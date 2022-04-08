Геополитические барышники. Появление "полюса справедливости" - наивные фантазии, - С.Кожемякин

00:38 11.04.2022 Геополитические барышники. Появление "полюса справедливости" - наивные фантазии



Ближний Восток сохраняет статус взрывоопасного региона. Перспективы новой "ядерной сделки" вызывают сопротивление ряда стран во главе с Израилем. Правящие круги пытаются выторговать привилегии на фоне глобальных потрясений.



Обыкновенный шантаж



То, что капиталистические страны могут руководствоваться какими-то иными мотивами, кроме выгоды для буржуазии, является серьезным заблуждением. Эти наивные упования, однако, лежат в основе концепций о формировании некоего "полюса справедливости", отвергающего диктат Вашингтона. Среди его членов называются арабские монархии. В доказательство приводится отказ Саудовской Аравии и ОАЭ обеспечить дополнительные поставки нефти на фоне введенного против России эмбарго. Кроме того, в Эр-Рияде намекнули на возможный перевод расчетов за поставляемое Китаю сырье на юани. Эти сообщения послужили поводом для заявлений о конце "монополии доллара" и появлении альянса в составе Москвы, Пекина и арабских столиц.



Выводы преждевременные. Переговоры между королевством и КНР о торговле нефтью в юанях ведутся уже шесть лет. Идти навстречу Пекину в Эр-Рияде не спешат, в том числе из-за зависимости последнего от возглавляемой США финансовой системы. Саудовский реал привязан к доллару, четверть активов центробанка - 125 млрд долл. - составляют американские казначейские облигации. В долларах номинированы нефтяные контракты.



Но даже если представить, что поставки в Китай будут переведены на юани, катастрофические для США последствия маловероятны. На монархию приходится 20 процентов закупаемой Пекином нефти, что в свою очередь составляет менее 2 процентов от общемировой торговли "черным золотом". Если же сравнить с глобальным объемом финансовых операций, свыше 80 процентов которых совершается в долларах, то доля китайско-саудовских сырьевых сделок составит 0,005 процента - капля в море.



Сомнительно и то, что Эр-Рияд пожертвует союзом с Вашингтоном ради сближения с КНР. Углубление отношений двух азиатских государств отрицать не приходится. Королевство вышло на первое место среди поставщиков нефти в Китай, телекоммуникационная корпорация "Хуавей" и сталелитейная компания "Баостил" осуществляют проекты в монархии. Почти в пять раз с 2016 года вырос импорт Эр-Риядом китайских вооружений.



В то же время саудовско-американский альянс насчитывает почти 80 лет, включая самые разные аспекты - вплоть до размещения военных баз США. Нынешняя размолвка, при всем внешнем драматизме, направлена не на разрыв союза, а на получение новых выгод в его рамках. Напомним: после "медового месяца", пришедшегося на четырехлетку полномочий Дональда Трампа, в отношениях двух стран наступило охлаждение. Следуя предвыборным обещаниям, Джозеф Байден заморозил продажу королевству ряда наступательных вооружений и исключил из списка террористических организаций йеменское движение хуситов, сопротивляющееся саудовской агрессии. Усилилась критика нарушений прав человека, а, главное, Байден упорно отказывается от контактов с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, которого американская разведка открыто назвала заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогджи.



Фактический правитель при престарелом отце-короле, бен Салман с его маниакальным тщеславием долго копил обиду, выплеснув ее в непростой для Вашингтона момент. По данным информированных источников, телефонный разговор Байдена с королем по вопросу наращивания поставок нефти сорвался именно из-за позиции принца. Тот "дал от ворот поворот", сославшись на нездоровье венценосного отца. После этого саудовский МИД заявил, что Эр-Рияд не гарантирует выполнения обязательств по поставкам нефти из-за атак хуситов.



Другими словами, Белому дому послан сигнал о желательности уважения интересов монархии, в том числе касающихся Йемена. К шантажу подключился сам наследник престола. В интервью американскому журналу "Атлантик" он заявил о важности Саудовской Аравии для современного мироустройства и обратился к властям США: "Если вы проигнорируете это, другие люди на Востоке будут очень счастливы".



В Вашингтоне намек поняли. Эр-Рияду переданы новые установки ЗРК "Пэтриот". США осудили "террористические атаки" хуситов, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал движение главным виновником конфликта в Йемене. Американские власти проигнорировали единовременную казнь в Саудовской Аравии 81 человека. Половина из них были шиитами - представителями угнетаемого в королевстве меньшинства, обвиняемого в связях с Ираном.



Примирительные шаги сделала саудовская сторона. Глава нефтяной корпорации "Сауди Арамко" Амин Нассер пообещал выполнять обязательства по договорам. В марте Вашингтон и Эр-Рияд провели серию совместных военных учений. Наконец, королевство поддержало резолюцию Генассамблеи ООН, требующую от России прекратить вторжение на Украину.



Иран в прицеле



То, что региональные противоречия никуда не делись, а формирование антиимпериалистической коалиции с участием ближневосточных монархий - далекая от реальности иллюзия, доказывает активность Израиля. С начала переговоров о возобновлении "ядерной сделки" его власти не жалеют сил для их срыва. В ход идут провокации и диверсии. В результате очередного израильского авианалета на Сирию убиты два иранских военных советника в чине полковника. Арестована группа диверсантов, планировавших теракт на заводе по обогащению урана в Фордо. Воздушному удару подверглось предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов в иранской провинции Керманшах. Совершившие атаку дроны управлялись с территории соседнего Иракского Курдистана.



Связям расположенной на севере Ирака автономии с Израилем не один год. Почти двадцать лет назад американский журнал "Нью-Йоркер" со ссылкой на ЦРУ сообщал, что "израильская разведка и военные инструкторы спокойно работают в Курдистане, обучая отряды спецназа и проводя тайные операции в курдских районах Ирана и Сирии". Главная база "Моссада" расположена в столице региона - Эрбиле, что недавно подтвердил обозреватель издания "Миддл Ист Ай" Ричард Сильверстайн. На это же прозрачно намекают израильские СМИ. В ночь на 13 марта по базе был нанесен ракетный удар из Ирана. В Тегеране заявили, что имеют суверенное право уничтожать любые объекты, с которых осуществляются атаки против страны.



Но Израиль это не остановило. Его посол в Азербайджане Джордж Дик заявил о десятках израильских компаний, подавших заявки на работу в Карабахе. Дипломат особо выделил Восточный Зангезур - пограничный с Ираном район. Как написал упомянутый выше Сильверстайн, Азербайджан наряду с Иракским Курдистаном является важным звеном израильской шпионской сети.



Антииранская политика лежит в основе попыток сколотить региональный военно-политический альянс. 21 марта в египетском Шарм-эль-Шейхе прошла встреча глав Израиля, ОАЭ и Египта, а 27-28 марта состоялся названный "историческим" саммит в Сде-Бокере - еврейском кибуце в пустыне Негев. Эпитет не случаен - еще несколько лет назад трудно было представить встречу глав МИД Израиля и арабских стран: Бахрейна, ОАЭ, Египта и Марокко. Однако расчет заставил последних забыть о поддержке палестинского движения за независимость в пользу отношений с Тель-Авивом. На это указали в коалиции "Объединенный список", в которую входит Коммунистическая партия Израиля. Саммит назвали там "узаконением оккупации и апартеида", напомнив, что в Негеве продолжается уничтожение бедуинских поселений.



Силами израильских властей саммит был превращен в смотр антииранских сил. Глава МИД Яир Лапид призвал к созданию "новой региональной архитектуры", которая будет "устрашать и сдерживать наших общих врагов - в первую очередь Иран и его сателлитов". Как уточнил министр, "не колебания или готовность к уступкам остановят их агрессию, но решимость и сила". Чтобы закрепить успех, Израиль и его новые союзники объявили о превращении саммита в постоянный форум.



Еще одним участником встречи был госсекретарь США Энтони Блинкен. Дипломат сообщил о "железной приверженности" национальным интересам Израиля. По словам Блинкена, независимо от того, будет заключена "ядерная сделка" или нет, США "продолжат борьбу с дестабилизирующим поведением Ирана".



Воинственный дрейф



Это подтвердило серьезность проблем, связанных с венскими переговорами. Стартовавший в феврале восьмой раунд, как многим казалось, может стать последним. К концу месяца стало известно о 20-страничном проекте соглашения, вскоре Иран посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, обсудивший с властями детали сотрудничества после подписания договора.



В марте, однако, диалог был вновь поставлен на паузу. В Тегеране обвинили США в выдвижении новых, неприемлемых для страны условий. Подробности не обнародованы, однако прежде Иран неоднократно заявлял о "красных линиях". Среди них снятие введенных после 2018 года санкций и недопустимость включения в обновленное соглашение пунктов, касающихся ракетной программы и внешней политики исламской республики. Кроме того, Тегеран требует исключения Корпуса стражей исламской революции - подразделения вооруженных сил страны - из списка террористических организаций. Он был внесен туда при Трампе.



Очевидно, что Вашингтон пошел на поводу у Израиля и арабских монархий, опасающихся усиления Ирана. На это указывают как приостановка переговоров, так и провокационные заявления. В докладе американской разведки говорится о создании Ираном "террористических ячеек" в США и подготовке покушений на высокопоставленных чиновников. Глава центрального командования вооруженных сил Кеннет Маккензи заявил, что Тегеран имеет свыше 3 тыс. баллистических ракет, способных достичь Израиля.



На руку противникам Тегерана сыграла позиция, занятая Кремлем. Входя в "шестерку" международных посредников, Россия выступала за скорейшее подписание соглашения. Однако в начале марта МИД РФ неожиданно выдвинул собственные условия, потребовав от США предоставления письменных гарантий того, что налагаемые на Москву санкции не повлияют на ее отношения с Ираном. Эти благие пожелания имеют свою изнанку, главная из которых заключается в том, что Россия не согласовала инициативу с Тегераном. Причина скоро прояснилась. Дипломаты - намеками, а провластные СМИ открыто заявили о невыгодности для Кремля "ядерной сделки". По их мнению, это позволит Ирану нарастить экспорт нефти и смягчит последствия топливного кризиса на Западе.



Ситуация омрачила отношения Москвы и Тегерана. Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян осудил попытки ущемить национальные интересы страны, а местные издания подчеркивают, что ни одно государство, даже формально дружественное, не имеет права говорить от имени исламской республики. Неутешительный вывод сделал глава высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. По его словам, опыт научил страну, что "опора на западные или восточные державы не гарантирует ни наших прав, ни нашей безопасности".



Дипломатическая линия Москвы облегчает создание агрессивного блока. Помимо участников "Негевского саммита", к нему могут присоединиться другие страны. Четкие сигналы посылает Мухаммед бен Салман. "Мы смотрим на Израиль не как на врага, а как на потенциального союзника", - заявил он. Внешнеполитический подтекст имели мартовские казни. После этого Иран вышел из продолжавшихся почти год переговоров с Эр-Риядом.



Все заметнее дрейф Анкары в сторону арабских монархий и Израиля. По итогам встречи глав МИД Турции и Саудовской Аравии было объявлено о курсе на "полную нормализацию отношений". В феврале турецкая делегация посетила Израиль, а в марте президент еврейского государства Ицхак Герцог совершил государственный визит в Анкару. "Наши отношения отвечают интересам региона", - заявил он по итогам поездки.



Опрометчиво думать, что складывающийся альянс направлен исключительно против Ирана. На саммите в Израиле делегации ОАЭ и Бахрейна призвали Вашингтон "вспомнить о регионе" и играть более активную роль. Ни о какой "геополитической переоценке ценностей" речи не идет. Буржуазные режимы руководствуются шкурными побуждениями. Мнения простых людей интересуют их лишь в той мере, в какой помогают обеспечить прибыль для капитала.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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