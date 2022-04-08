Лишь бы не работать... Хунвэйбины Токаева присматривают кресла в "Самрук-Казына"

20:06 10.04.2022

Руководство "Самрук-Қазына" встретилось с членами Президентского молодежного кадрового резерва



Резервистов Президентского молодежного кадрового резерва пригласили в штаб-квартиру Фонда АО "Самрук-Қазына" в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Главная тема встречи – потребность Нового Казахстана в высокопрофессиональных кадрах, способных быстро адаптироваться к стремительно меняющимся условиям современного мира.



Председатель Правления "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев назвал встречу "энергетической и интеллектуальной подпиткой". Он рассказал резервистам об уже проведенных срочных реформах и провел среди них интерактивный опрос о деятельности Фонда. По словам главы "Самрук-Қазына", в будущем Фонд должен стать "площадкой перераспределения доходов от экспорта невозобновляемых ресурсов для выгоды государства и населения, а также для будущих поколений".



В наши дни главный драйвер роста – это именно люди, человеческий капитал, их инициатива. Поэтому нам очень интересен ПМКР. Новые люди – это носители новой философии и мышления, они обращают большее внимание на вопросы ESG, социальной ответственности, нового корпоративного управления. Все это очень важно для построения Нового Казахстана. Так что, дерзайте, не бойтесь выступать и высказывать свое мнение. Мы это всегда приветствуем!

Председатель Правления "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев

Руководство Фонда и руководители портфельных компаний внимательно изучили проекты и инициативы, которые резервисты презентовали на встрече, а также ответили на их вопросы. Участники мероприятия смогли пообщаться и в неформальной обстановке во время кофе-брейка.



Группа "Самрук-Қазына" – самый крупный работодатель Казахстана. В Фонде и в его портфельных компаниях работает свыше 240 тыс. человек. Почти половина работников – молодежь в возрасте до 35 лет.



В группе "Самрук-Қазына" трудятся 33 резервиста ПМКР, из них восемь – в самом Фонде. 11 резервистов уже получили повышения. Трое из них – управляющие директора Фонда, которые участвовали во встрече: Ернат Бердигулов, Ернар Жанадил и Гибрат Ауганов.



Константин Вноровский