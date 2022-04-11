Зачем Европу готовят к голодному бунту, - Вадим Вихров

08:34 11.04.2022 ВАДИМ ВИХРОВ | 11.04.2022

Зачем Европу готовят к голодному бунту

Радикальная антиутопия, или Тень Шваба



Видеосюжет о полупустых полках продуктовых супермаркетов в Германии, снятый немецким блогером, набрал мгновенно десятки тысяч просмотров. Никто не мог предположить, что с введением западных санкций, задуманных как "калечащие" (crippling) российскую экономику, случится одномоментное исчезновение с прилавков в странах Евросоюза и в Британии товаров первой необходимости, подкрепленное бурным ростом цен.



Бывший премьер-министр Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск строго-настрого предупредил соотечественников, что в случае срыва посевной на Украине и отказа России поставлять зерно недружественным государствам стоимость полукилограммовой "буханки хлеба" увеличится в четыре раза, достигнув 2,4 евро. Существуют прогнозы, что в соседней Германии аналогичный батон потянет уже на 10 евро.



"Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы, весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется "поступаться принципами"", – предположило иранское издание Farda.



Предсказание спорное. Запад нацелился играть в долгую, рассчитывая к концу года "порвать в клочья" российскую экономику. Задача эта заведомо невыполнима, несмотря на то что России противостоит не только заточенная на экспансию военная машина НАТО, но ведомый двумя англосаксонскими державами коллективный Запад.



У кризиса – богатая историография



По итогам марта индекс цен ФАО на зерновые, опубликованный 8 апреля, вырос на 17,1% по сравнению с февралем. Резкое повышение обусловлено всплеском цен на пшеницу и все фуражное зерно. На Украину и Россию, указывают эксперты ФАО, в последние три года приходилось соответственно около 30% и 20% мирового экспорта пшеницы и кукурузы. Сейчас скакнули вверх цены на кукурузу (сразу на 19,1%) в месячном исчислении, за ними потянулись цены на ячмень и сорго.



Биржевые котировки, как водится, реагируют не только и не столько на реальное состояние баланса спроса-предложения, а на ожидания. Дополнительным стимулом к разогреву цен стал неутешительный урожай минувшего года в США (самые скудные запасы зерновых за последние 14 лет).



В многовекторной информационно-психологической войне против России заметное место заняли обвинения в том, что боевые действия на Украине несут угрозу глобального голода. А следовательно, сулят гибель граждан беднейших государств и неконтролируемый взрыв миграции, когда отчаявшиеся снова – после американской агрессии в Ираке – хлынут в страны "золотого миллиарда".



Выступая в ходе дискуссии "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?" на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай", Олег Кобяков, директор московского Отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), подчеркнул, что конфликт России и Украины – "это не единственный фактор, это триггер для целой цепочки рисков, куда входят и санкции, которые притормозили логистические цепочки, и ранее проявившиеся кризисы".



Последний упомянутый фактор подразумевает локдауны из-за ковида, вызвавшие сбои в производственно-логистических цепочках и увеличившие число голодающих в мире с 690 до 820 миллионов. "Руководители "продовольственного кластера" ООН – исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Жильбер Унбо – давно предупреждали об усугублении мирового продовольственного кризиса", – подчеркнул глава московского офиса ФАО.



При этом поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия из России и Украины помогали покрывать значительную долю своих потребностей более чем 50 странам. Останутся ли эти торговые сцепки без изменения в новых условиях?



Игра на выбывание



По итогам 2021 года экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) составил в стоимостном выражении 36,8 млрд долларов. Основные покупатели сельскохозяйственной продукции из РФ – страны Евросоюза, Китай, Южная Корея и Казахстан. Крупнейшими потребителями зерна из России остаются Турция и Египет, масложировой продукции – Турция и Китай. Рыбу и морепродукты Россия поставляет в Южную Корею и в Европу.



Дальнейшее наращивание экспортного потенциала АПК находится в жесткой зависимости уже не от коммерческой, а от политической конъюнктуры. "Против России развязана самая настоящая экономическая война", – сказал премьер Михаил Мишустин. Еще раньше президент Владимир Путин указал на попытки Запада сделать виновной Россию за собственные неверные управленческие решения. "Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется", – подчеркнул президент.



Что подразумевается? Запад вводит дискриминационные меры, блокирует доступ на рынки. Наносит санкционные удары по предприятиям России и Белоруссии, производящим минеральные удобрения, хотя собственное производство сокращается из-за банкротства компаний, не способных выдержать высоких цен на исходное сырье – природный газ, подорожавший в Европе из-за недальновидных регуляторных действий и упование на "невидимую руку" рынка.



"В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику", – фактически проинструктировал правительство Путин.



"Продовольственный тоталитаризм"



Проблема с голодом, недоеданием, дефицитом необходимых витаминов и питательных микронутриентов будет приобретать характер злобы дня в любом случае. Этому может способствовать выполнение решений Конференции ООН по изменению климата 2021 года в Глазго.



Инициатива сократить выбросы метана в атмосферу предполагает сокращение сектора животноводства, которое в немалой степени является источником этого парникового газа. Появились проекты ввести особый налог (акциз) на потребление коровьего мяса и молока, по аналогии с акцизами на табак и алкоголь. Схожее решение касается прекращения вырубки лесов. И авторы этих начинаний, и те делегаты в Глазго, что проголосовали за них, не удосужились оценить их последствия для стран развивающегося мира.



В недавнем докладе Валдайского клуба под названием "Изменения климата и продовольственная безопасность: ждет ли нас продовольственный тоталитаризм", резонно сказано, что "в развивающемся мире, помимо коммерческой вырубки, леса активно вырубаются на топливо для нужд населения и для расширения сельхозпроизводства – под пашню или пастбища". А отказ от продукции животноводства усугубит ситуацию с продовольствием.



В этом случае, по мнению авторов исследования, во-первых, легко "спрогнозировать столкновение интересов богатых и бедных стран", а во-вторых, как следствие, "борьба с изменением климата и борьба за глобальную продовольственную безопасность могут вступить в противоречие друг с другом".



Не исключен сценарий, говорится в докладе, что "при глобальной стратегии снижения антропогенных выбросов может возникнуть соблазн поставить запретительный барьер для входа в средний класс по стандартам западного потребления перед большинством жителей развивающегося мира".



Это предупреждение дополняется алармистским прогнозом. Если на планету начнет надвигаться голод, можно представить ситуацию, когда "государство утратит суверенный контроль над теми излишками продовольствия, которые производятся на его территории; его изъятие и распределение в нуждающиеся страны будет производиться по решениям международных структур". Авторы согласны, что они описали "радикальную антиутопию", но задаются вопросом: "Что нужно сделать для того, чтобы продовольственный тоталитаризм не стал реальностью для человечества в недалеком будущем?"



Тень Шваба за спиной Еврокомиссии?



Британский журнал The Economist подсчитал, что в нейтральных и дружественных России государствах проживают две трети населения мира, и в эту категорию входят такие экономические державы, как Китай, Индия, Бразилия. Видимо, отталкиваясь от этого расклада сил, германский экономист Андреас Бек счел, что после введения антироссийских санкций произошла… изоляция Запада.



Почти сюрреалистические картины продуктового дефицита в сытой Европе вызывают не просто недоумение, а подозрение. Суммируем: намеренный отказ Еврокомиссии от закупок российских минеральных удобрений (США, стоит заметить, вывели их из-под своих санкций); блокирование автомобильных грузовых перевозок и закрытие портов для российских товаров; разрыв устоявшихся торговых связей.



Все это выглядит частью запрограммированного перехода к образу жизни, прописанному в программе "Великой перезагрузки" Клауса Шваба. Источник - fondsk.ru

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