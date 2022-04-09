Ядерной бомбой в Пакистане распоряжаются генералы, а не правительство, - В.Скосырев

08:37 11.04.2022

Свержение премьера не приведет к обострению отношений Исламабада с Дели

Владимир Скосырев



Имран Хан в выступлении обвинил США в заговоре с целью его свержения.

Оппозиция в Пакистане отстранила главу кабинета Имрана Хана от власти. Это произошло после того, как нижняя палата парламента выразила премьеру недоверие. Оппозиция, которая включает широкий спектр политиков – от левых до религиозных радикалов, собирается создать новое правительство в понедельник. Его возглавить может Шахбаз Шариф, брат скомпрометированного бывшего премьера Наваза Шарифа. Предвидя поражение в парламенте, Имран Хан обвинил противников в том, что они действовали в сговоре с США, и хотел распустить парламент. Но армия этот ход не поддержала.



Как передало агентство АР, оппозиция носит чрезвычайно разношерстный характер. Имран Хан пытался действовать по образцу украинского майдана, призвав сторонников по всей стране выйти на демонстрации протеста против его свержения. Но шансы на успех сомнительны. Демонстрации должны быть мощными, чтобы вынудить парламент отказаться от формирования нового правительства и объявить досрочные выборы.



Ранее Имран Хан пытался предотвратить голосование в нижней палате, распустив парламент, но Верховный суд встал на сторону оппозиции и предписал, чтобы голосование состоялось. Возможно, неудачный исход голосования для бывшей звезды крикета, сделавшей блестящую политическую карьеру, предрешила позиция армии (см. "НГ" от 04.04.22).



Многие политические противники отстраненного премьера утверждают, что в 2018 году именно армия помогла ему прийти к власти. Военные напрямую правили Пакистаном в течение более чем половины срока в 75 лет, истекшего после провозглашения независимости страны.



Оппозиция обвиняла Имрана Хана в плохом управлении экономикой и резком обесценении пакистанской рупии. Она потеряла более 10% своей стоимости по отношению к доллару с 4 марта. В эмоциональном выступлении в пятницу премьер утверждал, что за интригами против него стоят США, недовольные тем, что Исламабад склонялся в своей внешней политике в сторону Китая и России. Накануне голосования в парламенте чиновники США сказали пакистанским дипломатам в Вашингтоне, что американо-пакистанские отношения улучшатся, если Имрана Хана отстранят.



Эту версию озвучила Ширин Мазари, министр по правам человека. По ее словам, американские чиновники в меморандуме сообщили: "Все простят, если Хан не останется у власти". Министр спросила: "Простят за что? В чем мы провинились?" Госдепартамент США отрицает, что вмешивается во внутренние дела Пакистана. Тем не менее Хан призвал сторонников, в первую очередь молодежь, выйти на марши протеста, чтобы защитить свое будущее и отстоять суверенитет Пакистана.



В беседе с "НГ" Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "Нельзя исключать, что все-таки дело закончится новыми парламентскими выборами. Многое будет зависеть от того, как армия уживется с Шахбазом Шарифом, если он придет к власти. Его старшего брата Наваза Шарифа, возглавлявшего правительство, в 1999 году свергла именно армия. Вопрос в том, насколько военные обладают компроматом на будущего премьера. Ведь против клана Шарифов обвинения в коррупции выдвигались давно. Любой пакистанский политик должен разрываться между тремя силами – армией, внешними игроками и настроениями населения, поскольку выборы все-таки проходят демократическим путем. А настроения эти в значительной мере антиамериканские. Думаю, в ближайшей перспективе обстановка в стране вряд ли будет спокойной. Ведь неизвестно, чем кончится кризис. Но отношения с Китаем точно не пострадают. Пакистан зависит от него больше, чем от какой-либо другой страны".



Майкл Кугельман, заместитель директора азиатской программы в Wilson Center в Вашингтоне, тоже полагает, что обвинения Имрана Хана в адрес США найдут одобрение в глазах многих пакистанцев. Пакистанцы, по его словам, склонны считать политику США враждебной. Ведь в прошлом Америка действительно вмешивалась в дела Пакистана.



На первый взгляд на фоне кризиса в Украине внутренние осложнения в Пакистане мало затрагивают интересы России. Но ведь это страна – обладатель ракетно-ядерного оружия. И она его совершенствует. Подтверждение тому – успешное испытание баллистической ракеты Shaheen-III класса "земля–земля", проведенное в субботу. Дальность ее действия – 2750 км. То есть ракета может достать практически любой город в Индии, комментирует индийское издание India Today.



Конституционный кризис не помешал Имрану Хану горячо поздравить инженеров и ученых с этим достижением. А глава пакистанского МИДа Шах Мехмуд Куреши напомнил в парламенте о споре с Индией из-за Кашмира. Тем не менее пакистанские наблюдатели не ожидают обострения отношений с Дели в результате смещения премьера. Ядерный арсенал страны находится под контролем не гражданских властей, а Вооруженных сил, точнее, их департамента стратегического планирования.