В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства

13:28 11.04.2022

В Узбекистане с 1 мая иностранцы смогут приобретать недвижимость в строящихся домах без истребования вида на жительство. Это предусмотрено указом президента от 8 апреля, передает ИА "Фергана".



Объекты недвижимого имущества иностранцам разрешат покупать на этапе строительства в домах, которые окажутся включены в специальный перечень, утвержденный правительством. При этом стоимость приобретаемой недвижимости ограничена нижним пределом:



В Ташкентской области, городах Ташкенте и Самарканде она должна составлять не меньше эквивалента $150 тысяч в период строительства и $180 тысяч – после сдачи в эксплуатацию;



В других регионах – не менее эквивалента $70 тысяч и $80 тысяч соответственно.



"При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества, предусмотренных настоящим пунктом, не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Республике Узбекистан", - подчеркивается в постановлении.

С 1 мая стоимость недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области, которую иностранцы приобретают с целью получить вид на жительство, уменьшается с $400 тысяч до $300 тысяч.



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Отметим, что получить вид на жительство в Узбекистане путем покупки недвижимости имеют право граждане 111 стран, включая 12 постсоветских стран (кроме Армении и Туркмении), а также Китай, США, Канаду, Японию и другие.



Тем же указом с 1 мая ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по доходам, получаемым физлицами – нерезидентами из источников в Узбекистане, снижается с 20% до 12%.



Исключение составят дивиденды и проценты, которые освобождены от НДФЛ, а также доходы от фрахта.



До конца 2022 года Минфин и Агентство по управлению госактивами должны создать возможность дистанционного открытия счетов депо для ценных бумаг - как для резидентов, так и для нерезидентов Узбекистана - без их личного участия.