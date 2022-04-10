В Казахстане создадут еще одну (какую по счету?) Госкомиссию по реализации языковой политики

20:29 11.04.2022

Подготовлено распоряжение премьер-министра о создании комиссии по реализации государственной языковой политики при правительстве РК, передает Zakon.kz.

Комиссия создается с целью обеспечения эффективной реализации государственной языковой политики.



Указывается, что в своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РК, законами РК, актами президента и правительства РК, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.



Рабочим органом комиссии является Министерство образования и науки РК.



Основные задачи комиссии:



выработка предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов реализации государственной языковой политики;



выработка рекомендаций по комплексной реализации языковой реформы;



выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной языковой политики и переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;



выработка предложений по комплексному и системному развитию государственного языка, расширению сферы применения, реализации гармоничной языковой политики;



выработка рекомендаций по роли и месту государственного языка в международном общении, расширению сферы применения государственного языка за рубежом;



выработка рекомендаций по информационному, методическому и организационному обеспечению деятельности по реализации государственной языковой политики.



В функции комиссии входит:



заслушивание отчетов руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора и негосударственных организаций по реализации государственной языковой политики, представление предложений;



рассмотрение научных, образовательных аспектов реализации государственной языковой политики и ее максимальной трансформации в язык науки и культуры;



выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов в области государственной языковой политики;



анализ действий центральных, местных и иных государственных органов и негосударственных организаций в области реализации государственной языковой политики и осуществления мероприятий, направленных на перевод алфавита казахского языка на латинскую графику.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.



Лариса Черненко