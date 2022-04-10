23-м премьер-министром Пакистана избран глава "Мусульманской лиги" таджик Шахбаз Шариф

18:40 11.04.2022

В Пакистане избрали нового премьер-министра

Прежнего премьера Имрана Хана отстранили после вотума недоверия.

В Пакистане избрали нового премьер-министра



Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф, возглавляющий партию "Пакистанская мусульманская лига". Об этом сообщает ТАСС.



В результате голосования, прошедшего в нижней палате парламента страны, Шахбаз Шариф избран 23-м премьер-министром Пакистана. Он получил 174 голоса.



Новый премьер заявил о намерении сформировать коалиционное правительство, которое не будет проводить "политику мести" и восстановит верховенство закона в стране. Также возможен мир с Индией, но только после решения проблемы Кашмира.



Шахбаз Шариф - младший брат Наваза Шарифа, три раза занимавшего пост премьера Пакистана. Шахбаз Шариф трижды занимал пост главного министра крупнейшей и самой влиятельной провинции Пакистана Пенджаб, где проживает 60% населения страны.