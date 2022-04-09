Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?

14:06 11.04.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Что известно о компании, которая будет строить школы в Бишкеке



Строить школы в Бишкеке будет компания ОсОО "Экспресс-строй КГ". Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.



В открытых источниках данных о деятельности компании практически нет. Известно лишь, что компания создана в 2020 году и за это время уже два раза успела пройти перерегистрацию.



По данным Министерства юстиции, ОсОО "Экспресс-Строй КГ" прошло перерегистрацию буквально пару недель назад - 24 марта 2022 года. Сейчас руководителем и учредителем компании значится Кочкорбек Жуманазаров. Он является руководителем или учредителем еще нескольких компаний - ОсОО "Чок-Тал-Сити", ОсОО "Модуль Хаус", ОсОО "Евро Шпал", ОсОО "КЖ Глобал Компании", ОсОО "КЖ Инвест Компании".



Ранее сообщалось, что компания проходила перерегистрацию в феврале 2022 года. Тогда ее директором значился Эрмек Атантаев. Он является также руководителем ОсОО "Строительная фирма "БКС", ОсОО "РИБХ" и ОсОО "ВСВ Бишкек".



По данным портала "Открытый бюджет", ОсОО "Экспресс-Строй КГ" с начала года заплатило 14 тысяч 463 сома. Данных о выплатах за прошлый год нет.