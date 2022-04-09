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Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхожденияСиликоновая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:56 11.04.2022

Вы не представляете это. Руководители индийского происхождения действительно повсюду

Фото. Генеральный директор Google Пичаи выступает в колледже El Centro в Далласе

Ананья Бхаттачарья
Технический репортер
Опубликовано 6 часов назад
перевод гугла

В наши дни, если вы бросите камень в Силиконовую долину, вы, скорее всего, попадете в генерального директора индийского происхождения.

Еще десять лет назад их было всего несколько, в основном в сфере потребительских товаров, технологий и финансов: Индра Нуйи из Pepsi Co , которая в молодости играла лидеров за обеденным столом со своей матерью и сестрой в Мадрасе; Сундар Пичаи из Google, технарь из Мадурая, который был главной силой, подтолкнувшей Google к вступлению в войну браузеров с Chrome; и гений брендинга и финансов Аджай Банга, возглавлявший MasterCard в течение десяти лет, прежде чем перейти в General Atlantic в начале этого года.

Другие, как Викрам Пандит из Citibank, недолго продержались на вершине. Тем не менее, все больше и больше компаний обращаются к специалистам индийского происхождения для своего высшего руководства.

Помимо академической родословной (некоторые из этих высокоэффективных сотрудников являются выпускниками Индийского технологического института (ИИТ) или других подобных элитных учебных заведений страны) и солидного резюме, менеджеры индийского происхождения привносят в таблицу конкурентоспособность, разнообразие и инклюзивность, острую осведомленность семейных обязательств и многое другое.

Только за первые два года 2020-х было почти столько же назначений генеральных директоров индийского происхождения, сколько за все 2010-е. Сюда не входят даже иммигранты второго поколения, такие как Анджали Суд из Vimeo , Анил Бхушри из Workday или более спорный Нирадж Шах из Wayfair .

Вот неполный список руководителей индийского происхождения в США.

Радж Субраманиам, FedEx
Выпускник химического машиностроения ИИТ Бомбея родом из Тируванантапурама в южном индийском штате Керала. Он проработал в FedEx более 30 лет . Субраманиам занимал множество стратегических и операционных должностей в различных регионах, прежде чем 29 марта 2022 года стал президентом и генеральным директором логистического гиганта.

Лина Наир, Шанель
Уроженка небольшого городка в штате Махараштра на западе Индии, Наир приняла на себя руководство Chanel от Алена Вертхаймера 14 декабря 2021 года. Она стала первой женщиной , занявшей эту должность во французском роскошном модном доме.
Ранее Наир руководил отделом кадров в Unilever London, проработав 30 лет в гиганте потребительских товаров, начав стажером в Индии. Продвигаясь по карьерной лестнице, она в конце концов стала гражданкой Великобритании.

Параг Агравал, Twitter
Агравал сменил генерального директора Джека Дорси 29 ноября 2021 года, после того как с 2017 года работал техническим директором Twitter.
Выпускник ИИТ в Бомбее оказал положительное влияние на культуру компании . Он уже взял отпуск по уходу за ребенком, сократил безжалостный надзор со стороны руководства и выступил за гибкую работу.

CS Венкатакришнан, Barclays
Barclays назначил К.С. Венкатакришнана генеральным директором 1 ноября 2021 года после того, как Джес Стейли неожиданно ушел в отставку .
Венкатакришнан , получивший образование в Массачусетском технологическом институте, работал в нью-йоркской JPMorgan Chase в течение двух десятилетий , прежде чем присоединиться к Barclays в 2016 году. Венкатакришнан считается первым цветным человеком, занявшим эту должность, и считается прекрасным балансом между тем, кто ищет консенсус, и тем, кто идет на риск.

Рангараджан Рагурам, VMware
Компания облачных вычислений повысила Рагурама с исполнительного вице-президента и главного операционного директора по продуктам и облачным услугам до генерального директора 1 июня 2021 года. Он присоединился к фирме в 2003 году и с тех пор помогает развивать ее основной бизнес, даже возглавляя ее усилия по диверсификации.

Шар Дубей, Матч
Шармиста Дубей по прозвищу "Шар" занимала пост президента Match, а 1 марта 2020 года заняла пост генерального директора. платформы знакомств и брака, принадлежащие Match.
В 2021 году " босс романтики " получил похвалу не только за то, что выступил против гнусного закона об абортах в Техасе, но и за создание фонда для поддержки сотрудников, пострадавших от ограничительного закона.

Соня Сингал, Gap
Сингал работает в Gap с 2014 года. До того , как 23 марта 2020 года исполнительный директор канадского происхождения, родившийся в Индии, передал бразды правления Gap, она четыре года руководила принадлежащей Gap компанией Old Navy. Ее стратегия, направленная на то, чтобы помочь находящемуся в затруднительном положении модному бренду, заключалась в том, чтобы сократить количество магазинов и пойти на больший риск .

Сандип Матрани, WeWork
В отличие от нескольких других руководителей индийского происхождения, Матрани не вырос в WeWork. Он был аутсайдером, нанятым на решающую роль 18 февраля 2020 года. Эксперту по недвижимости было поручено модернизировать и развивать компанию.
Компания, вдохновившая Apple TV+ на серию WeCrashed , остро нуждается в возмещении убытков после того, как ее бизнес-модель и корпоративное управление пошли наперекосяк.

Арвинд Кришна, IBM
Выпускник IIT-Kanpur присоединился к IBM еще в 1990 году. Прежде чем стать генеральным директором 30 января 2020 года, он занимал несколько должностей , в том числе директора по исследованиям и руководителя подразделения облачного и когнитивного программного обеспечения.
Заслуга в знаменательной сделке IBM с компанией Red Hat, занимающейся технологиями с открытым исходным кодом , в 2019 году - крупнейшей покупке компании за ее 109-летнюю историю - принадлежит Кришне.

Сундар Пичаи, Алфавит
Пичаи был публичным лицом компании с тех пор, как был назначен генеральным директором Google в 2015 году. 3 декабря выпускник ИИТ-Харагпур 1993 года сменил основателя Ларри Пейджа на посту генерального директора Alphabet .
С заветной позицией пришло множество проблем : более 70 различных лунных выстрелов, разбросанных по секторам, теперь были ответственностью Пичаи.

Нирен Чаудхари, Panera Bread
23 мая 2019 года Чаудхари пришел в Panera из гиганта пончиков Krispy Kreme , где он занимал должность главного операционного директора и президента. До этого он провел 23 года в Индии и США в компании Yum! Brands, материнская компания KFC и Taco Bell.

Ревати Адвайти, Flex
Адвайти был привлечен к работе 11 февраля 2019 года, чтобы возглавить компанию, производящую все, от фенов до компьютеров Mac . Выпускница инженерного факультета Индийского института технологий и науки им. Бирла Пилани (BITS) является ярым сторонником образования STEM для девочек и разнообразия на рабочем месте.

Санджай Мехротра, Micron
Родившийся в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, Мехротра тоже учился в BITS Pilani, прежде чем получил степень бакалавра и магистра в Калифорнийском университете в Беркли. Он стал соучредителем SanDisk в 1988 году и был ее президентом и генеральным директором с 2011 года до ее приобретения в 2016 году компанией Western Digital . Он прибыл в Micron 27 апреля 2017 года в качестве президента и главного исполнительного директора .

Джордж Куриан, NetApp
Родившийся в Керале исполнительный директор, который присоединился к компании по хранению и управлению данными в 2011 году, занял пост генерального директора 1 июня 2015 года. Ранее он более двух лет был ее исполнительным вице-президентом по продуктам .
Близнец Куриана, Томас, является генеральным директором Google Cloud .

Пунит Ренжен, Deloitte
Ренжен, который стал генеральным директором Deloitte 31 мая 2015 года, был мальчиком из маленького городка из Ротака, штат Харьяна, который приехал в США после получения стипендии Фонда Ротари, которая позволила ему учиться в Высшей школе менеджмента Аткинсона Университета Уилламетт. С тех пор он никогда не оглядывался назад .
Его восьмидесятилетняя мать, первый азиат, возглавивший крупнейшую консалтинговую компанию "Большой четверки", до сих пор живет в доме его детства в Рохтаке.

Сатья Наделла, Microsoft
Наделла вырос в Дели и Хайдарабаде, а затем переехал в США, чтобы получить степень магистра. Он присоединился к Microsoft в качестве молодого инженера в 1992 году и поднялся по служебной лестнице, возглавив ранние версии Microsoft Office, Xbox Live, облачную платформу Azure и многое другое. С тех пор как 4 февраля 2014 года он занял пост генерального директора, он с сочувствием работает над тем, чтобы избавить Microsoft от бюрократии, подозрений и предполагаемой недальновидности . Он ввел совместные хакатоны и отказался от непопулярной системы оценки эффективности, которая заставляла менеджеров давать процент отрицательных отзывов.

Шантану Нарайен, Adobe Inc.
Нарайен вырос в Хайдарабаде в семье, где говорили на телугу . Его мать преподавала американскую литературу, а отец руководил компанией по производству пластмасс. Как и Наделла, он переехал в США для получения магистерского образования.
Три десятилетия спустя председатель, президент и главный исполнительный директор Adobe по-прежнему активно поддерживает индийскую команду по крикету .

Источник - qz.com/india/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649674560


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