Новый штамм коронавируса ХЕ не опаснее "дельты", - "СП"

14:20 10.04.2022

Вирусолог: новый штамм коронавируса ХЕ не опаснее "дельты"



Новый вариант "омикрона" ХЕ не опаснее других штаммов коронавируса, включая "дельту", считает эксперт



Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что при появлении "омикрона" большинство людей уже переболели "дельтой", поэтому завезенный из ЮАР штамм они переносили в легкой форме.



"Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от „дельты", чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал у всех, и все надо начинать сначала", - цитирует ТАСС эксперта.



При это академик отметил, что специалисты пока не располагают достаточной информацией о продолжительности сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса.



Ранее "СП" писала о заявлении инфекциониста Евгения Тимакова о том, что в мире отсутствуют опасные мутации коронавирусной инфекции, способные вызвать новую волну заболеваемости COVID-19.