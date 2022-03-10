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Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:26 11.04.2022

Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР
Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Советские геологи исследуют Памир.
В апреле исполняется 90 лет со дня начала работы Таджикской комплексной экспедиции 1932 года.

В первых числах апреля 1932 года в Сталинабаде начали собираться участники экспедиции: ученые и прорабы, рабочие и снабженцы, студенческая молодежь московских и ленинградских вузов, начали сосредотачиваться снабжение для научных отрядов, формироваться караваны.

Карта маршрутов Таджикской комплексной экспедиции Академии Наук СССР в 1932 году.

Догнать и перегнать
В 30-х годах лицо Таджикистана стремительно менялось. Стирались постепенно белые пятна с географической карты республики. Но геологически Таджикистан до 1932 года оставался сплошным белым пятном. Богатейшие недра страны были не разведаны, не изучены. В то же время нельзя было исследовать природные богатства Таджикистана методом обычной разведки. Стране нужны были полезные ископаемые. Советский Союз догонял передовые страны мира, а Таджикистан догонял СССР.

Республике понадобилась помощь лучших научных сил Союза. Помощь пришла из Москвы и Ленинграда в форме большой научной экспедиции, направившей десятки своих отрядов и сотни научных работников в горные цепи и речные долины Таджикистана.

Александр Евгеньевич Ферсман (за его спиной карта Таджикской ССР) – академик, председатель научного совета Таджикской комплексной экспедиции (1932 г.) русский советский геохимик и минералог.
Экспедиция включала географические, геологические, энергетические, ирригационные, биологические и другие отряды. Она изучала недра и сельское хозяйство, экономику и эволюцию социальных отношений, гидроэнергетику и этнографию. Таджикская комплексная экспедиция (ТКЭ) была организована по решению правительства и Президиума Академии наук СССР. Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика геохимик и минералог, академик Александр Евгеньевич Ферсман.

В совет входили русские советские ученые с мировым именем, среди них академики Николай Иванович Вавилов и Сергей Федорович Ольденбург.

Николай Иванович Вавилов – академик Академии наук СССР, президент ВАСХНИЛ, директор Всесоюзного института растениеводства, директор Института генетики АН СССР. Выступление на конференции по изучению производительных сил Таджикской ССР в апреле 1933 года: "Если горные богатства Северного Таджикистана являются его ближайшим будущим, то настоящим служит его ценнейшее плодовое хозяйство. Кто не знает прекрасного ходжентского урюка и ура-тюбинского изюма? Они славятся на весь мир. Это подлинная страна абрикосов. Исследование последних лет института прикладной ботаники показывает, что Таджикистан является древнейшей земледельческой страной, одной из тех областей, в которых еще на заре человечества зарождались важнейшие земледельческие культуры. Вся передняя Азия, Европа, в значительной мере также Индия и Китай, живут на земледельческих культурах, созданных и доведенных до предельного совершенства на древней земле Таджикистана".
Паразитологическую группу возглавлял Евгений Никанорович Павловский, будущий академик и президент Географического общества СССР, основатель Тропического института и Академии Наук в Таджикистане.

В состав экспедицией входили также известные ученые – Д.И. Щербаков, Д.В. Наливкин, Б. А. Федченко, Б.Н. Наследов, А.П. Марковский, Д.И. Мушкетов и другие. Всего в экспедиции участвовало более тысячи человек.

А ее начальником стал Николай Петрович Горбунов, личный секретарь Ленина, ученый секретарь Академии наук СССР.

На снимке академик Николай Горбунов, руководитель научных экспедиций, работавших в Таджикистане с 1932 по 1937 гг.

По долинам и по взгорьям
Экспедиция исследовала пустоши нагорий Памира, ледники Дарваза, тугайные джунгли южного Таджикистана, горные хребты центрального Таджикистана. И очень скоро недра республики начали открывать свои тайны. А карта республики стала покрываться кружками и значками, отмечавшими золото и свинец, олово и медь, моноциты и цирконы, флюорит и берилл, вольфрам, радий.

Открытия экспедиции становились объектами промышленной разведки. Начиналось строительство рудников, рождалась горнорудная промышленность, а вместе с ней росла и экономика республики.

Геодезический отряд на Памире, 1932 г.
Так на севере Таджикистана возле Ходжента был открыт большой горнорудный район Кара-Мазар, с залежами цинка, свинца, серебра, радия и урана. В Пенджикентском районе найдены Кшутские месторождения коксующихся углей.

В окрестностях Сталинабада (Душанбе) обнаружены миллионные запасы фосфоритов, способные полностью обеспечить удобрениями все сельское хозяйство Средней Азии.

Южный Таджикистан оказался богатым залежами соли. В центральном Таджикистане были открыты месторождения ртути и сурьмы. Были изучены флора и фауна республики, определены кормовые и топливные запасы, гидроэнергетические ресурсы рек, выяснены перспективы неосвоенных и неорошаемых земель, собраны значительные материалы по этнографии.

Геологическая группа на привале, 1932 г.
В октябре отряды начали постепенно сворачивать свою работу, спускаясь по мере наступления холодов все ниже и ниже. К 1 ноября полевые работы были закончены, за исключением отдельных отрядов, которые вынуждены были задержаться, чтобы закончить свою программу.

Экспедиция покрыла исследованиями на территории Таджикистана в течение около шести месяцев площадь до 100 000 кв. км и прошла в целом, если считать путь каждого отряда и партии, примерно столько же километров.

Никогда до 1932 года и никогда после 1936 г. не проводилось в нашей республике столь масштабных научных исследований по изучению природных богатств Таджикистана, его флоры и фауны, его климатических условий, истории материальной и духовной культуры.

Постройка метеорологической станции на леднике Федченко (высота 4300 м), 1932 г.
На основании этих, без всякого сомнения, блестящих открытий, сделанных всеми отрядами экспедиции в 1932 году и ее работы последующие годы (Таджикско-Памирская экспедиция) открылись исключительные перспективы промышленного развития республики.

По сути, результаты экспедиций явились прологом будущего развития промышленности и экономики Таджикистана. И конечно массовый научный подвиг русских советских ученых, совершивших его в крайне важное для нашей республики время, останется в памяти таджикского народа.

10.03.22

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649672760


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