ) с докладом о положении и задачах компартии Германии. А 1 мая в Берлине - идет впереди "невообразимой массы трудящихся" на демонстрации, выступает на митинге, шлет боевой первомайский привет шахтерам Донбасса.



Советские кинематографисты создают картины о солидарности пролетариев СССР и Германии. В 1932 году на экраны кинотеатров СССР выходят два таких фильма. Картина "Слава мира" (фильм не сохранился) рассказывает о том, как в одном из западноевропейских государств антифашисты по поручению местной компартии срывают погрузку на корабль оружия, предназначенного для борьбы с Советским Союзом. В фильме "Гайль Москау!" (тоже не сохранился), наоборот, советские моряки оказывают помощь зарубежным товарищам - поддерживают забастовку докеров.



Советские газеты подробно освещают подготовку к президентским выборам в Германии и их проведение.



3 февраля 1932 года Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) передает: "Гамбургская прокуратура возбудила против тов. Тельмана новое дело по обвинению в "государственной измене". Она требует от гамбургского совета лишения т. Тельмана, который является членом гамбургского сената, депутатской неприкосновенности.



Возбуждение нового дела против т. Тельмана по обвинению в государственной измене в момент, когда его кандидатура выдвинута на предстоящих президентских выборах против Гинденбурга, не является случайным. Оно предпринято с целью затруднить кампанию компартии по мобилизации масс вокруг тов. Тельмана.



Для озлобленной травли против тов. Тельмана характерна опубликованная "Роте фане" боевая песня национал-социалистов. В ней восхваляется убийство фашистами гамбургского комдепутата Геннинга и содержится угроза убийства Тельмана".



Как происходил советско-­германский культурный обмен между августом 1939­-го и июнем 1941­-го



Еще одно сообщение ТАСС, от 16 февраля 1932 года: "В Лангебилау (Силезия; историческое место голодного восстания ткачей в 1844 году) текстильщики разогнали собрание национал-социалистов и провели предвыборный митинг в поддержку тов. Тельмана. Собрание рабочих химического завода "И. Г. Фарбенидустри" в Биттелфельде послало приветствие тов. Тельману". Да, это та самая IG Farben, которая при Гитлере станет главным военным подрядчиком, чья дочерняя фирма будет поставлять в концлагеря газ "Циклон Б". Но это время еще не наступило. В 1932-м IG Farben - просто крупный работодатель.



Помимо коротких "тассовок" в "Правде" выходят статьи берлинского корреспондента газеты, подписанные "А. Гартман".



Кто такой А. Гартман



Так, в статье "18 800 банкротств. Дальнейшее обострение кризиса в Германии", опубликованной 19 февраля, Гартман писал о падении промышленного производства, уменьшении капиталовложений, небывалом числе безработных (6 млн человек официально, фактически - 8 млн) и катастрофическом падении германского экспорта.



В своих репортажах о предвыборных митингах коммунистов Гартман постоянно цитирует Тельмана: "Если в 1925 году трудящиеся еще питали иллюзии на президентских выборах, то истекшие 7 лет разбили эти иллюзии. Кризис свирепствует. Пролетариат должен осознать свою мощь и последовать русскому примеру"; "Если буржуазия вздумает напасть на СССР, мы ей скажем: не думайте, что мы будем держать винтовку лишь у ноги. Не думайте, что мы с 1918 года ничему не научились".



Одну из заметок можно приводить в пример как образец классического для советской партийной прессы отношения к статистике. В ней упоминается выступление Тельмана на митинге в Гамбурге ("присутствовали 15 тысяч человек") и в Кенигсберге ("собрались 14 тысяч человек").



В той же статье говорится, что на "жалкую демонстрацию" социал-демократов в Берлине собралось "всего около 20 тысяч человек".



Вскочил на подножку уходящего поезда



Несмотря на то, что за политическим восхождением Гитлера наблюдал весь мир, его участие в президентских выборах долго было под вопросом. Вопрос этот решился только 25 февраля, чуть больше чем за две недели до дня голосования.



Дело в том, что Гитлер еще в 1925 году вышел из австрийского гражданства. Став лицом без гражданства, он неоднократно (не менее семи раз) пытался получить гражданство Германии. Путь к этому лежал через получение должности на государственной службе в тех землях, где были сильны позиции НСДАП. Не будучи гражданином Германии, он не мог быть избран президентом. 25 февраля он занял административную должность в представительстве земли Брауншвейг в Берлине, получив тем самым гражданство Германии. В ответ на поздравления соратников он заявил: "Поздравлять нужно Германию, а не меня".



Перед выборами работающий в Берлине американский журналист Хьюберт Ренфро Никербокер взял у Гитлера интервью.



Тот заявлял, что не сомневается в том, что будет избран президентом. Обещал после избрания отправить правительство в отставку, назначить новые выборы в рейхстаг, но при этом не собирался отменять конституцию или аннулировать Версальский договор.



На вопрос о том, что он предпримет, если после его избрания будет объявлена всеобщая забастовка, Гитлер ответил: "Руководство всеобщей забастовкой перешло бы в руки коммунистов, и тогда буржуазные партии, которые теперь борются против меня, будут вынуждены на коленях просить меня, чтобы я со своими сторонниками защитил их против "красных"". (Забегая вперед, стоит заметить, что после прихода к власти в 1933 году Гитлер выслал Никербокера из страны, так как ему не нравились политические взгляды журналиста).



Предвыборные лозунги нацистов были прямолинейны: "Система должна умереть, чтобы народ мог жить", "Свобода и хлеб". И разумеется, борьба с "большевизмом". 10 марта главная национал-социалистическая газета "Фелькише беобахтер" писала: "Без Гитлера Германия стала бы уже сегодня красным хаосом. Если дальше так пойдет, то новые миллионы отчаявшихся притекут в партию".



"Национал-социалисты развертывают свою агитацию преимущественно в деревне. Располагая крупными денежными средствами, они наводняют деревни своей литературой и рассылают по селам своих агитаторов",- сообщал берлинский корреспондент "Правды" Гартман.



В США в 1932 году уже выходили книги о Гитлере и германском фашизме. Американскому читателю были доступны "Гитлеризм: железный кулак в Германии" Луиса Лео Снайдера (опубликована под псевдонимом Нордикус) и "Я видела Гитлера" Дороти Томпсон.



Первый раунд



13 марта 1932 года состоялся первый тур выборов. В избирательных бюллетенях было пять фамилий, перечисленных по алфавиту: "Теодор Дюстерберг, полковник. Пауль фон Гинденбург, рейхспрезидент, генерал-фельдмаршал. Адольф Гитлер, советник брауншвейгского правительства. Эрнст Тельман, транспортный рабочий. Адольф Густав Винтер, адвокат".



Какую тайну скрывал Рудольф Гесс



Пользуясь терминологией советских газет, "четыре кандидата буржуазии: фельдмаршал Гинденбург, почетный председатель союза "Стального шлема", Дюстерберг - второй председатель союза "Стального шлема"; Гитлер - руководитель партии национал-социалистов; некий адвокат Винтер, ныне за жульничество находящийся в тюрьме" и "кандидат пролетариата" товарищ Тельман. В Берлин накануне выборов прилетел популярный советский журналист Михаил Кольцов. Отрывок из его репортажа: "Плакат с огромным портретом престарелого президента оттягивает плечи худенького парнишки с посинелым от холода лицом.



- Ты что же, за Гинденбурга агитируешь?



Парень улыбается бледными губами.



- Какое там. Я безработный. Нас нанял выборный комитет. Платит по 5 марок за сегодняшний день. Ведь это очень приличная цена. Жалко, я поздно узнал - у Дюстерберга платят по 7 марок. Знал бы раньше, пошел бы к Дюстербергу.



- А сам за кого голосуешь?



- Ясно за кого. За Тельмана".



Пауль фон Гинденбург, независимый кандидат, получил, как и было предсказано, 18–19 млн голосов, точнее - 18 651 497, что соответствовало 49,54% электората. До победы в первом туре ему не хватило совсем немного - 172 622 голосов. Второй результат показал кандидат НСДАП Адольф Гитлер - 11 339 446 голосов (30,12% электората).



Это было почти вдвое лучше результата НСДАП на выборах в рейхстаг в 1930 году. За кандидата Коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана проголосовал 4 983 341 избиратель (13,24%). Теодор Дюстерберг, лидер консервативно-монархической организации "Стальной шлем, союз фронтовиков", выдвинутый Немецкой национальной народной партией, получил 2 557 729 голосов (6,79%). Пятым к финишу пришел адвокат Густав Адольф Винтер, представитель организации "Жертвы инфляции", находившийся в момент выборов в тюрьме за мошенничество. Он получил 111 423 голоса (0,3%). В 4881 бюллетень были вписаны другие фамилии.



"Фельдмаршал социал-фашистов не собрал достаточного количества голосов. 5 млн голосов за компартию Германии",- сообщали советские газеты.



Все пять кандидатов в президенты могли принять участие во втором туре. Но сделали это только трое. Винтер, видимо, понял, что его план выйти на свободу, став президентом, провалился. А Дюстерберг стал жертвой политтехнологий.



От компромата до кастета



Еще до первого тура национал-социалисты начали обвинять Дюстерберга в еврейском происхождении. Немецкий военный историк Вольфрам Ветте в книге "The Wermacht. History, myth, reality" пишет, что особенно усердствовали начальник управления пропаганды НСДАП Йозеф Геббельс и член НСДАП с 1925 года Рихард Вальтер Оскар Дарре. Дюстерберг подавал на Дарре в офицерский суд чести (суд принял решение в пользу Дарре) и пытался вызвать его на дуэль (тот ответил, что считает ниже своего достоинства стреляться с тем, чей предок был евреем). Слухи о еврействе Дюстерберга могли быть одной из причин его плохого результата в первом туре выборов и отказа от участия во втором.



Эрнст Тельман обвинял национал-социалистов в грязных избирательных технологиях. Он утверждал, что в Дюссельдорфе и других городах фашисты, чтобы перетянуть на свою сторону безработных, распространяли на биржах труда фальшивую листовку, якобы изданную компартией, в которой говорилось: "Отдайте свои голоса фашизму. Только через фашизм вы придете к красной, советской Германии… поэтому голосуйте за Гитлера!"



В национал-социалистической прессе Тельмана называли "русским генералом кавалерии".



Был и антинацистский компромат. 8 апреля газета Sonn-und-Montagszeitung опубликовала статью своего корреспондента, побывавшего в Австрии, в Бранау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер. В церковной книге журналист обнаружил, что ради получения наследства отец Гитлера изменил фамилию с Шикльгрубер на Гитлер. Так что национал-социалистам следует кричать "Хайль Шикльгрубер",- писала газета. Кроме того, корреспондент выяснил, что отец лидера нацистов дружил с евреями и ненавидел пруссаков. В статье также утверждалось, что самого Гитлера не взяли в армию в феврале 1914 года по состоянию здоровья ("слаб и не способен носить оружие"), а призвали лишь в 1916-м, когда не хватало солдат.



Уже после второго тура, 14 апреля, в венском кафе Rebhuhn три молодых нациста напали на владельца газеты Эрнста Клебиндера. Они были вооружены резиновой дубинкой, кастетом и хлыстом для верховой езды. Охранявший Клебиндера детектив и посетители кафе задержали нападавших и передали полиции.



15 марта Гитлер был вызван в качестве свидетеля в суд по делу о получении гражданства. Претензии по этому вопросу он воспринял как личное оскорбление. В тот же день появились слухи о покушении на Гитлера - якобы в окно поезда, в котором он ехал, выстрелили из пистолета. Впоследствии выяснилось, что просто мальчишки-хулиганы бросали камни в поезд.



И их осталось трое



Между первым и вторым туром все три кандидата продолжали активно вести свои предвыборные кампании.



Информационное агентство Вольфа (Wolffs Telegraphisches Buero, WTB) предсказывало, что во втором туре победит Гинденбург.



Эрнст Франц Седжвик Ганфштенгль, пресс-секретарь НСДАП по связям с зарубежной прессой, заявил корреспонденту агентства Associated Press: "Гитлер еще будет президентом. В этом нет сомнения". Ганфштенгль предсказывал, что его шеф во втором туре получит 16,3 млн голосов.



Почему в Германии Маркс и Бисмарк более спорные фигуры, чем Тельман



25 марта на всегерманской конференции КПГ Эрнст Тельман заявил, что полученные 5 млн голосов "следует считать успехом", но "нельзя считать удовлетворительным результатом".



1 апреля на всесаксонской областной конференции КПГ Тельман выступил с речью, в которой призвал учесть уроки первого тура и "преодолеть парламентские иллюзии, которые еще существуют в массах, и прежде всего иллюзию, будто компартия может при капиталистическом строе получить большинство голосов в пользу своей кандидатуры". Он также назвал опасным популярное среди рабочих мнение о том, что в случае избрания президентом Гитлера в Германии скорее назреет революционный кризис



Кандидат национал-социалистов и кандидат коммунистов постоянно встречались с избирателями. Например, 5 апреля Гитлер совершил самолетный тур, побывав в Лауэнбурге, Данциге (в настоящее время - Гданьск, Польша), Эльберге (в настоящее время - Эльблонг, Польша), Кенигсберге (в настоящее время - Калининград, Россия). На летных полях этих городов его приветствовали в общей сложности около 200 тыс. сторонников. Тельман также активно выступал на предвыборных собраниях - в Кенигсберге, Бреслау (в настоящее время - Вроцлав, Польша), Галле, Кельне, разоблачая перед десятками тысяч единомышленников фашистов и социал-фашистов.



А что же Гинденбург? Перед вторым туром во многих городах Германии в кинотеатрах можно было бесплатно посмотреть новый фильм о любимом действующем президенте - "Один за всех: жизнь и дела нашего Гинденбурга".



Прогноз информационного агентства Вольфа оказался точным: Пауль фон Гинденбург победил во втором туре - за него 10 апреля 1932 года было отдано 19 359 983 голоса (53,05% электората). Адольф Гитлер показал второй результат - 13 418 547 голосов (36,77%), улучшив показатель первого тура более чем на 2 млн голосов.



За Эрнста Тельмана во втором туре, наоборот, проголосовало гораздо меньше избирателей, чем в первом - 3 706 759 (10,16%). Более половины тех, кто в первом туре голосовал за Дюстерберга, во втором отдали свои голоса Гитлеру, менее трети проголосовали за Гинденбурга. Были "перебежчики" от Тельмана к Гитлеру, но их было немного, они обеспечили менее 15% дополнительных голосов у лидера нацистов. Гораздо больше было тех, кто после голосования за коммунистического кандидата в первом туре во втором отдал свой голос за переизбрание действующего президента.



10 апреля 1932 года за кандидата-коммуниста проголосовало чуть больше 10% немецких избирателей



В день проведения второго тура Тельман выиграл другие выборы - был избран в почетные президиумы 2-го Московского областного и 2-го Ленинградского областного съездов профсоюзов.



11 апреля в Мюнхене Гитлер поблагодарил своих сторонников за "победу" на президентских выборах и призвал готовиться к выборам в ландтаг (парламент) Пруссии, назначенным на 24 апреля, назвав их новым шагом на пути к главной цели национал-социалистов - "освобождению Германии".



Идти по этому новому пути им оставалось недолго. Хотя Гинденбург и был переизбран, уже 30 января 1933 года он уступил Гитлеру власть, назначив его рейхсканцлером. А 2 августа 1934 года Гинденбург скончался от рака легких.



В июне 1932 года парламент Гамбурга постановил лишить депутатского иммунитета Эрнста Тельмана, что дало возможность подготовить судебный процесс по обвинению его в государственной измене. 3 марта 1933 года, за два дня до выборов в рейхстаг, Тельман был арестован. На свободу он так и не вышел, проведя в заключении 11 лет. В ночь с 17 на 18 августа 1944 года он был расстрелян в концлагере Бухенвальд.



Густав Винтер после выхода из тюрьмы стал пропагандировать теорию отказа от удобрений и использование магнитного поля с целью повышения урожайности в сельском хозяйстве. Опыты, проведенные в 1935 году в Институте растениеводства и защиты растений в Мюнхене, не подтвердили правильность этой теории. 26 октября 1936 года Винтер предстал перед судом по обвинению в нарушении закона о создании новых партий (он основал "Движение Винтера") и в том, что он мошенническим путем получил от соратников 50 тыс. марок. 30 октября, пока суд еще шел, Винтер покончил жизнь самоубийством в тюрьме.



Как сложилась дальнейшая судьба Теодора Дюстерберга



Самоубийством, как известно, 30 апреля 1945 года покончил жизнь и Гитлер.



Из кандидатов в президенты Германии на выборах 1932 года дольше всех прожил Теодор Дюстерберг. Он умер своей смертью в 1950-м.



Гинденбург остался в истории Германии первым и единственным президентом, получившим этот пост в результате прямых свободных выборов. В современной Германии федерального президента (бундеспрезидента) избирает Федеральное собрание, состоящее из депутатов Бундестага и земельных парламентов.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

