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Свержение Имрана Хана. Мазохизм как политика, - Л.Савин
08:33 11.04.2022

ЛЕОНИД САВИН | 11.04.2022

9 апреля Национальна ассамблея Пакистана (отметим, что население этой страны превышает 220 млн. человек) проголосовала за отставку премьер-министра Имрана Хана. Вслед за премьер-министром в отставку подал генеральный прокурор Халид Джавед Хан.

Оппозиция ликовала, а сторонники Имрана Хана вышли на улицы Исламабада, Лахора, Карачи, Пешавара и других крупных городов. Сам Имран Хан пообещал начать борьбу против переворота, организованного иностранными державами. Вооруженные силы и полиция приведены в повышенную готовность, усилены меры безопасности, в аэропортах службам контроля выданы предписания не выпускать из страны чиновников и политиков без надлежащего разрешения.

Фонд стратегической культуры писал о подоплеке кризиса в Пакистане и стоящих за ним внешних сил (США и Великобритания), мы кое-что добавим.

Одним из кандидатов на пост нового главы правительства является лидер Мусульманской Лиги-Н и бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Он и его дочь Мариам были осуждены за коррупцию как раз при Имране Хане, который упорно боролся с проявлениями политического разложения. Уже будучи осужденным и отбывая срок (семь лет заключения и крупный штраф) Наваз Шариф получил разрешение выехать на лечение в Лондон, но обратно в страну не вернулся. Он и его родственники представляет крупный олигархический клан в Пенджабе. Капиталы клана хранятся в Британии. Кстати, одной из инициатив Имрана Хана была попытка вернуть вывезенные средства на родину. Была даже объявлена амнистия капиталов, но мало кто из богачей проявил патриотизм. А когда послы ЕС пытались надавить на Имрана Хана, чтобы он осудил действия России (имеется в виду СВО), его отказ бывший главный министр Пенджаба Шахбаз Шариф назвал оскорблением, ухудшающим отношения с Европой.

Еще одним кандидатом на пост главы правительства от партии Имрана Хана "Движение за справедливость" выдвинут бывший глава МИД Шах Махмуд Курейши. Голосование по выборам нового премьер-министра состоится в Национальной ассамблее 11 апреля. Данная процедура отменяет ранее объявленные внеочередные выборы, и теперь они пройдут по графику в 2023 г.

Другая крупная оппозиционная сила – Народная партия Пакистана также выступает против реформ Имрана Хана. Бывший президент и сопредседатель партии Асиф Али Зардари представляет олигархат, учился в Британии, там же находятся его капиталы. Обвинялся, кстати, в торговле наркотиками. Покойная Беназир Бхутто, его жена и первая женщина, занявшая пост главы государства, сотрудничала с Соединенными Штатами, через нее транслировались идеи подрыва политического влияния военных в Пакистане, что Белый дом и взял на вооружение.

Ходят слухи, что Билавал Бхутто-Зардари (сын Беназир Бхутто и Зардари) может занять пост министра иностранных дел в новом правительстве. Учитывая семейно-клановую преемственность в Народной партии Пакистана, для 33-летнего молодого человека это вполне возможно.

С приходом Имрана Хана в августе 2018 года на пост премьер-министра он проявил себя как незаурядный деятель, который сразу заявил, что Пакистан не станет разменной монетой в геополитических играх других стран и не будет подставлять Западу плечо в региональных войнах. Он отказался осудить СВО, когда 24 февраля приехал с визитом в Москву. При Имране Хане был разрешен вопрос с долгом Пакистана, который "висел" с советских времен и не давал нашим странам развивать торгово-экономическое сотрудничество. Точка в этом деле позволила российской стороне войти в проект строительства газопровода "Пакистанский поток", а Пакистан увеличил закупки зерна у России.

С начала 1970-х годов Пакистан связывает прочное сотрудничество с Китаем. Китай является не только политическим партнером Пакистана, но и его экономическим донором, профинансировав создание Китайско-пакистанского экономического коридора, что включает управление китайцами глубоководным портом Гвадар.

Немаловажным вопросом для Пакистана остается урегулирование в Афганистане. Имрану Хану удалось добиться значительных успехов в интеграции пуштунов северо-западных приграничных территорий, которые при нем были переименованы в провинцию Хайбер-Пахтунхва. запрещенный в России Талибан*, костяк которой составляют пуштуны, вызывал определенное беспокойство в Исламабаде. Однако США обвинили правительство Имрана Хана в помощи талибам, за этим последовали падение Кабула и уход американцев из Афганистана. На фоне замороженных активов Афганистана и отказа США от продолжения финансирования программы помощи Пакистану можно предположить, что Вашингтон в отношении Исламабада теперь будет действовать скорее методом кнута, чем пряника.

В результате нынешнего политического кризиса губернаторы Пенджаба, Синда и Хайбер-Пахтунхвы, скорее всего, уйдут в отставку. Очередной дележ портфелей приведет к пересмотру текущей политики Пакистана. Если пройдет кандидатура Шахбаза Шарифа, это станет победой олигархических кругов с зарубежными связями.

Колумнист крупнейшей пакистанской газеты Dawn охарактеризовал происходящее сейчас в его стране в статье, которую назвал "Мазохизм как политика".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649655180


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