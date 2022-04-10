Грузинских нациков Шанаву и Менабришвили прикопали под Харьковом

21:08 11.04.2022

Завербовавшиеся в "Правый сектор" грузинские нацисты ликвидированы



Палач российских десантников боевик "Правого сектора" Теймураз Хизанишвили. .

Близ Харькова российскими миротворцами уничтожены наемники из Грузии - боевики входящего в "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) батальона "Карпатская сечь". Речь идет о военных преступниках Николозе Шанаве и Давиде Менабришвили.



Николоз Шанава подался к украинским неонацистам, так как у него проблемы с законом в Грузии. Шанава проходил сначала как свидетель, а затем как подозреваемый по делу об убийстве в сентябре 2018 года в Тбилиси грузинского правозащитника Виталия Сафарова. По данным следствия, Сафарова убили из соображений национальной ненависти молодые грузины-неонацисты. Шанава на момент убийства Сафарова был несовершеннолетним.



Шанава и Менабришвили - возможные палачи российских десантников, которые недавно попали в плен к ВСУ, когда отбились от своих во время маневра российских миротворцев в Киевской области. Десантники попали в засаду "Карпатской сечи", правосеки передали пленных "диким гусям" из Грузии. Нацисты из Грузии пытали десантников, а когда пытки мучителям прискучили, перерезали российским воинам горло - на манер террористов из "Ичкерии".



В этом преступлении участвовал правосек из Грузии Теймураз Хизанишвили - прописанный в селе под Хмельницким бывший охранник Михаила Саакашвили. Хизанишвили обзавелся гражданством Украины, перевез на Украину свою грузинскую родню. Сестра этого отморозка живет в Киеве. Молодая жена Хизанишвили имеет русскую девичью фамилию.



"Дикие гуси" из Грузии как палачи, убийцы и грабители известны на все ВСУ. Как солдаты они не выдерживают никакой критики. Когда в распоряжении российской прессы оказались имена боевиков, которые мучили российских десантников, "Карпатскую сечь" спешно перебросили из-под Киева на оборону Харькова. Под Харьков отправился весь "грузинский легион" "Карпатской сечи".



Николозу Шанаве, Давиду Менабришвили и другой нечисти - позору Грузии - земля стекловатой.