Умер народный артист Узбекистана актер и режиссер Лутфулла Садуллаев

17:34 11.04.2022

Актер и режиссер, народный артист Узбекистана Лутфулла Садуллаев умер на 82-м году жизни.



Актер театра и кино, режиссер, народный артист Узбекистана Лутфулла Садуллаев ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщила пресс-служба Агентства кинематографии.



Лутфулла Садуллаев родился в 1940 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт в 1965 году. В 1963-2007 годах служил в Театре сатиры имени Абдуллы Каххора. С 2008 года работал в Республиканском театре юного зрителя.



Актер сыграл около 500 ролей в кино и телепостановках. Снялся в фильмах "Весна не возвращается", "Трудно быть человеком", "Осмондаги болалар", "Фатима и Зухра", "Цунами", телесериале "Шайтанат" и др.



