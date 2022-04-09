В Москву за $200. Российская авиакомпания возобновила полеты из Таджикистана

10:31 11.04.2022

Российская авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) возобновила полеты из/в Таджикистан. Первый рейс после перерыва был осуществлен 3 апреля по направлению Худжанд – Москва – Худжанд. Билеты продавались по цене от 2 тыс. 491 сомони ($190), сообщили "Азия-Плюс" в представительстве авиакомпании "Сибирь" в Таджикистане.



"Авиакомпания полностью возобновила полеты, которые были приостановлены с 5 марта. Уже осуществлены три рейса, два рейса по маршруту Худжанд-Москва и один рейс по маршруту Душанбе-Новосибирск", – отметили в представительстве.



Там также отметили, что с завтрашнего дня, 5 апреля будет возобновлен рейс по маршруту Бохтар-Новосибирск-Бохтар.



Самолеты по этому направлению будут летать 2 раза в неделю по вторникам и средам", – сказали в компании.



Согласно данным на официальном сайте авиакомпании "Сибирь", билеты по направлению Худжанд-Москва стоят от 2 тыс. 450 сомони до 2 тыс. 690 сомони ($188 – $207), в обратном направлении билеты можно приобрести за 1 тыс. 120 сомони ($86). Стоимость авиабилетов по маршрутам Худжанд-Новосибирск начинается от 4 тыс. 120 сомони ($317), Бохтар – Новосибирск – 4 тыс. 412 сомони ($340), а полет по маршруту Душанбе – Новосибирск пассажирам обойдется 4 тыс.327 сомони ($333).



Напомним, что на днях авиакомпания "Сомон Эйр" также объявила об увеличении количества рейсов из Душанбе в Москву и обратно.



Стоимость авиабилета до конца апреля на официальном сайте авиакомпании по направлению – Душанбе-Москва указана в 300 евро (4 тыс. 313 сомони), обратный билет пассажирам обойдется в 130 евро (1 тыс. 869 сомони).



Не дороже $250 – $350

Авиакомпания "Сибирь" прекратила осуществлять международные полеты, в том числе, в Таджикистан 5 марта. Тогда десятки таджикских авиапассажиров не смогли долететь до места назначения.



В представительства компании в Таджикистане тогда пообещали, что пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить их после возобновления полетов.



"Авиакомпания "Сибирь" 100% вернет деньги всем пассажирам. В настоящее время ситуация с банковскими переводами запутана. Как только ситуация нормализируется, компания вернет им потраченные суммы. Билеты наших пассажиров никогда не сгорали, мы им или возвращали деньги, или переоформляли на другие даты. Это было и во время вспышки коронавируса", – отметили тогда в компании.



В середине января текущего года существенно подорожала стоимость авиабилетов из Таджикистана в Россию, особенно в Москву. Цены достигали более 8 тыс. сомони. Но теперь ситуация стабилизировалась и билеты можно найти за 3,5-4 тыс. сомони.



Несколько дней назад Агентство гражданской авиации сообщило о снижении цен на билеты на рейсы между Таджикистаном и Россией, при этом отметив, что авиакомпании пообещали впредь не повышать цены.



"Во время заседания авиакомпании пообещали больше не поднимать цены на билеты и продавать их в рамках фиксированной стоимости. То есть не дороже 250 – 350 долларов. В противном случае Агентство может лишить перевозчиков права на выполнение дальнейших рейсов", – сказали тогда в Агентстве.