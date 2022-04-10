Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский

10:46 11.04.2022

Исламский мир вступился за Россию

Американцы пытаются расколоть арабское единство

Константин Ольшанский

10 апр. 22



Западные санкции открывают новые перспективы для сотрудничества Москвы и арабских стран - от торговли оружием до миграции айтишников. Ссориться с Россией исламские государства не хотят, прагматично видя свою выгоду сейчас и в будущем.



Взаимовыгодно. Истребители в обмен на продукты



Во время недавнего голосования по поводу исключения России из Совета по правам человека ООН поддержали российскую позицию 100 государств: 58 воздержались от голосования, 24 голосовали "против" исключения, а 18 - не участвовали в голосовании.



В этом списке оказались и многие исламские государства, в том числе пострадавшие от западных санкций Иран и Судан, раздираемые внутренними конфликтами Ирак и Ливан, переживающие гражданские войны Йемен и Сирия. Все эти страны, отмечает ведущее арабское издание Al-Jazeera, выстраивали отношения с Россией еще с советских времен.



Не оказалось в списке лишь Ливии, которая вопреки давней дружбе проголосовала "за" исключение России из Совета по правам человека ООН.



Арабским странам Россия, даже находясь под западными санкциями, может предложить серьезное сотрудничество. И прежде всего - военное.



Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров вооружений. Среди главных их покупателей, в том числе Египет и Алжир, которые прельщает разнообразие и дешевизна российского оружия.



Причем поставки проводились с советского времени. Например, на вооружении Египта находятся еще советские танки Т-54, Т-55 и Т-62, вертолеты Ми-8, самолеты МиГ-21, боевые машины пехоты БМП-1, ракетные комплексы "Луна" и "Скад-Б", зенитки "Шилка" и "Стрела".



Все они обслуживаются, естественно, российскими военными специалистами. Кроме того, Египет производит реактивную систему залпового огня Sakr-36, которая является адаптированным к местным условиям российским "Градом".



Арабские страны настолько заинтересованы в качественном и дешевом российском вооружении, что готовы расплачиваться за него даже местными валютами либо по бартеру. Скажем, Алжир и Египет могут в обмен на вооружения предоставлять России сельскохозяйственную продукцию: почти 80% импорта обеих арабских стран составляют тропические фрукты и овощи.



Al Jazeera: российские АЭС сплачивают арабский мир, а не ссорят



Россия и арабские страны имеют и много других точек соприкосновения, пишет Al-Jazeera: от туризма до совместных космических программ. Скажем, еще в октябре 2017 года в ходе визита саудовского короля Салмана бин Абделя Азиза в Москву между двумя странами было подписано соглашение в области исследования космического пространства и его использования в целях мирных целях. Также две страны начали сотрудничать в развитии системы спутниковой навигации "Глонасс".



А в 2019 году во время визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд было объявлено о запуске саудовского космонавта на МКС. Разумеется, разрывать такие прочные связи Эр-Риад не намерен.



Еще одно важное направление, которым арабский мир не намерен поступаться ради соблюдения западных санкций, - это атомная энергетика. Сейчас Россия строит в Египте первую в стране атомную станцию "Эд-Дабъа", она должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году. Станция позволит обеспечить электроэнергией северные провинции Египта, где быстро развивается промышленность и растет население.



Проект обойдется почти в $29 млрд., из которых 85% финансирует российская сторона.



После окончания строительства "Росатом" будет поставлять на станцию урановое топливо. Главными конкурентами "Росатома" в арабском мире являются американская Westinghouse и французская EdF.



Сейчас строится 2 энергоблока на атомной станции "Барака" в ОАЭ. Причем этот проект, в отличие от российской "Эд-Дабъа", не сплотил, а расколол арабский мир: против строительства станции в ОАЭ выступил Катар, который обвинил ОАЭ в "отсутствии сотрудничества с государствами региона… и серьезной угрозе региональной стабильности и окружающей среде".



В Дубай переезжают российские олигархи и айтишники



Остро заинтересованы арабские государства в российских туристах: скажем, в Египет, столкнувшемся с валютным кризисом, россияне стабильно обеспечивали поступление инвалюты.



Арабские страны очень заинтересованы в достижениях российских айтишников, пишет Al-Jazeera. Многие IT-компании сейчас активно перебираются в ОАЭ, но и другие государства региона заинтересованы в российских разработках в сфере криптографии и компьютерной безопасности.



Еще одно необычное направление сотрудничества - это криптовалюты. Согласно отчету агентства Reuters, российские (а также белорусские) миллиардеры, которые раньше хранили свои финансовые активы в швейцарских банках, теперь переводят их оттуда в Дубай. Это перемещение богатства из Швейцарии в Дубай происходит на фоне опасений, что швейцарское правительство заморозит российские активы из-за санкций, введенных Европой и США.



Уже сейчас компании, предоставляющие криптовалютные услуги, Дубае, фиксируют многократное увеличение заказов на погашение криптоинвестиций на сумму в миллиарды долларов.



Российские любители криптовалют в ОАЭ активно скупают недвижимость. Естественно, власти арабской страны не намерены добровольно убивать такую жирную курицу, несущую золотые яйца.