"Латвийская смесь". Европейцы придумали как легализовать нефть из России, - "МК"

00:02 12.04.2022

"Латвийская смесь" позволит Москве обойти нефтяное эмбарго Европы

Нефть из нашей страны легализируют за счет смеси с зарубежным сырьем



Зарубежные потребители российской нефти нашли способ, как обойти эмбарго на поставки из нашей страны, которое собирается ввести Евросоюз. На рынок может поступать так называемая "латвийская смесь" - микс западносибирских сортов сырья с нефтью других мировых добытчиков. Смесь, в которой меньше половины российской нефти, российской не считается.



Полностью заменить объемы, выпадающие из экспорта России, нефтяные коктейли не позволят, но подобные уловки демонстрируют неспособность европейцев полностью отказаться от нашего топлива.



Прибегнуть к технологической хитрости, позволяющий преодолеть грозящее эмбарго, решила британско-нидерландская Shell, которая для снижения связанных с нашей страной репутационных издержек ввела новое определение для российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщает агентство Bloomberg, компания внесла в свои внешние контракты коррективы. Согласно им, теперь, если добытое в нашей стране "черное золото" наполовину смешано с жидкими углеводородами, имеющими любое иное "гражданство", то считать такой микс попадающим под санкции уже нельзя - поэтому любые сделки с ним не могут подвергнуться обструкции. Местом изготовления нефтяного коктейля был выбран город Вентспилс в Латвии - откуда из появилось название смеси.



"Смешивание - удобный инструмент, позволяющий публично заявлять об отказе от российского сырья и делать прямо противоположное - покупать много российской нефти", - полагают эксперты Bloomberg. Аналогичные трюки с продажей энергоресурсов, страна-производитель которых подвергалась санкционному прессингу, уже происходили. Похожий прием трейдеры использовали при выводе на мировой рынок венесуэльской и иранской нефти, в отношении которых также объявлялось экспортные ограничения. Поскольку операции по изготовлению нужного купажа выполнялись в Сингапуре и Малайзии, то готовые к сбыту смеси носили названия этих государств. Более того, в целях легализации нефть зачастую попросту вывозили в открытое море, где сырье перерабатывалось на танкерах.



Сообщения о намерении Shell бороться с антироссийскими санкциями за счет "латвийской смеси" появились за несколько дней до 11 апреля - на эту дату назначена встреча министров иностранных дел ЕС в Люксембурге по поводу объявления эмбарго на российскую нефть. Ясности в вопросах, решится ли Европа полностью отказаться от нее и на каких условиях может произойти, пока не наблюдается. В пятый пакет европейских санкций против Москвы соответствующие ограничения не вошли, однако, как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, страны союза приступили к разработке шестого пакета, в котором будет присутствовать пункт, связанный с экспортом западносибирской нефти.



В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против запрета на поставки российских энергоносителей, заявив, что Будапешт "и в будущем будет отстаивать свою позицию на совещаниях в Евросоюзе".



Как полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, несмотря на применение столь оригинального способа обхода новых санкций, как смешивание разных сортов сырья, ситуация с российскими энергоресурсами продолжает оставаться тревожной. Микшируя нефть разных поставщиков, Shell одновременно старается и не попасть под американские ограничения, вступившие в силу в начале апреля, и сохранить доступ к "черному золоту" из нашей страны. Между тем, доля поставок российской нефти на американский рынок сравнительно невелика: в 2021 году наши компании экспортировали в США лишь 7,4 млн тонн сырья, тогда как в Европу было направлено более 88,3 млн тонн. "Создание "латвийской смеси" пока кардинально не сможет повлиять на сохранении позиций России в качестве поставщика сырья", - предупреждает эксперт.



Эксперт Союза нефтегазопромышленников Ирина Кезик утверждает, что если пример Shell окажется успешным не и подвергнется давлению со стороны регуляторов или общественного мнения на Западе, то может возникнуть довольно много компаний, в том числе трейдинговых, которые подхватят практику изготовления нефтяных купажей, чтобы избавить сырье от "токсичного" российского гражданства. "В случае введения ЕС эмбарго на российскую нефть могут появиться и роттердамская, и антверпенская смеси. Эта схема работала и будет работать. Вряд ли кто-то будет предъявит претензии такому бизнесу, который в очередной раз демонстрирует пробелы европейского законодательства", - считает Ирина Кезик.