 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.04.2022
15:06  Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев
14:06  Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?
13:56  Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:37  ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:28  В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства
13:26  Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:23  Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту? - Замир Каражанов

12:57  США взрывают Пакистан, но у Имран Хана еще есть шанс..., - Г.Мирзаян
12:48  Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
11:58  Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы, - Р.Трунов
11:28  Все - с начала? В Китае зарегистрирован рекордный суточный показатель заражений коронавирусом
11:09  Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев
10:51  Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:46  Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский
10:39  Новому Казахстану - новые акимы, - Д.Ашимбаев
10:31  В Москву за $200. Российская авиакомпания возобновила полеты из Таджикистана
09:43  Еще у двух КырПарламентариев (Исмаилова и Алимжанова) выявлены фальшивые вузовские дипломы
09:20  Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов: Куреши или Шехбаз?
08:37  Ядерной бомбой в Пакистане распоряжаются генералы, а не правительство, - В.Скосырев
08:34  Зачем Европу готовят к голодному бунту, - Вадим Вихров
08:33  Свержение Имрана Хана. Мазохизм как политика, - Л.Савин
00:41  New York Times: назрела необходимость новых секс-правил для натуралов
00:38  Геополитические барышники. Появление "полюса справедливости" - наивные фантазии, - С.Кожемякин
00:37  Мировая финансовая война, - Financial Times
00:02  К чему надо быть готовой Центральной Азии, - полемика Малашенко с Князевым (обоюдное балабольство)
Воскресенье, 10.04.2022
20:29  Exit Poll: Ле Пен и Макрон набирают в первом туре выборов президента Франции равное число голосов
20:06  Лишь бы не работать... Хунвэйбины Токаева присматривают кресла в "Самрук-Казына"
20:04  Запад создает медицинский концлагерь, - Дмитрий Косырев
14:22  Предстоящая Душанбинская всеобщая международная конференция: стимулирование или все же ускорение действий по воде?
14:20  Новый штамм коронавируса ХЕ не опаснее "дельты", - "СП"
14:10  Как Веймарская республика последний раз выбирала президента (уроки истории)
13:57  История королевской ракушки. Как сувенирная лавка в Лондоне стала нефтяным гигантом Shell
11:43  РосРакеты достали в укр-Чугуеве переданный Словаками комплекс С-300
10:34  Европа, де-факто, объявила войну России. Старик Боррель оказался отважнее Байдена
10:20  Послом Кыргызстана в Ташкент обидно отправлен мелкий и никчемный чинушка Джаманбаев
10:18  От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции, - О.Лебедева
07:48  Епрстово днище. Заметки о российском телевидении, - Валерий Панов
07:44  Миф об изоляции России. Запад в неудобном положении, - В.Малышев
07:36  "Орел приземлился". Умер Джон Хиггинс - британский автор триллеров и шпионских романов
07:21  Кадровая политика КырПреза Жапарова - это провал, - Н.Никитенко
07:15  Полковник ГАИ и экс-глава МЧС Киргизии Борбиев поехал генконсулом в Чикаго
00:38  Нейтралитет Китая в новом мрачном мире, - Юй Бинь
00:37  Стабильности больше не будет: что творится в экономике Казахстана
00:09  Китай и украинский кризис. Позиция Пекина пока не сформировалась окончательно, - А.Лукин
00:07  Кайракты - заброшенный город в казахской степи (видео)
Суббота, 09.04.2022
20:22  Спецоперацию на Украине нужно завершить возрождением Советского Союза - С.Удальцов
20:14  КазБоксер Головкин нокаутировал Мурату и забрал пояс WBA
19:41  Замглавы горздрава Алматы Лауру Мырзагали уволили за глупость и вымогательство себе премии
18:56  Россию покинули Собчак и Кудрин?
14:43  Василий Верещагин. Летописец войны и мира (видео)
14:26  Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад, - К.Мельникова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
12:48 11.04.2022

Россия становится все менее привлекательной для трудовых мигрантов из Средней Азии. Курс рубля к доллару и трудности с международными денежными переводами заставили иностранцев искать новые места для заработков. Но скоро все вернется на круги своя, да и без рабочих рук Россия не останется.

Курс валют
Отток мигрантов из России начался еще в конце февраля, заявили "Ведомостям" представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор. По словам начальника отдела досудебного взаимодействия Центра правовой поддержки мигрантов Рахмутулло Хушвахтова, одной из главных причин отъезда иностранных рабочих стало снижение курса рубля к доллару. Из-за этого мигранты стали получать в разы меньше в пересчете на национальные валюты.

"Те суммы, которые мигранты зарабатывали и отправляли домой, сократились в два раза", - объяснил он "360".

Он объясняет, что если раньше он отправлял 100 тысяч и там получали 100 тысяч, то теперь он отправляет 100 тысяч, а там получают 50 тысяч. А если он получает 50 тысяч, то там получат 25 тысяч, а 25 он и там найдет.

Еще одной причиной оттока мигрантов стали большие трудности при перечислении денег с территории России, добавил в разговоре с "360" независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.

"Работать в России, а потом с большим трудом покупать немного валюты на подешевевшие рубли, с огромными сложностями вывозить их для многих становится неинтересным, невыгодным", - сказал он.

Сказалось на отъезде мигрантов и то, что в России закрылись многие предприятия, дававшие работу иностранцам. Эксперт по миграции Антонина Бальян добавила, что роль играет и политическая составляющая. Например, граждан Таджикистана из России могут выдавать на родину по запросу властей.

Турция заменит Россию?
По словам Рахмутулло Хушвахтова, покинувшие Россию мигранты зачастую не возвращаются на родину, а рассматривают возможности работы в странах Европы, а также в Казахстане.

"И есть люди, которые задумываются об Америке, но это далеко и туда очень дорого ехать", - сказал он.

Антонина Бальян объяснила, что граждане Таджикистана сейчас едут на заработки в Корею. Там рабочий день, по ее словам, может стоить до 100 долларов.

Однако наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов из Средней Азии, по словам Алексея Ракши, сейчас стала Турция. В России же, как отметила Бальян, есть еще и проблема национализма как в силовых структурах, так и среди простого населения - многих смущают культурные и религиозные отличия среднеазиатских рабочих. В Турции же такие мигранты чувствуют себя комфортнее.

"В Турции низкая рождаемость, особенно у коренного населения. Зарплаты были примерно такими же, как в России до кризиса, хотя там тоже кризис турецкой лиры. Там гораздо лучше климат, а главное, там очень близкая культурная среда - язык похож, религия та же"

Мигранты вернутся?

Рахмутулло Хушвахтов уверен, что после стабилизации курса рубля и ситуации на рынке труда мигранты вернутся на заработки в РФ, потому что в других странах их работа оплачивается хуже. Сейчас же из-за антироссийских санкций ценники примерно сравнялись.

Тем не менее Алексей Ракша уверен, что одной стабилизации курса для возвращения в Россию трудовых мигрантов будет недостаточно. Одной из серьезнейших проблем для иностранных рабочих являются сложности при трансграничных переводах и ограничения на вывоз валюты.

"В России запрещено получать валюту на руки, если вы купили ее после 9 марта. Также многие платежные системы уходят из России. То есть трудностей очень много, это неудобно. Поэтому многие и уезжают".

Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов и вовсе заявил "360", что организация не видит массового оттока мигрантов. Такого же мнения придерживается и председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. По его словам, общее количество иностранных рабочих в глазах общественности в целом преувеличено.

"Ежегодно в странах Средней Азии в возраст 18 лет вступают около миллиона человек, которые, конечно, найдут работу у себя. Но многие из них поедут работать в РФ, потому что больше некуда. Рынок труда, хотя трудовые ресурсы везде нужны, везде занят другими людьми", - заключил Московский.

Источник - migrantnews.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649670480


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 апреля 2022 года №863
- Кадровые перестановки
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Вопросы сдерживания роста цен на продукты имеют первоочередное значение
- Новому Казахстану - новые акимы
- Механизмы "перезагрузки" бюджетных процессов изучают в Сенате
- Правительством продолжена работа по снижению тарифов на услуги предоставления подъездных путей
- О текущей ситуации в банковском секторе
- Министр обороны координировал совместные учения силовых структур Казахстана
- О вводе новых генерирующих мощностей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  