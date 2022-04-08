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New York Times: назрела необходимость новых секс-правил для натуралов
00:41 11.04.2022

The New York Times (США): назрела необходимость новых секс-правил для натуралов

Почти половина взрослых американцев считают, что за последние десять лет многие стали испытывать трудности при вступлении в любовные отношения. Почти половина взрослых холостяков вообще отказалась искать отношения и ходить на свидания. Кошмар современной сексуальной культуры больше не приносит людям радости, пишет The New York Times.

Беседуя с молодыми людьми о сексе, можно ощутить тревогу и беспокойство.

Почти половина взрослых американцев ˗ и большинство женщин ˗ считают, что за последние десять лет многие стали испытывать трудности при вступлении в любовные отношения. По данным Исследовательского центра Pew Research Center, добрая половина взрослых холостяков вообще отказалась искать отношения и ходить на свидания. Показатели половой активности, партнерских и брачных отношений достигли минимума за 30 лет, причем в основном среди молодых людей.

"Я не думаю, что старшие поколения понимают, насколько УЖАСНЫ свидания для молодежи, ˗ возмущается один молодой пользователь Twitter, набравший 18 тысяч лайков. ˗ Полный хаос". Когда я брала интервью для книги о сексе и отношениях, то обнаружила, что женщины, в частности, обсуждают сексуальный опыт с неприязнью: встречи с мужчинами порой заканчиваются незапланированными и пугающими действиями (скажем, удушением или другим навеянным порнографией насилием), с которыми они вынуждены соглашаться из-за неожиданности или покорности. В итоге, если согласие дано (а так бывает довольно часто), причин для дальнейших возражений не остается.

Ориентироваться в вопросах личной жизни всегда было непросто. Но на сегодняшний день общий уклон гетеросексуальных отношений стал приобретать менее игривый и более депрессивный оттенок. Писательница Аса Сересин называет это "гетеропессимизмом", то есть таким способом выражения чувств, которому характерно "сожаление, смущение и безнадежность по поводу гетеросексуального опыта". (Квир-отношения, будучи менее зависимыми от гендерной динамики мужчина-женщина, могут создавать меньше проблем ˗ но и они далеки от идеала.) Данное состояние присуще молодым людям, которые хотят избежать всепоглощающего чувства печали и сожаления из-за отсутствия контроля и бесконечного разочарования, а также признавать повсеместный кошмар современной сексуальной культуры, которая не приносит им счастья.

Этот пессимизм возникает в тот момент, когда ждешь обратного. В конце концов, мы живем в золотой век сексуальной свободы. Средний возраст вступления в первый брак растет; сейчас приемлемо как одиночество, так и все многообразие стилей отношений. Большинство людей считает добрачные половые вязи нормой; противозачаточные средства для женщин находятся в открытом и широком доступе, а при наличии медицинской страховки зачастую еще и бесплатны. В прогрессивных кругах воздают должное секс-позитиву, поощряют смелость, а на сдержанность часто смотрят свысока. Мы прорвали бастионы репрессий, и мешавшая нам выражать свою сексуальность стена молчания пала.

Ожидалось, что избавление от старых правил и замена их критерием согласия сделают нас счастливыми. Вместо этого многие стали чувствовать, что слегка … потерялись.

"Одно из важнейших удовольствий сексуальной близости, ˗ сказала мне профессор Вашингтонского университета и специалист по этике Фанни Бялек, когда я спросила ее о причинах данного феномена, ˗ это ощущение не слишком большой, но вероятности неожиданного".

Любой психотерапевт скажет, что границы необходимы и важны. Определяя рамки нежелательного и неприемлемого, человек создает пространство для всего остального. И торопясь избавиться от ограничений, мы, вероятно, упустили из виду нечто важное.

В нашей беседе доктор Бялек провела аналогию со званым ужином, чтобы объяснить некоторые недостатки современной романтики. "Когда я иду на званый ужин, то в основном знаю, что там произойдет. Но в ходе беседы возможные разного рода неожиданности, и это приятно. Неожиданное может быть приятным, но в довольно жестких рамках."

Она продолжала: "Я могу проявлять интерес к словам других и не бояться, что они пырнут меня обеденным ножом. Отсутствие необходимости беспокоиться о таких исключительно неожиданных вещах высвобождает внимание и возможность получения удовольствия".

Но в наши дни, утверждает доктор Бялек, в сексуальном контексте многие "испытывают гораздо больше неожиданного взаимодействия, чем за ужином". Из-за нашего нежелания признать общую систему норм для секса, выходящую за рамки согласия как чуть ли не единственного критерия ˗ не говоря уже о неполном понимании этого допустимого минимума, ˗ современная сексуальная культура плывет по течению, что называется, без руля и ветрил.

Ясно, что в прошлом чрезмерно жесткое социальное регулирование шло лишь во вред ˗ сексуальная революция произошла не просто так. И нельзя не признать обретенные преимущества: победа над чувством стыда, толерантность к сексуальным меньшинствам, признание ценности женской сексуальной свободы ˗ при одновременном принятии тех проблем, что остаются или усугубляются. Существуют ли нормы, которые можно создать или восстановить сегодня, чтобы они, как ни парадоксально, подарили нам больше свободы в плане романтических отношений?

Удовольствие от этих "званых ужинов" основано на четком наборе социальных стандартов: широко распространенном и регулируемом обществом понимании того, как именно, согласно нашим чаяниям, будет выглядеть мероприятие и как будут себя вести участники. Что касается сексуальных контактов, внедрение данных стандартов потребует ожесточенных дискуссий, ведь видение значения секса в нашей жизни должно корректироваться совместными усилиями.

Нужно озвучивать мотивированные заявления о том, как, по нашему мнению, должна выглядеть нормальная сексуальная культура, а также быть готовыми признать, что некоторые определения могут иметь ограничительный характер и что некоторые нормы негативно влияют на женщин или кого-то еще. Мы должны быть открыты для переговоров и иметь возможность услышать тех, кто в них прежде не участвовал. А проводить эти дебаты придется публично.

Тем не менее, вероятно, потребуется пересмотреть кое-какие интерпретации. Может, даже случайный секс несет определенное смысловое значение, ведь он не похож ни на что. Может, не стоит актуализировать ряд практик, вдохновленных порнографией ˗ те, что эротизируют деградацию, объективацию, причинение вреда. Может, у нас действительно есть обязанности перед партнерами, и не стоит ограничиваться одним лишь собственным желанием. Нормы должны быть более продуманными, нежели "происходящее между двумя взрослыми по обоюдному согласию".

Пришло время повысить стандарты представления о хороших сексуальных контактах и нести соответствующую ответственность. Хороший ˗ читай, этичный ˗ секс не ограничивается одним лишь согласием, дающим свободу действий. Идеал, к которому нужно стремиться заключается в том, чтобы вместе с этим проявлять доброту к партнеру и воздерживаться от секса в случае отсутствия уверенности в ответной реакции.

Это может привести к сокращению случаев случайного секса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но, учитывая явное недовольство нынешним положением вещей, это может оказаться во благо.

Морозным воскресным утром января я встретилась с несколькими студентами в шумном кафе на Манхэттене. Одна из моих собеседниц, 21-летняя девушка, рассказала, как познакомилась с парнем, а тот заявил, что в половую связь вступать не хочет. Чему друзья, которым она это рассказала, искренне удивились.

"Мы были ошеломлены тем, что в нашем мире еще есть люди, которые предпочтут воздержаться от секса, несмотря на потенциальную возможность, в пользу общения", ˗ сказала она изумленно. "Это, конечно, мило, но ненормально", ˗ вмешалась ее подруга, добавив: "Мы не должны относиться к таким людям как к идеальным партнерам".

"Представляя себе какое-то удовольствие, ˗ писал своим ученикам греческий философ Эпиктет, ˗ остановитесь ненадолго и все обдумайте". Эта пауза необходима. Для тех из нас, кто вырос на волне сексуальной революции, подобное может прозвучать как призыв к сдерживаю чувств. Но речь не идет о полном отказе от половой жизни или подавлении желания. Как раз наоборот ˗ возможность сказать "нет" или "не сейчас" может принести больше свободы (в том числе воли и выбора), особенно в окружении таких культурных реалий, которые толкают нас сказать "да", хотим мы того или нет. Использование паузы дает возможность остановиться и подумать: решить, чего мы не хотим, и определить пространство для того, что хотим.

В любой другой привычной человеку ситуации ˗ прием пищи, питье, спорт и даже электронная почта ˗ мы уже пришли к пониманию того, что ограничения благоприятствуют здоровому результату. Вряд ли секс и отношения являются исключениями из правил. Несдержанность не всегда приводит к положительному опыту или к улучшению качества отношений. Во многих случаях она порождает бесчувственность, черствость, определенную степень садизма и мазохизма. И вместо возбуждения избыток секса стал приносить скуку.

Правила могут делать жизнь захватывающей, более прекрасной и открытой для перемен к лучшему, которых мы, вероятно, еще не достигли.

Кристин Эмба - обозреватель WashingtonPostи автор книги "Переосмысление секса. Провокация", адаптацией которой является данная статья.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649626860


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