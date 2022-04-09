Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение

12:48 11.04.2022

Россия становится все менее привлекательной для трудовых мигрантов из Средней Азии. Курс рубля к доллару и трудности с международными денежными переводами заставили иностранцев искать новые места для заработков. Но скоро все вернется на круги своя, да и без рабочих рук Россия не останется.



Курс валют

Отток мигрантов из России начался еще в конце февраля, заявили "Ведомостям" представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор. По словам начальника отдела досудебного взаимодействия Центра правовой поддержки мигрантов Рахмутулло Хушвахтова, одной из главных причин отъезда иностранных рабочих стало снижение курса рубля к доллару. Из-за этого мигранты стали получать в разы меньше в пересчете на национальные валюты.



"Те суммы, которые мигранты зарабатывали и отправляли домой, сократились в два раза", - объяснил он "360".



Он объясняет, что если раньше он отправлял 100 тысяч и там получали 100 тысяч, то теперь он отправляет 100 тысяч, а там получают 50 тысяч. А если он получает 50 тысяч, то там получат 25 тысяч, а 25 он и там найдет.



Еще одной причиной оттока мигрантов стали большие трудности при перечислении денег с территории России, добавил в разговоре с "360" независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.



"Работать в России, а потом с большим трудом покупать немного валюты на подешевевшие рубли, с огромными сложностями вывозить их для многих становится неинтересным, невыгодным", - сказал он.



Сказалось на отъезде мигрантов и то, что в России закрылись многие предприятия, дававшие работу иностранцам. Эксперт по миграции Антонина Бальян добавила, что роль играет и политическая составляющая. Например, граждан Таджикистана из России могут выдавать на родину по запросу властей.



Турция заменит Россию?

По словам Рахмутулло Хушвахтова, покинувшие Россию мигранты зачастую не возвращаются на родину, а рассматривают возможности работы в странах Европы, а также в Казахстане.



"И есть люди, которые задумываются об Америке, но это далеко и туда очень дорого ехать", - сказал он.



Антонина Бальян объяснила, что граждане Таджикистана сейчас едут на заработки в Корею. Там рабочий день, по ее словам, может стоить до 100 долларов.



Однако наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов из Средней Азии, по словам Алексея Ракши, сейчас стала Турция. В России же, как отметила Бальян, есть еще и проблема национализма как в силовых структурах, так и среди простого населения - многих смущают культурные и религиозные отличия среднеазиатских рабочих. В Турции же такие мигранты чувствуют себя комфортнее.



"В Турции низкая рождаемость, особенно у коренного населения. Зарплаты были примерно такими же, как в России до кризиса, хотя там тоже кризис турецкой лиры. Там гораздо лучше климат, а главное, там очень близкая культурная среда - язык похож, религия та же"



Мигранты вернутся?



Рахмутулло Хушвахтов уверен, что после стабилизации курса рубля и ситуации на рынке труда мигранты вернутся на заработки в РФ, потому что в других странах их работа оплачивается хуже. Сейчас же из-за антироссийских санкций ценники примерно сравнялись.



Тем не менее Алексей Ракша уверен, что одной стабилизации курса для возвращения в Россию трудовых мигрантов будет недостаточно. Одной из серьезнейших проблем для иностранных рабочих являются сложности при трансграничных переводах и ограничения на вывоз валюты.



"В России запрещено получать валюту на руки, если вы купили ее после 9 марта. Также многие платежные системы уходят из России. То есть трудностей очень много, это неудобно. Поэтому многие и уезжают".



Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов и вовсе заявил "360", что организация не видит массового оттока мигрантов. Такого же мнения придерживается и председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. По его словам, общее количество иностранных рабочих в глазах общественности в целом преувеличено.



"Ежегодно в странах Средней Азии в возраст 18 лет вступают около миллиона человек, которые, конечно, найдут работу у себя. Но многие из них поедут работать в РФ, потому что больше некуда. Рынок труда, хотя трудовые ресурсы везде нужны, везде занят другими людьми", - заключил Московский.