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Запад создает медицинский концлагерь, - Дмитрий Косырев
20:04 10.04.2022

Запад создает медицинский концлагерь

Дмитрий Косырев

Военные действия и санкционные войны не повод останавливать глобалистские проекты, цель которых - поломать весь мир и построить на его месте громадный концлагерь.

Здесь надо привести длинную цитату от 4 декабря прошлого года, взятую из комментария коллеги Виктории Никифоровой под названием "Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями". Цитата - в виде выжимок из текста - получается такая: "В эпоху коронавируса самые интересные события - те, которые могут реально и довольно жестко изменить жизнь миллиардов человек, - в новости практически не попадают. Много вы слышали о чрезвычайной сессии Всемирной организации здравоохранения 1 декабря? Между тем результаты сессии обещают быть просто судьбоносными. Страны - члены организации договорились начать подготовку к созданию глобального международного договора "по борьбе с пандемиями". Пункты этого договора будут обязательны к исполнению в 194 странах мира, то есть практически везде, на всем земном шаре. Нет, их никто не будет согласовывать с национальными законодательствами. И нет, мнения населения этих стран тоже никто не спросит.

Пандемия коронавируса стала поводом для грандиозного эксперимента, который затеяли американские элиты. Они пытаются переформатировать всю систему управления национальными государствами. […] С мировым правительством все-таки придется подождать. С глобальным договором быть поаккуратнее, под каким бы прекрасным предлогом он ни затевался. Ну и признать очевидное: с любого рода хаосом, пандемиями, неурядицами сильное национальное государство справляется на порядок лучше, чем ничья земля, которую рвут на куски несколько обезумевших сверхбогачей".

Что изменилось после того, как этот декабрьский комментарий был написан: начался - точнее, продолжился - глобальный бунт медиков против того самого международного договора. И благодаря протестам таких медиков нам стало больше известно о том, какие идеи в этот договор хотят внести.

То, что медицинский бизнес, наряду с информационным ("империя лжи"), превращается по объему вращающихся там денег в главный на планете - на смену прежним нефтегазовикам или ВПК - это давняя история. И так же давно ясно: противятся этому прежде всего медики, которых не радует то, что творят с их некогда самой гуманной профессией.

В данном случае речь идет о недавно созданной международной организации под названием "Всемирный совет здоровья", в самом названии явный вызов ВОЗ. Не будем преувеличивать влияние этого совета, в него входит всего-то 130 организаций из сорока с лишним стран: это немало, но ВОЗ больше. Однако не забудем, что в этих 130 организациях состоят медики с мировыми именами и ВСЗ служит определенным и довольно узким целям: противопоставить идеям принудительной медицины, которую проталкивают через ВОЗ, свои принципы того, каким должно быть здравоохранение в идеальном мире. А именно - здоровый мир, где у всех есть доступ к информации и проверенным лекарствам, к лечению в принципе - при уважении права каждого человека самому принимать решения по поводу своего здоровья, не боясь дискриминации и преследований.

Уже понятно, о чем речь. О том, как COVID-19 использовали для массовых социальных экспериментов (прежде всего в Европе, но не только там), аккуратно проталкивая хорошо забытую нацистскую идею: здоровье - штука не индивидуальная, а коллективная, за него человек отвечает перед рейхом.

О чем пишут люди из ВСЗ по поводу глобального международного договора, готовящегося в ВОЗ: для начала, что работа над таковым началась 3 марта. И многие в мире даже не знают об этом, потому что секретность - фирменный стиль ВОЗ. Начать действие этот договор может, если соберут нужное число голосов, в 2024 году, но, возможно, потихоньку он заработает раньше и будет обязательным для всех.

Далее напоминается, что ВОЗ финансируют не только и не столько государства, сколько крупнейшие медицинские корпорации, работающие напрямую и через фонды, управляемые миллиардерами типа Блумберга или Гейтса. При этом сама ВОЗ никому не подотчетна и не подконтрольна: то самое мировое правительство, держащееся на страхе людей за свое здоровье.

Обсуждается же в процессе начавшихся переговоров среди прочего совместный проект двух главных лобби мировой экономики, информационного и медицинского: вакцинный паспорт, единый для всего мира или правильной части его. О каких вакцинах речь, разговор сложный (о любых и всяких?), но достаточно вспомнить, как тот же англо-американский медицинский бизнес встретил российскую и китайскую вакцины против коронавируса. Паспорт, о котором идет речь, должен стать чуть ли не главным документом любого землянина и быть привязан к глобальным информационным сетям, в том числе финансовым. То есть без него любой может лишиться своих денег.

Наконец, мелькнула и идея тотальной цензуры на распространение какой угодно медицинской информации. Это известная история: безумные карантинные меры привели, кроме всего прочего, к невиданному росту влияния антиваксеров, которые совсем недавно были не более чем экзотической сектой. И внезапно тех начали читать всерьез. И вот теперь всем, по сути, жителям планеты будет предписано получать правильную информацию о здоровье только от тех, кто это здоровье им будет продавать за хорошие деньги.

Понятно, что речь пока что лишь о светлых идеях желающих денег и тотального контроля, то есть часть этих идей имеет хорошие шансы отвалиться в процессе обсуждения или измениться до неузнаваемости. Но даже появление этих инициатив - интересный факт.

Общая картина происходящего в мире впечатляет. Во-первых, группа стран, известная под общей кличкой Запад, заставляет свое население и хочет заставить всех остальных полностью пересмотреть всю систему ценностей и взглядов - в искусстве, повседневном общении и в чем угодно - без права безнаказанно оспаривать эти новшества. Во-вторых, те же люди пытаются задавить человека, загнав его в медицинский концлагерь. И в-третьих, под предлогом событий на Украине и не только их предпринимается попытка переустройства всей мировой экономики, раздела ее на части с резким понижением уровня потребления прежде всего своего населения. Не факт, что даже малая часть этих бешеных идей воплотится в практику, но жизнь в ближайшие годы точно скучной не будет.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649610240


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