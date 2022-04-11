Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев

15:06 11.04.2022

Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

Алексей Токарев

доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО

11 апреля 2022,



То настоящее, физическое, дряхление мировых лидеров, которое мы сейчас наблюдаем на экранах гаджетов – реальное свидетельство эпохи. От обгрызенных ногтей молодого Макрона до спотыкающихся на самолетных трапах президентов Ельцина и Байдена, от забываемых Брежневым и Зеленским русских слов до прически Трампа – мир телевидения и гаджетов, словно лупа, приближает политиков к глазам смотрящего.



Иосиф Сталин правил страной в дотелевизионную эпоху, которая, конечно, была миром кино. Отец народов для советского человека – это статный красавец Михаил Геловани, за роли Сталина в четырех фильмах про Сталина получивший Сталинские премии. Это его Сталин прилетает в поверженный Берлин, в прямом смысле спускаясь с неба к обожающей толпе: триумф советского величия (реальный генералиссимус в Берлин не летал).



Настоящий Сталин, человек невысокого роста, с оспинами на лице, сильно подогнутой левой рукой, не мог показаться советскому человеку – да и потребности не было. В смысле прямой коммуникации с народом время Сталина – это сильные акценты на радио: сталинский кавказский и молотовское окание (послушайте обращение Вячеслава Михайловича о начале Великой Отечественной войны).



Первый лидер, начавший регулярно говорить с народом, это Никита Хрущев. Непосредственность и живость будут нивелированы потомками до глупости и суетности. Но посмотрите знаменитые "кухонные дебаты" Хрущева и Никсона, в 1959 году американского вице-президента. На открытии выставки о промышленной продукции США в московских Сокольниках рядом с ними стоит дряхлеющий Климент Ворошилов – формальный глава Советского государства. А партийный лидер и де-факто начальник страны Хрущев дает потрясающий урок публичной коммуникации. Теперь его бы назвали стенд-ап – уровень троллинга и одновременно комплиментов в адрес американцев, шуток, самоиронии, выразительности русского языка и ясности аргументов у него очень высокий. Хрущев бьет Никсона его же оружием – требует открытости и равенства в дискуссии, делая это ярко и по-доброму, чем срывает аплодисменты.



Первым по-настоящему телевизионным лидером стал Леонид Брежнев. Его дряхление проходило на глазах у всей страны. Лихой водитель нередко сам садился за руль. После охоты на застольях в Завидово раздавал части подстреленных туш соратникам по Политбюро. Возил Никсона по резиденции Кэмп-Дэвид на подаренном темно-голубом Lincoln Continental так, что президент США потом вспоминал, как советский генсек на скорости проходил опасные повороты. Посмотрите, как Леонид Ильич, в 1973 году гостя у Никсона, смотрит на актрису Джилл Сент Джон. Это фото многое объясняет про настоящую жизнь Брежнева – не ту, в которой в Москве случалось землетрясение, когда на пол падал его пиджак с наградами. Из молодого, красивого, обаятельного мужчины он превращался в героя анекдотов. Что было делать советскому гражданину со своим чувством уважения к лидеру, если он видел новогоднее поздравление Леонида Ильича в адрес пионеров в 1979 году? Полюбопытствуйте в YouТube.



Фото: Leigh Vogel/Global Look Press

Советские шутки про гонку на лафетах и эпоху пышных похорон знаменовали отношение к продолжающимся смертям членов Политбюро. Геронтократия вместо уважения и сочувствия диктовала унижение и высмеивание. После смерти Брежнева многие очевидцы искренне плакали. Уходившие постепенно, почти в прямом эфире (посмотрите, как выглядит голосование Константина Черненко на избирательном участке прямо в больнице) Суслов, Устинов, Андропов, Черненко рождали уже анекдоты.



Угасание Джозефа Байдена в некотором смысле похоже на советскую историю геронтократии. В молодости по-настоящему красивый мужчина, историк и юрист по образованию, самый молодой сенатор США, едва не умерший в среднем возрасте из-за аневризмы, сейчас – американский президент. Из ныне живущих, кажется, только английская королева Елизавета может похвастать бОльшим уровнем исторической вовлеченности в политику: ее первым премьером был Черчилль. Джозеф Байден уже как сенатор встречался с советскими руководителями Алексеем Косыгиным и Андреем Громыко, которые начинали карьеру при Сталине. В этом смысле он свидетель века.



С интервалом в 20 лет дважды Байден участвовал в праймериз, борясь за право баллотироваться в президенты от демократов. Его третий раз был под вопросом из-за смерти сына. Другой сын прославился коррупционным скандалом вокруг газовой компании Burisma на Украине. На днях Белый дом опубликовал видео, на котором президенту делают прививку. Журналисты пытаются выяснить судьбу Украины, выкрикивая вопросы, а Джозеф Байден тяжело и долго подходит к креслу и так же долго садится в него. Нет ничего позитивного в постоянных оговорках или случайно попавшем в кадр "темнике", созданном пресс-службой, где есть и вопросы, и ответы, или провалах в памяти, когда президент США забывает ответить на вопрос, потом вспоминает и вновь подходит к журналистам. Еще меньше радости в том, что нынешний американский лидер опускается до личных оскорблений своих коллег. Американцы – великая нация, а США – один из архитекторов мира, и этот тип поведения и дискуссии демонстрирует попросту упадок нравов. В большой дипломатии так не принято. Конечно, американский ядерный арсенал включает систему сдержек и противовесов, не только технических, но и политических. Думать, что условно заснувший при просмотре Late Night Show политик падающей рукой заденет красную кнопку, не стоит. Проблема в том, что все меньше пространства остается для личных контактов. Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические.

Большой американский начальник узнает, что у него прогрессирующее заболевание, которое будет потихоньку отнимать интеллект, но решает не говорить никому, включая жену и ближайших помощников, хотя приближаются выборы. Телесериал "Босс" про мэра Чикаго был снят 11 лет назад. Выборы президента США через два года.