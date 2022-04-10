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Сценарии борьбы за власть в Пакистане, - Ренат Абдуллин
00:28 12.04.2022

Описаны сценарии борьбы за власть в Пакистане: военный режим маловероятен
На фоне массовых демонстраций правящая партия страны бойкотирует работу парламента

Политическая турбулентность в Пакистане, вызванная отставкой премьера Имрана Хана, нарастает. После вынесенного вотума недоверия пакистанский парламент уже 11 апреля решил выбрать нового главу правительства. Однако эта мера воспринимается скорее как временная. Страну ожидают либо внеочередные парламентские выборы, на которых вполне вероятна победа Хана, либо военный режим. Нестабильности добавляют массовые демонстрации, захлестнувшие крупнейшие пакистанские города, и противоречивое прошлое нового премьера.

На фоне массовых демонстраций правящая партия страны бойкотирует работу парламента

Общественно-политический кризис в Пакистане был вызван голосованием по вотуму недоверия главе правительства. Оппоненты обвиняли премьер-министра в неспособности оживить экономику и бороться с коррупцией.

После отставки Имрана Хана, которую он сам назвал результатом сговора своих оппонентов внутри страны и зарубежных игроков, на улицы хлынули потоки протестующих против смещения главы правительства. Члены правящей партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость", основателем которой является сам Хан) не только санкционировали подобные акции протеста, но и всячески провоцировали их. В официальных партийных аккаунтах в социальных сетях опубликовано расписание централизованных маршей в различных городах, а силам правопорядка, как сообщается, было приказано "проявлять сдержанность" в нестандартной ситуации.

В итоге же к многотысячным толпам протестующих присоединились не только непосредственно сторонники Хана, но и те, кто опасается установления в стране военного режима, с чем Пакистан сталкивался неоднократно, или прихода к власти прозападного руководства. Многотысячные митинги прошли не только в пакистанской столице Исламабаде, но и в крупнейших городах страны - в Карачи и в Лахоре, - в Пешаваре и других населенных пунктах.

Несмотря на то что на исламабадских улицах была замечена военная техника, блокировавшая некоторые маршруты, до серьезных столкновений дело пока не дошло. Очевидно, указания "сверху" дали эффект, ведь обычно полиция Пакистана не стесняется в средствах (достаточно вспомнить антиамериканские протесты десятилетней давности, когда было применено боевое оружие и слезоточивый газ).

Сам Имран Хан после начала демонстраций обратился через соцсети к сторонникам с проникновенным обращением, отметив, что именно "сегодня вновь начинается борьба за свободу государства", которое обрело независимость лишь в 1947 году.

На протяжении почти половины 75-летней постколониальной истории Пакистаном руководили военные, которые и в другие периоды косвенно манипулировали гражданскими правительствами (а ни одно из них не доработало до истечения срока своих полномочий). В связи с этим население ожидаемо негативно относится к возможному армейскому правлению.

Однако в данном контексте и сам Имран Хан едва не оказался в эпицентре скандала. По данным зарубежных СМИ, незадолго до решения о вотуме недоверия премьер якобы встречался с командующим пакистанской армией, генералом Камаром Джаведом Баджвой. Утверждается, что целью разговора, предположительно, была возможная сделка с военными, которые могли бы стабилизировать ситуацию и помочь Хану избежать отставки.

По сведениям The Guardian, уже 8 апреля высокопоставленный представитель хановского правительства направил оппозиционным лидерам лаконичное сообщение, в котором говорилось: "Военное положение или выборы - ваш выбор".

Далее - вновь от анонимных источников - следует достаточно противоречивая информация, будто бы Хан, осознав неизбежность своей отставки, намеревался и вовсе снять командующего армией с должности, чтобы уже таким нестандартным способом подвигнуть военную верхушку на перехват власти у оппозиции, спровоцировавшей политический кризис.

Официальные власти в Исламабаде назвали западные сообщения о встрече генерала с премьером и спекуляции относительно цели такого контакта "фейком". Сторонники Хана также считают, что подобного рода дезинформация - лишь часть масштабной работы западных стран по дискредитации главы правительства. Цель, по их мнению, в этом случае вполне четкая - внести разлад между военными и "Движением за справедливость", ослабив обе стороны, и опосредованно привести к власти приемлемую для Вашингтона фигуру.

Таковой, как предполагается, должен стать лидер "Пакистанской мусульманской лиги (Н)" Шахбаз Шариф, брат заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. Оппозиция выдвинула его в качестве своего кандидата на пост вместо Хана, в то время как в "Движении за справедливость", которое, казалось бы, должно консолидироваться, напротив, начались брожения.

Незадолго до голосования по кандидатуре главы кабмина члены партии заявили о своем выходе из Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Пакистана. Однако вскоре партийное руководство в директивном порядке заявило о необходимости консолидированного участия в выборах премьера. Кандидатом от "Движения" стал Шах Мехмуд Куреши, действующий министр иностранных дел страны, поддержанный Ханом. В этом маневре аналитики усматривали попытку решения более масштабной задачи. Переход власти к Куреши позволил бы приблизить дату досрочных парламентских выборов, в результате которых, в случае победы "Движения за справедливость", Хан сможет вернуть себе премьерский пост (а среди населения смещенный премьер куда более популярен, чем глава МИД).

Тем не менее к моменту голосования 11 апреля депутаты от партии все же приняли решение бойкотировать процедуру. Причем, по их словам, - после встречи с Ханом и его же одобрения подобного шага.

Демарш свел на нет шансы Куреши на победу, для которой требовались голоса как минимум 172 депутатов из 342 членов Национальной ассамблеи (у "Движения" - 155 мест), и сделало по факту автоматическим назначение Шарифа - это, впрочем, и предсказывали аналитики еще в марте. Он набрал 174 голоса.

Как подчеркнул в разговоре с "МК" доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, бойкот со стороны "Техрик-и-Инсаф" - в первую очередь политический жест со стороны партии.

"Ясно, что после вотума недоверия, конституционность которого не признали ни Имран Хан, ни его однопартийцы, они всеми силами пытаются торпедировать работу парламента, - отметил эксперт. - И одновременно это шаг к проведению досрочных выборов, стремление перевести парламентский кризис в конституционный. "Если нам не дают управлять страной, то и никто не будет управлять ею", - примерно такой принцип".

При этом, уверен Борис Волхонский, с приходом Шарифа на премьерский пост возможность установления военного режима остается низкой. "Такой сценарий маловероятен, потому что армейское руководство подчеркнуто держится вне политики. Хотя, безусловно, в руках военачальников все рычаги воздействия на политическую жизнь, - напомнил эксперт. - Скорее всего, в Пакистане сохранится гражданское правительство, однако, вероятно, под сильным влиянием и армии, и зарубежных игроков: в случае, если у них на Шарифа есть существенный компромат (такая перспектива весьма вероятна, ведь политик был обвинен в отмывании денег и в получении финансирования из-за границы. - "МК")".

На пользу же смещенному премьеру может сыграть не только сомнительное прошлое Шарифа, но и народное недовольство, выразившееся в нарастающих протестах.

"Многое зависит от того, в какой степени Имран Хан окажется способен задействовать подобные инструменты так называемой "прямой демократии", то есть насколько массовые митинги окажут влияние на умонастроения парламентариев в Национальной ассамблее. Поэтому перспектива досрочных выборов в парламент не исключена, даже если они и не будут проведены в ближайшее время, то в любом случае на будущий год уже назначена очередная избирательная кампания. Таким образом, Шариф все равно остается временным местоблюстителем, а Хан сохраняет шансы вернуть себе пост. Все будет решаться в ходе голосования по новому составу парламента", - заключил эксперт.

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649712480


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