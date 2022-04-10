"В некоторых регионах показуха продолжается". Шавкат Мирзиеев - о посадке деревьев

16:31 11.04.2022

Шавкат Мирзиеев заявил, что в некоторых регионах работа по посадке деревьев до сих пор "организована для галочки и продолжается показуха". По его словам, зафиксированы случаи приписок в отчете о высадке 5 миллионов саженцев, которые фактически не были высажены на местах.



В ходе весеннего сезона в Узбекистане планируется высадить 125 миллионов саженцев в рамках общенационального проекта "Яшил макон" ("Зеленое пространство"). Об этом сообщалось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиеева в четверг.



"Осталось мало времени до окончания сезона. Но меня беспокоит проделанная работа в этом направлении. У меня достаточно информации, что в некоторых регионах работа до сих пор организована для галочки и продолжается показуха", - цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



По его словам, зафиксированы случаи приписок в отчете о высадке 5 миллионов саженцев, которые фактически не были высажены на местах.



В связи с этим президент поручил чиновникам полностью устранить все недостатки в апреле и к концу месяца высадить:



- 20−30 тысяч черенков сосен в крупных махаллях районов, 10−15 тысяч - в средних, 3−5 тысяч - в малых;

- 3−5 тысяч черенков тополя в каждой махалле городов;

- не менее 5 миллионов саженцев и черенков тополя вдоль автомобильных дорог.



На совещании министерствам инновационного развития и сельского хозяйства поручено предоставить в регионы научно обоснованные рекомендации по посадке неаллергенных сортов тополя.



Отмечено, что опыт равномерного выращивания плодовых и декоративных деревьев в возрасте до 5 лет, начатый в Ташкенте, должен быть распространен на другие города.



Рассмотрено также состояние прокладки 700 км новых систем орошения и бурения 260 скважин в рамках проекта "Яшил макон".



В феврале президент уже критиковал приписки при посадке деревьев. "Не посадили мы столько деревьев", - так отреагировал Шавкат Мирзиеев на представленные ему цифры по проекту "Яшил макон". "Пусть будет 50 миллионов, а не 75, но пусть будет честно. Нет, и Раматов, и Ганиев привыкли говорить президенту: „Мы это выполнили", „Есть, сделаем"", - заявил он.