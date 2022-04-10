Венгрия без проблем согласилась платить за рос-газ рублями

18:11 11.04.2022

В МИД Венгрии подтвердили готовность платить за газ в рублях

11 апреля 2022, Вера Басилая

Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, это не будет нарушением санкций Евросоюза, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.



"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию", – цитирует ТАСС Сийярто.



Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушать европейские санкции против России, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой и вопрос валюты оплаты является техническим.



До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях.