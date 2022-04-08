Exit Poll: Ле Пен и Макрон набирают в первом туре выборов президента Франции равное число голосов

20:29 10.04.2022

Автор: Владислав Кава



Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен борются за первое место по итогам первого тура выборов французского главы государства, набрав по 24%. Такой информацией поделилась бельгийская газета LaLibre, ссылаясь на полученные изданием первые сведения exit poll.



За ними располагаются лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Четвертым идет кандидат от центристской фракции "Республиканцы" Валери Пекресс, а затем приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% жителей Франции, которые приняли участие в выборах.



Французам потребуется выбрать президента на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не заручится абсолютным большинством голосов, более 50%, будет назначен второй.



Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, несколько протестных акций, в частности при участии движения "желтые жилеты", состоялись в Париже перед президентскими выборами. Такой информацией поделился корреспондент РИА Новости с места событий.



Группы собравшихся людей вышли на манифестации во французской столице в субботу, за сутки до выборов президента Франции. В числе участников акций были активисты движения "желтые жилеты", которые выступают против текущего лидера страны и кандидата Эммануэля Макрона. Они участвовали в митинге под лозунгом: "Марш за будущее". Люди скандировали под музыку и барабанную дробь: "Макрон, вон в первом туре!", "Макрона - в отставку!", надписи их на плакатах гласили "Макрон - бездействие".