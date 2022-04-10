 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.04.2022
19:29  Казахстан лавирует в битве между Россией и Западом, - Е.Погребняк
18:40  23-м премьер-министром Пакистана избран глава "Мусульманской лиги" таджик Шахбаз Шариф
18:11  Венгрия без проблем согласилась платить за рос-газ рублями
17:34  Умер народный артист Узбекистана актер и режиссер Лутфулла Садуллаев
16:31  "В некоторых регионах показуха продолжается". Шавкат Мирзиеев - о посадке деревьев
16:27  Исчезающее американское царство, - Туй Лин Ту
15:06  Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев

14:06  Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?
13:56  Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:37  ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:28  В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства
13:26  Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:23  Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту? - Замир Каражанов
12:57  США взрывают Пакистан, но у Имран Хана еще есть шанс..., - Г.Мирзаян
12:48  Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
11:58  Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы, - Р.Трунов
11:28  Все - с начала? В Китае зарегистрирован рекордный суточный показатель заражений коронавирусом
11:09  Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев
10:51  Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:46  Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский
10:39  Новому Казахстану - новые акимы, - Д.Ашимбаев
10:31  В Москву за $200. Российская авиакомпания возобновила полеты из Таджикистана
09:43  Еще у двух КырПарламентариев (Исмаилова и Алимжанова) выявлены фальшивые вузовские дипломы
09:20  Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов: Куреши или Шехбаз?
08:37  Ядерной бомбой в Пакистане распоряжаются генералы, а не правительство, - В.Скосырев
08:34  Зачем Европу готовят к голодному бунту, - Вадим Вихров
08:33  Свержение Имрана Хана. Мазохизм как политика, - Л.Савин
00:41  New York Times: назрела необходимость новых секс-правил для натуралов
00:38  Геополитические барышники. Появление "полюса справедливости" - наивные фантазии, - С.Кожемякин
00:37  Мировая финансовая война, - Financial Times
00:02  К чему надо быть готовой Центральной Азии, - полемика Малашенко с Князевым (обоюдное балабольство)
Воскресенье, 10.04.2022
20:29  Exit Poll: Ле Пен и Макрон набирают в первом туре выборов президента Франции равное число голосов
20:06  Лишь бы не работать... Хунвэйбины Токаева присматривают кресла в "Самрук-Казына"
20:04  Запад создает медицинский концлагерь, - Дмитрий Косырев
14:22  Предстоящая Душанбинская всеобщая международная конференция: стимулирование или все же ускорение действий по воде?
14:20  Новый штамм коронавируса ХЕ не опаснее "дельты", - "СП"
14:10  Как Веймарская республика последний раз выбирала президента (уроки истории)
13:57  История королевской ракушки. Как сувенирная лавка в Лондоне стала нефтяным гигантом Shell
11:43  РосРакеты достали в укр-Чугуеве переданный Словаками комплекс С-300
10:34  Европа, де-факто, объявила войну России. Старик Боррель оказался отважнее Байдена
10:20  Послом Кыргызстана в Ташкент обидно отправлен мелкий и никчемный чинушка Джаманбаев
10:18  От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции, - О.Лебедева
07:48  Епрстово днище. Заметки о российском телевидении, - Валерий Панов
07:44  Миф об изоляции России. Запад в неудобном положении, - В.Малышев
07:36  "Орел приземлился". Умер Джон Хиггинс - британский автор триллеров и шпионских романов
07:21  Кадровая политика КырПреза Жапарова - это провал, - Н.Никитенко
07:15  Полковник ГАИ и экс-глава МЧС Киргизии Борбиев поехал генконсулом в Чикаго
00:38  Нейтралитет Китая в новом мрачном мире, - Юй Бинь
00:37  Стабильности больше не будет: что творится в экономике Казахстана
00:09  Китай и украинский кризис. Позиция Пекина пока не сформировалась окончательно, - А.Лукин
00:07  Кайракты - заброшенный город в казахской степи (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"В некоторых регионах показуха продолжается". Шавкат Мирзиеев - о посадке деревьев
16:31 11.04.2022

Шавкат Мирзиеев заявил, что в некоторых регионах работа по посадке деревьев до сих пор "организована для галочки и продолжается показуха". По его словам, зафиксированы случаи приписок в отчете о высадке 5 миллионов саженцев, которые фактически не были высажены на местах.

В ходе весеннего сезона в Узбекистане планируется высадить 125 миллионов саженцев в рамках общенационального проекта "Яшил макон" ("Зеленое пространство"). Об этом сообщалось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиеева в четверг.

"Осталось мало времени до окончания сезона. Но меня беспокоит проделанная работа в этом направлении. У меня достаточно информации, что в некоторых регионах работа до сих пор организована для галочки и продолжается показуха", - цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, зафиксированы случаи приписок в отчете о высадке 5 миллионов саженцев, которые фактически не были высажены на местах.

В связи с этим президент поручил чиновникам полностью устранить все недостатки в апреле и к концу месяца высадить:

- 20−30 тысяч черенков сосен в крупных махаллях районов, 10−15 тысяч - в средних, 3−5 тысяч - в малых;
- 3−5 тысяч черенков тополя в каждой махалле городов;
- не менее 5 миллионов саженцев и черенков тополя вдоль автомобильных дорог.

На совещании министерствам инновационного развития и сельского хозяйства поручено предоставить в регионы научно обоснованные рекомендации по посадке неаллергенных сортов тополя.

Отмечено, что опыт равномерного выращивания плодовых и декоративных деревьев в возрасте до 5 лет, начатый в Ташкенте, должен быть распространен на другие города.

Рассмотрено также состояние прокладки 700 км новых систем орошения и бурения 260 скважин в рамках проекта "Яшил макон".

В феврале президент уже критиковал приписки при посадке деревьев. "Не посадили мы столько деревьев", - так отреагировал Шавкат Мирзиеев на представленные ему цифры по проекту "Яшил макон". "Пусть будет 50 миллионов, а не 75, но пусть будет честно. Нет, и Раматов, и Ганиев привыкли говорить президенту: „Мы это выполнили", „Есть, сделаем"", - заявил он.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649683860


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 апреля 2022 года №863
- Кадровые перестановки
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Вопросы сдерживания роста цен на продукты имеют первоочередное значение
- Новому Казахстану - новые акимы
- Механизмы "перезагрузки" бюджетных процессов изучают в Сенате
- Правительством продолжена работа по снижению тарифов на услуги предоставления подъездных путей
- О текущей ситуации в банковском секторе
- Министр обороны координировал совместные учения силовых структур Казахстана
- О вводе новых генерирующих мощностей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  