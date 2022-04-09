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Новому Казахстану - новые акимы, - Д.Ашимбаев
10:39 11.04.2022

Новому Казахстану - новые акимы
Д.Ашимбаев: В январе Президент Токаев анонсировал, а в своем послании в марте провозгласил основные контуры "Нового Казахстана" - политической системы, основанной на полномасштабном общественном диалоге и эффективном государстве. Немалый блок касается и преобразования территориального устройства страны и системы управления ей

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 8 апреля

В январе Президент Токаев анонсировал, а в своем послании в марте провозгласил основные контуры "Нового Казахстана" - политической системы, основанной на полномасштабном общественном диалоге и эффективном государстве.
Немалый блок касается и преобразования территориального устройства страны и системы управления ей.
Кроме создания трех новых областей и дальнейшего курса на введение прямых выборов акимов сел, городов и районов Касым-Жомарт Токаев объявил о новом порядке назначения акимов областей и мегаполисов, которые будут избираться маслихатом из предложенных Президентом альтернативных кандидатов. Акимы сложат полномочия руководителей филиалов политических партий, а маслихаты будут избираться по новой модели, получат новые полномочия и постоянных председателей.
Работа над разработкой соответствующих изменений и дополнений в Конституцию и законы уже началась, и, как ожидается, в течение II полугодия эти проекты будут воплощены в жизнь.
А уже сейчас действует новый порядок проведения отчетов акимов перед населением, согласно которому 75% встреч будет проходить в форме диалога, сами встречи будут регулярными и выездными, а контроль за выполнением договоренностей и обещаний будет серьезно ужесточен.
Пока же в отношении смены и назначения акимов действует прежний порядок.
Как известно, Касым-Жомарт Токаев очень щепетильно относится к кадрам и акимов это касается особенно.
Президент уже показал, что он не сторонник "кадровой резни" и перед главами проблемных регионов периодически ставятся комплексные задачи, проводятся отдельные совещания, правительством принимаются планы развития регионов. Людям дается шанс исправить ошибки.
За три года правления Токаев сменил акимов в 11 регионах, причем в одном регионе - 4 акимов (Кызылорда), в 5 регионах - 3 акимов (Атырауская, Жамбылская, Мангистауская области, Алматы и Шымкент) и в 5 регионах - 2 акимов (Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области, Нур-Султан).
Причинами отставок были: коррупционные скандалы (Искаков, Бакауов), "утеря доверия" (Абдрахимов), уход на пенсию (Баталов), переход на другую работу (Ногаев: Атырау-МЭ-Мангистау, Кульгинов: ЗКО-Нур-Султан, Сапарбаев: Жамбыл-Кызылорда, Кошанов: Караганда-АП, Кушербаев: Кызылорда-АП, Байбек: Алматы-"Нур-Отан"). Кроме того, были заменены Трумов и Айтаханов, чья работа находилась под постоянной критикой, а Мырзахметов был отправлен в отставку после Кордайских событий.
В этом году в отставку были отправлены аким Алматы Сагинтаев, чья деятельность подверглась постоянной критике со стороны населения, прессы и экспертов, а в апреле очередь дошла до глав Атырауской (Досмухамбетов), Жамбылской (Сапарбаев) и Кызылординской (Абдыкаликова) областей.
По интересному стечению обстоятельств эти трое были аутсайдерами в рейтинге эффективности деятельности акимов (ЦСПИ "Стратегия"). Причины тому разные: в Атырау аким явно не справлялся с работой на фоне постоянных коррупционных скандалов. Ветеран акимского корпуса Сапарбаев, признанный политический тяжеловес, видимо, устал от области, а область - от него. А первая женщина-аким Абдыкаликова не вытянула руководство регионом. На их работу шел постоянный поток жалоб, критика, отмечалось снижение показателей развития регионов. Все это и послужило причиной их отставок, хотя, как представляется, списывать их из кадровой обоймы преждевременно (Досмухамбетов - опытный нефтяник, а Абдыкаликова и Сапарбаев могут еще принести немало полезного на государственной службе или общественной работе).
Три новых акима весьма интересны.
55-летний Нуржан Нуржигитов - выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института, работал в агробизнесе, районном и областном акимате, местном департаменте АДГС, возглавлял управления сельского хозяйства, природных ресурсов и регулирования природопользования, Байзакский район. Последний год был заместителем акима области.
45-летний Нурлыбек Налибаев - выпускник Казахского государственного аграрного университета, работал в нефтяном бизнесе, был заместителем акима Кызылорды, руководителем аппарата акима области, акимом Шиелийского района и Кызылорды. Последний год работал зав. отдела регионального развития Канцелярии премьер-министра.
42-летний Серик Шапкенов - выпускник Западно-Казахстанского госуниверситета. Работал преподавателем, затем в акимате области. Был начальником управления экономики и бюджетного планирования, замом и первым замом акима. Оттуда перешел государственным инспектором Администрации президента. В 2016 г. стал акимом Атырау, затем первым зам. акима Атырауской области. С 2020 года был вице-министром, а с 2021 года - министром труда и социальной защиты населения.
Все трое прошли хорошую аппаратную и политическую школу под руководством сильных руководителей. Для своих регионов они не чужие люди. Население их знает.

Конечно, никогда заранее нельзя сказать, как тот или иной человек справится с регионом, покажет ли характер и лидерские качества, но с точки зрения опыта все трое - вполне достойные кандидатуры.
Идет обновление кадров, постоянно появляются новые лица. Курс на модернизацию политической системы, который провозгласил Президент Токаев, основан на тесном диалоге государства и населения, власти и общества. В обновленной системы от политических руководителей крайне важно опираться на доверие и поддержку населения, а их можно достичь лишь оперативно и эффективно реагируя на возникающие проблемы и вызовы.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649662740


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