Ещу у двух КырПарламентариев (Исмаилова и Алимжанова) выявлены фальшивые вузовские дипломы

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09:43 11.04.2022
2 депутата ЖК подозреваются в использовании поддельных дипломов. ЦИК озвучил имена
Кыргызча
Фархат Исмаилов и Фарходбек Алимжанов
Продолжение: Депутат Алимжанов опроверг, что у него поддельный диплом
Госкомитет национальной безопасности в рамках работы по проверке подлинности дипломов информировал Центральную избирательную комиссию по документам о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, это депутаты Фархат Исмаилов (фракция "Ата-Журт Кыргызстан") и Фарходбек Алимжанов (фракция "Альянс").
По информации на сайте ЖК, Фархат Исмаилов в 2000 году поступил в Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына по направлению "Бухгалтерский учет и аудит", а в 2015 году - магистратуру Кыргызской государственной юридической академии, юридический факультет.
Фарходбек Алимжанов в 2016 году окончил Ошский государственный университет по направлению "Экономика" и получил степень бакалавра. В 2018 году окончил Академию Государственного Управления при Президенте Кыргызской Республики по направлению "Государственное и муниципальное управление", где была присвоена степень магистра.
"В соответствии с требованиями части 2 статьи 59 конституционного закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.
Центральная избирательная комиссия по итогам рассмотрения представленных материалов во взаимодействии с уполномоченным государственным органом в сфере образования примет соответствующее решение согласно законодательству", - говорится в сообщении ЦИК.
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